Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Saturnin-lès-Avignon : les résultats du 2e tour
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Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Saturnin-lès-Avignon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Saturnin-lès-Avignon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Saturnin-lès-Avignon.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Saturnin-lès-Avignon
11:47 - Les premiers résultats de la municipale 2026 à Saint-Saturnin-lès-Avignon
Pour le premier tour des élections municipales à Saint-Saturnin-lès-Avignon, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le scrutin a mobilisé 63,59 % des électeurs dans la ville. Au terme de ce vote, c'est Chantal Bonnefoux qui a terminé première en s'adjugeant 45,60 % des suffrages exprimés. À sa suite, Sylvain Penalva (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 40,63 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Josiane Coste est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Saturnin-lès-Avignon
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Saturnin-lès-Avignon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sylvain Penalva
Liste divers droite
Une nouvelle énergie
|
|
Chantal Bonnefoux
Liste Divers
Saint Sat au coeur
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Saturnin-lès-Avignon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Chantal BONNEFOUX (Ballotage) Saint Sat au coeur
|1 268
|45,60%
|Sylvain PENALVA (Ballotage) Une nouvelle énergie
|1 130
|40,63%
|Josiane COSTE (Ballotage) Un nouvel élan pour Saint-Sat !
|383
|13,77%
|Participation au scrutin
|Saint-Saturnin-lès-Avignon
|Taux de participation
|63,59%
|Taux d'abstention
|36,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Nombre de votants
|2 842
Source : ministère de l’Intérieur
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