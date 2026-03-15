Résultat municipale 2026 à Saint-Saturnin-lès-Avignon (84450) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Saturnin-lès-Avignon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Saturnin-lès-Avignon, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Saturnin-lès-Avignon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Chantal BONNEFOUX Saint Sat au coeur
|1 268
|45,60%
|Sylvain PENALVA Une nouvelle énergie
|1 130
|40,63%
|Josiane COSTE Un nouvel élan pour Saint-Sat !
|383
|13,77%
|Participation au scrutin
|Saint-Saturnin-lès-Avignon
|Taux de participation
|63,59%
|Taux d'abstention
|36,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Nombre de votants
|2 842
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Saturnin-lès-Avignon [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Saturnin-lès-Avignon en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Saturnin-lès-Avignon
19:20 - Les données démographiques de Saint-Saturnin-lès-Avignon révèlent les tendances électorales
A mi-chemin des municipales, Saint-Saturnin-lès-Avignon foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 5 211 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 429 entreprises, Saint-Saturnin-lès-Avignon est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (16,78%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 31,13% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 9,40%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 650 euros/mois. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Saint-Saturnin-lès-Avignon montre l'intérêt des habitants pour les idées de la France.
17:57 - Quel poids pour le RN à Saint-Saturnin-lès-Avignon aux derniers scrutins ?
Le parti d'extrême droite restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Saint-Saturnin-lès-Avignon il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 32,31% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 54,73% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 29,89% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national arrachait 54,59% des voix au niveau local. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 42,64% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées donneront, lors du premier tour, un résultat de 49,22% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 61,58% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Bénédicte Auzanot.
16:58 - Une participation de 48,87 % à Saint-Saturnin-lès-Avignon aux dernières municipales
Les archives de 2020 montrent que 1 962 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Saint-Saturnin-lès-Avignon, soit un taux de participation de 48,87 % (dans la moyenne nationale) alors que bon nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison en raison de la pandémie du Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 avait en revanche largement mobilisé, avec 80,32 % de participation dans la ville (contre 19,68 % d'abstention). En 2022, les législatives livraient pour leur part une participation de 50,50 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 71,82 % après la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient fait venir 60,03 % des électeurs. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone fortement mobilisée aux urnes. Pour cette municipale 2026, cette réalité à Saint-Saturnin-lès-Avignon sera quoi qu'il en soit capitale dans l'aboutissement du scrutin.
15:59 - Saint-Saturnin-lès-Avignon : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Lors des dernières élections européennes, le résultat à Saint-Saturnin-lès-Avignon s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,64%), en première position devant Valérie Hayer (12,97%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,05%). Bénédicte Auzanot (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des élections législatives à Saint-Saturnin-lès-Avignon une vingtaine de jours plus tard avec 49,22%. Patrick Blanes (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 20,93%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Bénédicte Auzanot culminant à 61,58% des votes localement.
14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Saint-Saturnin-lès-Avignon ?
Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Saturnin-lès-Avignon portaient leur choix sur Bénédicte Auzanot (RN) avec 29,89% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Bénédicte Auzanot virant de nouveau en tête avec 54,59% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Saint-Saturnin-lès-Avignon plaçaient Marine Le Pen en tête avec 32,31% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 23,55%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Saturnin-lès-Avignon, les électeurs accordaient 54,73% pour Marine Le Pen, contre 45,27% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Saint-Saturnin-lès-Avignon un bastion pour le courant national-populiste.
12:58 - La pression fiscale à Saint-Saturnin-lès-Avignon : une tendance stable depuis 2020
À Saint-Saturnin-lès-Avignon, où la fiscalité locale a baissé depuis la dernière élection, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 16,65 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 71 340 €. Un produit qui est loin des 1 298 610 € enregistrés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette imposition est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Saint-Saturnin-lès-Avignon atteint désormais environ 41,63 % en 2024 (contre 26,50 % en 2020). Attention toutefois : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Saint-Saturnin-lès-Avignon s'est chiffrée à 869 € en 2024 (contre 930 € en 2020).
11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Saint-Saturnin-lès-Avignon ?
Les configurations politiques locales demeurent encore à l'heure actuelle marquées par le verdict du dernier scrutin municipal à Saint-Saturnin-lès-Avignon. Lors du premier rendez-vous électoral, Serge Malen (Divers) a pris l'ascendant sur ses adversaires en rassemblant 989 voix (52,02%). À sa poursuite, Rémy Couston (Divers) a engrangé 33,35% des suffrages. Jean-Pierre Duclercq (Divers droite) complétait le trio de tête, rassemblant 278 bulletins (14,62%). Cette victoire au premier tour de Serge Malen a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Saint-Saturnin-lès-Avignon, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire écrasante, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Saint-Saturnin-lès-Avignon
Le premier tour des municipales est organisé ce dimanche à Saint-Saturnin-lès-Avignon. Ce scrutin va permettre de désigner les nouveaux maires de toutes les communes françaises. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du covid. Ci-dessous, il est possible de voir la liste des prétendants à Saint-Saturnin-lès-Avignon. Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de l'agglomération ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 4 bureaux de vote de Saint-Saturnin-lès-Avignon. Pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Saint-Saturnin-lès-Avignon dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
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