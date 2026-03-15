Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Saulve : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Saulve

Tête de listeListe
Yves Dusart
Yves Dusart Liste divers droite
TOUJOURS UNIS ET DYNAMIQUES POUR L'AVENIR DE NOTRE VILLE
  • Yves Dusart
  • Christèle Gosset
  • Hervé Brouillard
  • Cindy Perrin
  • François Ducatillon
  • Cathy Marchetti
  • Jean-Marie Dubois
  • Maryline Leveque
  • Bruno Lebrun
  • Audrey Mennecart
  • Fabrice Lambert
  • Annie Morel
  • Loïc Ruol
  • Catherine Verhaeghe
  • Pascal Coupez
  • Leïla Lespagnol
  • Salvatore Sanno
  • Jeanne Skimani
  • Frédéric Gillard
  • Océane Deruche--Helli
  • Jean-François Collart
  • Emilie Van Ryckeghem
  • Pascal Laurent
  • Sandrine Pinte
  • Gian Cattelan
  • Martine Gabet
  • Rodolphe Richez
  • Valérie Corbehem
  • Alexandre Duvivier
  • Catherine Ribals
  • Pascal Hervieu
  • Dorothée Mousain
  • Philippe Hurez
  • Sandrine Gouwy
  • Aurélien Sorgato
Virginie Hochart
Virginie Hochart Liste divers gauche
SAINT SAULVE NOTRE FORCE C'EST VOUS
  • Virginie Hochart
  • Daniel Derbay
  • Sheerazad Labed Aouadi
  • Mathieu Dutouquet
  • Estelle Dureuil
  • Jean-Michel Kolano
  • Anne-Sophie Dujardin
  • Bruno Thiollet
  • Katrine Leroy
  • Grégory Derbay
  • Régine Mennechez
  • Arnaud Clément
  • Stéphanie Desaint
  • Pascal Wallerand
  • Nora Douala
  • Christophe Monchaux
  • Christine Meyskens
  • Jean-Noël Tonnoir
  • Capucine Bonard
  • Amar Salim Benkemache
  • Christelle Trouvé
  • Johan Guille
  • Lina Aggouni
  • Hisham Oubaiore
  • Nicole Coquet
  • Salman Thamri
  • Francine Veggiotti
  • Tony Richez
  • Anne-Marie Danhiez
  • Mattéo Lefebvre
  • Céline Olenderek
  • Mohamed Kahil
  • Anne Lecomte
  • Sébastien Kozlowski
  • Anais Vilain

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Dusart
Yves Dusart (29 élus) Unis et dynamique pour l'avenir de notre ville 		1 900 73,70%
  • Yves Dusart
  • Christèle Gosset
  • Hervé Brouillard
  • Martine Dutrieux
  • Jean-Marie Dubois
  • Sheerazad Aouadi
  • François Ducatillon
  • Cathy Marchetti
  • Bruno Lebrun
  • Catherine Verhaeghe
  • Fabrice Lambert
  • Lina Durlin
  • Pascal Coupez
  • Nicole Bigard
  • Jean-François Collart
  • Annie Morel
  • Loïc Ruol
  • Cindy Perrin
  • Salvatore Sanno
  • Marthe Ladriere
  • Frédéric Gillard
  • Naïma Belalouz
  • François Lebon
  • Sandrine Gouwy
  • Pascal Laurent
  • Caroline Lemay
  • Dominique Deloge
  • Annette Defoort
  • Patrick Duvant
Isabelle Dussart
Isabelle Dussart (3 élus) Democratie ecologie citoyenneté 		501 19,43%
  • Isabelle Dussart
  • Christophe Marescal
  • Iman Karaouzène
Martial Esmans
Martial Esmans (1 élu) Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		177 6,86%
  • Martial Esmans
Participation au scrutin Saint-Saulve
Taux de participation 32,05%
Taux d'abstention 67,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 656

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cécile Gallez
Cécile Gallez (30 élus) Ensemble continuons a dynamiser notre ville 		3 397 74,67%
  • Cécile Gallez
  • Yves Dusart
  • Claire Telle
  • Hervé Brouillard
  • Josiane Vanlathem
  • Jean-Marie Dubois
  • Martine Dutrieux
  • Bruno Lebrun
  • Christèle Gosset-Lekieffre
  • Eric Dominique Deburge
  • Nicole Bigard
  • Serge Gaveriaux
  • Aude Hennion
  • Pascal Laurent
  • Aziza Deloge-Bahma
  • Jean-François Collart
  • Marthe Ladriere
  • Loïc Ruol
  • Annette Defoort
  • Antoine Lopez
  • Sophie Sergeant
  • Jean Kamp
  • Catherine Verhaeghe
  • Salvatore Sanno
  • Valérie Mitjavila
  • Pascal Coupez
  • Justine Duquenne
  • Fabrice Lambert
  • Soizic Francois
  • Patrick Duvant
Jean-Marc Hochart
Jean-Marc Hochart (2 élus) Saint-saulve ambition 		761 16,72%
  • Jean-Marc Hochart
  • Annie Morel
Jean-Claude Quillet-Vilette
Jean-Claude Quillet-Vilette (1 élu) Liste citoyenne pour le renouveau de saint-saulve 		391 8,59%
  • Jean-Claude Quillet-Vilette
Participation au scrutin Saint-Saulve
Taux de participation 57,29%
Taux d'abstention 42,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,27%
Nombre de votants 4 802

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