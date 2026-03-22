Résultat municipale 2026 à Saint-Saturnin (15190) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Saturnin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Saturnin, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Saturnin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claire ANDRIEUX JANNETTA
Claire ANDRIEUX JANNETTA (9 élus) SAINT-SATURNIN, CONTINUONS ENSEMBLE 		124 56,62%
  • Claire ANDRIEUX JANNETTA
  • Jean-Paul CORNET
  • Bérénice RAPIOR
  • Gérard RIVOIRE
  • Gwendoline LALIRE
  • Éric BRIHAT
  • Chantal MOMPER
  • Antoine ALBARET
  • Nathalie PLO
Gilles CLAVEL
Gilles CLAVEL (2 élus) UN MEILLEUR AVENIR POUR SAINT-SATURNIN 		95 43,38%
  • Gilles CLAVEL
  • Marie MERCIER
Participation au scrutin Saint-Saturnin
Taux de participation 93,64%
Taux d'abstention 6,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Nombre de votants 221

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Saint-Saturnin - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claire ANDRIEUX JANNETTA
Claire ANDRIEUX JANNETTA (Ballotage) SAINT-SATURNIN, CONTINUONS ENSEMBLE 		95 45,67%
Gilles CLAVEL
Gilles CLAVEL (Ballotage) UN MEILLEUR AVENIR POUR SAINT-SATURNIN 		69 33,17%
Béatrice MATHIEU DE LAVERGNE
Béatrice MATHIEU DE LAVERGNE (Ballotage) SAINT-SATURNIN, L'URGENCE D'UN NOUVEAU SOUFFLE 		44 21,15%
Participation au scrutin Saint-Saturnin
Taux de participation 92,80%
Taux d'abstention 7,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,20%
Nombre de votants 219

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