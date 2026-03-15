Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Saulve : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Saulve [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Saulve sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Saulve.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Saulve
13:46 - Évolution de la fiscalité : les chiffres clés de Saint-Saulve
Tandis que les impôts locaux ont progressé à Saint-Saulve entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 18,77 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 47 020 € la même année. Un produit qui est loin des quelque 2,65582 millions d'euros (2 655 820 € très exactement) enregistrés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Saint-Saulve a évolué pour se fixer à environ 47,86 % en 2024 (contre 21,47 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Saulve a représenté environ 1 203 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 001 € quatre ans auparavant.
11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Saint-Saulve
À Saint-Saulve, lors des municipales de 2020, les résultats ont offert un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Yves Dusart (Les Républicains) a creusé l'écart en obtenant 1 900 suffrages (73,70%). Juste derrière, Isabelle Dussart (Divers gauche) a recueilli 501 suffrages en sa faveur (19,43%). Le podium a été complété par Martial Esmans (Extrême gauche), réunissant 177 suffrages (6,86%). Ce triomphe au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Saint-Saulve, cette dynamique pose les bases. Face à cette victoire écrasante, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour le camp adverse, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Les municipales à Saint-Saulve ont lieu aujourd'hui
Ce dimanche 15 mars, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise sanitaire. Ci-dessous, il est possible de retrouver la liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune à Saint-Saulve. Il est important de noter que les 11 bureaux de vote de l'agglomération de Saint-Saulve fermeront leurs portes à 18 heures. Pour connaître les résultats à Saint-Saulve, rendez vous sur cette page à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Saulve
|Tête de listeListe
|
Yves Dusart
Liste divers droite
TOUJOURS UNIS ET DYNAMIQUES POUR L'AVENIR DE NOTRE VILLE
|
|
Virginie Hochart
Liste divers gauche
SAINT SAULVE NOTRE FORCE C'EST VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Dusart (29 élus) Unis et dynamique pour l'avenir de notre ville
|1 900
|73,70%
|
|Isabelle Dussart (3 élus) Democratie ecologie citoyenneté
|501
|19,43%
|
|Martial Esmans (1 élu) Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|177
|6,86%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Saulve
|Taux de participation
|32,05%
|Taux d'abstention
|67,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 656
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cécile Gallez (30 élus) Ensemble continuons a dynamiser notre ville
|3 397
|74,67%
|
|Jean-Marc Hochart (2 élus) Saint-saulve ambition
|761
|16,72%
|
|Jean-Claude Quillet-Vilette (1 élu) Liste citoyenne pour le renouveau de saint-saulve
|391
|8,59%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Saulve
|Taux de participation
|57,29%
|Taux d'abstention
|42,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,27%
|Nombre de votants
|4 802
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