Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Saturnin-lès-Avignon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Saturnin-lès-Avignon

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Saturnin-lès-Avignon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sylvain Penalva
Sylvain Penalva Liste divers droite
Une nouvelle énergie
  • Sylvain Penalva
  • Marie Barret
  • Rémy Brossard
  • Magali Bernard
  • Alexis Beaud
  • Josiane Coste
  • Emmanuel Herbreteau
  • Martine Arnaud
  • Edouard Bourse
  • Jeannine Tlili
  • Jean-Pierre Tulet
  • Sonia Van Der Brande
  • Geoffrey Casu
  • Geneviève Charles-Chauché
  • Andréa Pacard
  • Sylvie Baux
  • Valentin Lemaire
  • Sylvie Crochet
  • Sébastien Bergeon
  • Christine Haumey
  • Gilles Garnier
  • Michelle Coissard
  • Nathan Crescente
  • Laurence Bourse
  • Didier Guérin
  • Sarah Ribert
  • Eddy Vetro
  • Françoise Gellé
  • Franck Bezieaud
Chantal Bonnefoux
Chantal Bonnefoux Liste Divers
Saint Sat au coeur
  • Chantal Bonnefoux
  • Lionel Fischer
  • Karine Moretti
  • Alex Cacelli
  • Sylvie Ranc Pancin
  • Xavier Del Nista
  • Carole Adam
  • Christian Mounition
  • Christine Cup
  • Frédéric Trichard
  • Régine Garrel
  • Patrick Louis-Vassale
  • Guylaine Rabert
  • Laurent Carrier
  • Sandra Bouix
  • Pascal Orlandi
  • Mireille Plaza Putti
  • Jean-Pierre Duclercq
  • Michelle Reynier Sans
  • Alain Michel Mialhe
  • Lucie Marie Madelaine Picaud
  • Marino Tinelli
  • Patricia Moulin
  • Robin Rancony
  • Caroline Alvarez
  • Christophe Corbel
  • Béatrice Horvath Francillette
  • Marc Adolphe Auguste Ranocchi
  • Astrid Desilani
  • Jean-Louis Craponne
  • Tamara Guintrand

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Saturnin-lès-Avignon

Tête de listeListe Voix % des voix
Chantal BONNEFOUX
Chantal BONNEFOUX (Ballotage) Saint Sat au coeur 		1 268 45,60%
Sylvain PENALVA
Sylvain PENALVA (Ballotage) Une nouvelle énergie 		1 130 40,63%
Josiane COSTE
Josiane COSTE (Ballotage) Un nouvel élan pour Saint-Sat ! 		383 13,77%
Participation au scrutin Saint-Saturnin-lès-Avignon
Taux de participation 63,59%
Taux d'abstention 36,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 2 842

Source : ministère de l’Intérieur

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