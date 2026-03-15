Résultat municipale 2026 à Saint-Saturnin-lès-Avignon (84450) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Saturnin-lès-Avignon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Saturnin-lès-Avignon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Saturnin-lès-Avignon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Chantal BONNEFOUX
Chantal BONNEFOUX Saint Sat au coeur 		1 268 45,60%
Sylvain PENALVA
Sylvain PENALVA Une nouvelle énergie 		1 130 40,63%
Josiane COSTE
Josiane COSTE Un nouvel élan pour Saint-Sat ! 		383 13,77%
Participation au scrutin Saint-Saturnin-lès-Avignon
Taux de participation 63,59%
Taux d'abstention 36,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 2 842

Source : ministère de l’Intérieur

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