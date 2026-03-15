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19:21 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Saulve En pleine campagne électorale municipale, Saint-Saulve est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 11 121 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 534 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 3 158 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (20,71%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. La présence de 444 résidents étrangers, soit 3,99% de la population, contribue à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 155 euros/an, la ville défend une économie stable malgré les obstacles. Ainsi, Saint-Saulve incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Municipales 2026 : vers une montée du RN à Saint-Saulve ? Le mouvement nationaliste avait échoué à grimper parmi les listes arrivées en tête lors des municipales à Saint-Saulve il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen recueillait 30,04% des suffrages lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 48,05% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 27,41% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 40,03% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 39,04% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 41,18% pour le Rassemblement national. Il clôturera le scrutin avec 46,15% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Saint-Saulve vont-ils se mobiliser aux municipales ? Lors des municipales de 2020 à Saint-Saulve, l'abstention s'était stabilisée à 67,95 % au premier tour, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale. 2 656 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le rendez-vous se tenait dans un contexte de pandémie de coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention se fixer à 28,75 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). La fuite des électeurs atteignait de son côté 50,67 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 37,13 %, contre 55,55 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote. À l'occasion des municipales, cet élément pèsera en conséquence lourdement sur les résultats de Saint-Saulve.

15:59 - Saint-Saulve : retour sur les résultats électoraux de 2024 Les élections des députés à Saint-Saulve organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Laurence Bara (Rassemblement National) en tête du peloton avec 41,18% au premier tour, devant Valérie Létard (Union des Démocrates et Indépendants) avec 34,79%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Valérie Létard (Union des Démocrates et Indépendants), avec 53,85%. Pour le tour unique des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (39,04%). Le panorama politique de Saint-Saulve a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une ville politiquement partagée, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Dernière présidentielle à Saint-Saulve : les points à comprendre La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Saulve comme une ville politiquement partagée. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Saint-Saulve accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 30,04%, devant Emmanuel Macron qui récoltait 28,45%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 51,95%, contre 48,05% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Saint-Saulve soutenaient en priorité Béatrice Descamps (Divers droite) avec 42,51% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,97%.

12:58 - Évolution de la fiscalité : les chiffres clés de Saint-Saulve Tandis que les impôts locaux ont progressé à Saint-Saulve entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 18,77 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 47 020 € la même année. Un produit qui est loin des quelque 2,65582 millions d'euros (2 655 820 € très exactement) enregistrés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Saint-Saulve a évolué pour se fixer à environ 47,86 % en 2024 (contre 21,47 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Saulve a représenté environ 1 203 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 001 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Saint-Saulve À Saint-Saulve, lors des municipales de 2020, les résultats ont offert un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Yves Dusart (Les Républicains) a creusé l'écart en obtenant 1 900 suffrages (73,70%). Juste derrière, Isabelle Dussart (Divers gauche) a recueilli 501 suffrages en sa faveur (19,43%). Le podium a été complété par Martial Esmans (Extrême gauche), réunissant 177 suffrages (6,86%). Ce triomphe au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Saint-Saulve, cette dynamique pose les bases. Face à cette victoire écrasante, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour le camp adverse, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.