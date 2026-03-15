Résultat municipale 2026 à Saint-Saëns (76680) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Saëns a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Saëns, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Saëns [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stephane ELIOT
Stephane ELIOT Donnons du Saens à notre ville 		471 43,53%
Armelle MOUSSE
Armelle MOUSSE Naturellement Saint-Saëns 		459 42,42%
Jérôme HUVEY
Jérôme HUVEY Saint-Saens c'est vous 		152 14,05%
Participation au scrutin Saint-Saëns
Taux de participation 68,29%
Taux d'abstention 31,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Nombre de votants 1 122

Source : ministère de l’Intérieur

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