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19:20 - Les données démographiques de Saint-Saturnin-lès-Avignon révèlent les tendances électorales A mi-chemin des municipales, Saint-Saturnin-lès-Avignon foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 5 211 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 429 entreprises, Saint-Saturnin-lès-Avignon est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (16,78%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 31,13% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 9,40%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 650 euros/mois. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Saint-Saturnin-lès-Avignon montre l'intérêt des habitants pour les idées de la France.

17:57 - Quel poids pour le RN à Saint-Saturnin-lès-Avignon aux derniers scrutins ? Le parti d'extrême droite restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Saint-Saturnin-lès-Avignon il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 32,31% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 54,73% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 29,89% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national arrachait 54,59% des voix au niveau local. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 42,64% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées donneront, lors du premier tour, un résultat de 49,22% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 61,58% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Bénédicte Auzanot.

16:58 - Une participation de 48,87 % à Saint-Saturnin-lès-Avignon aux dernières municipales Les archives de 2020 montrent que 1 962 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Saint-Saturnin-lès-Avignon, soit un taux de participation de 48,87 % (dans la moyenne nationale) alors que bon nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison en raison de la pandémie du Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 avait en revanche largement mobilisé, avec 80,32 % de participation dans la ville (contre 19,68 % d'abstention). En 2022, les législatives livraient pour leur part une participation de 50,50 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 71,82 % après la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient fait venir 60,03 % des électeurs. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone fortement mobilisée aux urnes. Pour cette municipale 2026, cette réalité à Saint-Saturnin-lès-Avignon sera quoi qu'il en soit capitale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Saint-Saturnin-lès-Avignon : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors des dernières élections européennes, le résultat à Saint-Saturnin-lès-Avignon s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,64%), en première position devant Valérie Hayer (12,97%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,05%). Bénédicte Auzanot (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des élections législatives à Saint-Saturnin-lès-Avignon une vingtaine de jours plus tard avec 49,22%. Patrick Blanes (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 20,93%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Bénédicte Auzanot culminant à 61,58% des votes localement.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Saint-Saturnin-lès-Avignon ? Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Saturnin-lès-Avignon portaient leur choix sur Bénédicte Auzanot (RN) avec 29,89% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Bénédicte Auzanot virant de nouveau en tête avec 54,59% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Saint-Saturnin-lès-Avignon plaçaient Marine Le Pen en tête avec 32,31% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 23,55%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Saturnin-lès-Avignon, les électeurs accordaient 54,73% pour Marine Le Pen, contre 45,27% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Saint-Saturnin-lès-Avignon un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - La pression fiscale à Saint-Saturnin-lès-Avignon : une tendance stable depuis 2020 À Saint-Saturnin-lès-Avignon, où la fiscalité locale a baissé depuis la dernière élection, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 16,65 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 71 340 €. Un produit qui est loin des 1 298 610 € enregistrés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette imposition est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Saint-Saturnin-lès-Avignon atteint désormais environ 41,63 % en 2024 (contre 26,50 % en 2020). Attention toutefois : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Saint-Saturnin-lès-Avignon s'est chiffrée à 869 € en 2024 (contre 930 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Saint-Saturnin-lès-Avignon ? Les configurations politiques locales demeurent encore à l'heure actuelle marquées par le verdict du dernier scrutin municipal à Saint-Saturnin-lès-Avignon. Lors du premier rendez-vous électoral, Serge Malen (Divers) a pris l'ascendant sur ses adversaires en rassemblant 989 voix (52,02%). À sa poursuite, Rémy Couston (Divers) a engrangé 33,35% des suffrages. Jean-Pierre Duclercq (Divers droite) complétait le trio de tête, rassemblant 278 bulletins (14,62%). Cette victoire au premier tour de Serge Malen a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Saint-Saturnin-lès-Avignon, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire écrasante, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.