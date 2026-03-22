Résultat municipale 2026 à Saint-Saturnin (15190) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Saturnin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Saturnin, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Saturnin [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claire ANDRIEUX JANNETTA (9 élus) SAINT-SATURNIN, CONTINUONS ENSEMBLE
|124
|56,62%
|
|Gilles CLAVEL (2 élus) UN MEILLEUR AVENIR POUR SAINT-SATURNIN
|95
|43,38%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Saturnin
|Taux de participation
|93,64%
|Taux d'abstention
|6,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,45%
|Nombre de votants
|221
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Saturnin - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claire ANDRIEUX JANNETTA (Ballotage) SAINT-SATURNIN, CONTINUONS ENSEMBLE
|95
|45,67%
|Gilles CLAVEL (Ballotage) UN MEILLEUR AVENIR POUR SAINT-SATURNIN
|69
|33,17%
|Béatrice MATHIEU DE LAVERGNE (Ballotage) SAINT-SATURNIN, L'URGENCE D'UN NOUVEAU SOUFFLE
|44
|21,15%
|Participation au scrutin
|Saint-Saturnin
|Taux de participation
|92,80%
|Taux d'abstention
|7,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,20%
|Nombre de votants
|219
Election municipale 2026 à Saint-Saturnin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Saturnin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Saturnin.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Saturnin
18:33 - Avant et après la dissolution, comment Saint-Saturnin a-t-elle voté ?
Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Saint-Saturnin restait à l'époque une zone de flou électoral, sans revirement par rapport à la présidentielle 2022. Lors du match européen de 2024, les électeurs de Saint-Saturnin avaient en effet placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 28,87% des inscrits. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Jean Yves Bony (Divers droite) en tête du peloton avec 32,28% au premier tour, devant Gilles Lacroix (Rassemblement National) avec 23,62%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean Yves Bony culminant à 56,39% des voix localement.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Saint-Saturnin
Qui avait gagné les élections municipales il y a 6 ans à Saint-Saturnin ? Rappelons que les électeurs avaient la liberté de panacher à l'époque, cette élection s'étant tenue en l'absence de liste, avec seulement des candidatures à titre individuel. 8 conseillers ont été élus au premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Claire Andrieux a pris la première place avec 108 suffrages (60,67%). En deuxième position, Béatrice Mathieu De Lavergne a recueilli 94 suffrages en sa faveur (52,80%). Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 14 participants. Lors de ce second tour, Chantal Momper a terminé en tête avec 111 bulletins (56,92%), devançant Pierrick Robert rassemblant 55,38% des électeurs et Eric Brihat obtenant 102 suffrages (52,30%). Les résultats finaux sont restés très proches. Pour l'élection 2026 à Saint-Saturnin, cette logique très singulière sera à nouveau suivie avec intérêt. À noter que la règle des candidatures sans liste n'a en revanche plus cours dorénavant.
13:58 - Qui sont les candidats à Saint-Saturnin pour la finale de l'élection municipale ?
Selon la liste des candidats au second tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le duel oppose donc ce dimanche Gilles Clavel et Claire Andrieux Jannetta. Bien qu'ayant franchi le seuil de qualification, Béatrice Mathieu De Lavergne n'a plus de bulletin dédié pour ce second tour. L'heure de fermeture du bureau de vote de Saint-Saturnin a été définie à 18 heures.
11:59 - Les municipales ont déjà livré un résultat instructif
Dans le cadre du premier tour des municipales à Saint-Saturnin, c'est Claire Andrieux Jannetta qui a pris la pole position en récoltant 45,67 % des suffrages exprimés. À sa suite, Gilles Clavel est arrivé en deuxième position avec 33,17 %. Le match a abouti à un ascendant très fort de la leader. Du côté des autres candidats, avec 21,15 %, Béatrice Mathieu De Lavergne pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Saint-Saturnin, le vote a enregistré une participation de 92,80 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Villes voisines de Saint-Saturnin
- Saint-Saturnin (15190)
- Ecole primaire à Saint-Saturnin
- Maternités à Saint-Saturnin
- Crèches et garderies à Saint-Saturnin
- Salaires à Saint-Saturnin
- Impôts à Saint-Saturnin
- Dette et budget de Saint-Saturnin
- Climat et historique météo de Saint-Saturnin
- Accidents à Saint-Saturnin
- Délinquance à Saint-Saturnin
- Inondations à Saint-Saturnin
- Nombre de médecins à Saint-Saturnin
- Pollution à Saint-Saturnin
- Entreprises à Saint-Saturnin
- Prix immobilier à Saint-Saturnin