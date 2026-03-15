Résultat municipale 2026 à Saint-Saulve (59880) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Saulve a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Saulve, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Saulve [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves DUSART
Yves DUSART (27 élus) TOUJOURS UNIS ET DYNAMIQUES POUR L'AVENIR DE NOTRE VILLE 		2 680 64,61%
  • Yves DUSART
  • Christèle GOSSET
  • Hervé BROUILLARD
  • Cindy PERRIN
  • François DUCATILLON
  • Cathy MARCHETTI
  • Jean-Marie DUBOIS
  • Maryline LEVEQUE
  • Bruno LEBRUN
  • Audrey MENNECART
  • Fabrice LAMBERT
  • Annie MOREL
  • Loïc RUOL
  • Catherine VERHAEGHE
  • Pascal COUPEZ
  • Leïla LESPAGNOL
  • Salvatore SANNO
  • Jeanne SKIMANI
  • Frédéric GILLARD
  • Océane DERUCHE--HELLI
  • Jean-François COLLART
  • Emilie VAN RYCKEGHEM
  • Pascal LAURENT
  • Sandrine PINTE
  • Gian CATTELAN
  • Martine GABET
  • Rodolphe RICHEZ
Virginie HOCHART
Virginie HOCHART (6 élus) SAINT SAULVE NOTRE FORCE C'EST VOUS 		1 468 35,39%
  • Virginie HOCHART
  • Daniel DERBAY
  • Sheerazad LABED AOUADI
  • Mathieu DUTOUQUET
  • Estelle DUREUIL
  • Jean-Michel KOLANO
Participation au scrutin Saint-Saulve
Taux de participation 52,15%
Taux d'abstention 47,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Nombre de votants 4 349

Source : ministère de l’Intérieur

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