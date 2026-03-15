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19:20 - Comment la composition démographique de Saint-Saëns façonne les résultats électoraux ? Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Saëns, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 219 logements pour 2 307 habitants, la densité de la commune est de 90 hab/km². Avec 176 entreprises, Saint-Saëns offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (74,32%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,11% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 30,21% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 242,78 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Saint-Saëns manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en évolution.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Saint-Saëns ? Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté à la dernière campagne municipale à Saint-Saëns en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen récoltait 32,89% des voix comptabilisées lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 51,08% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 25,50% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti nationaliste obtenait 47,50% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 42,20% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 44,22% pour le parti nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 51,31% le dimanche suivant et la victoire de Robert Le Bourgeois.

16:58 - Saint-Saëns : 31,60 % d'abstention à la dernière élection municipale En ce jour de municipales à Saint-Saëns, la mobilisation sera particulièrement scrutée. Lors des municipales de 2020, la participation s'était dressée jusqu'à 68,40 % lors du premier tour, largement au-dessus des 44,7 % nationaux. C'étaient 1 117 votants qui étaient allés voter alors que la pandémie du coronavirus planait sur la compétition. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a en revanche été mesuré à 75,76 %. La mobilisation atteignait quant à elle 53,44 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 66,35 %, contre seulement 49,88 % en 2022. En regardant l'ensemble, les données esquissent in fine une ville fortement mobilisée aux urnes face aux moyennes nationales.

15:59 - Saint-Saëns : le vote des électeurs l'année de la dissolution L'orientation des électeurs de Saint-Saëns a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Pour le tour unique des européennes 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,20%). Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Saint-Saëns accordaient leurs suffrages à Robert Le Bourgeois (Rassemblement National) avec 44,22% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Robert Le Bourgeois culminant à 51,31% des votes localement.

14:57 - Saint-Saëns : coup d'oeil sur les résultats de la dernière présidentielle en date Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Saëns était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 32,89% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 28,21%. Le second tour entérinait ensuite cette introduction en livrant 51,08% pour Marine Le Pen, contre 48,92% pour d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Saëns plébiscitaient Xavier Batut (Ensemble !) avec 29,35% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,50% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - À Saint-Saëns, les impôts sont en hausse avant le scrutin Du côté de la fiscalité locale de Saint-Saëns, la recette fiscale par foyer s'est établie à 739 € en 2024 (dernières données en date) contre 556 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 44,32 % en 2024 (contre environ 18,96 % en 2020). Mais attention : cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 33 920 € en 2024. Un apport qui est loin des quelque 345 900 euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 19,47 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Saint-Saëns Les résultats des élections municipales précédentes à Saint-Saëns ont fourni un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Karine Hunkeler a terminé en tête en recueillant 559 voix (51,61%). Juste derrière, Jacky Hucher a engrangé 524 bulletins valides (48,38%). Ce succès d'emblée de Karine Hunkeler a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Saëns, cette géographie électorale a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Pour le camp adverse, renverser une majorité aussi écrasante constituera ce dimanche un défi immense, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.