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19:19 - Les défis socio-économiques de Saint-Sauves-d'Auvergne et leurs implications électorales Devant le bureau de vote de Saint-Sauves-d'Auvergne, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Dotée de 849 logements pour 1 128 habitants, la densité de la commune est de 23 habitants/km². L'existence de 96 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans le village, 12,77% des résidents sont des enfants, et 10,99% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 45,24% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 34,72% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 168,95 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Saint-Sauves-d'Auvergne, les spécificités locales, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, se joignent aux objectifs français.

17:57 - Quels scores du RN à Saint-Sauves-d'Auvergne avant les municipales ? Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière élection municipale à Saint-Sauves-d'Auvergne en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 23,77% des voix lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 44,57% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 17,96% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Saint-Sauves-d'Auvergne comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 34,47% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 35,32% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 39,86% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Nicolas Bonnet.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Saint-Sauves-d'Auvergne Dans le cadre des municipales de 2026 à Saint-Sauves-d'Auvergne, le nombre d'électeurs dans les bureaux de vote jouera un rôle essentiel sur les résultats. La mobilisation s'élevait à 81,41 % pour le premier tour des municipales il y a six ans (un score très supérieur aux 44,7 % du pays) alors que beaucoup d'électeurs avaient opté pour rester chez eux à cause du coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont encore 793 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 82,52 % de participation. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 55,28 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation augmenter très nettement à 77,67 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 61,72 % des électeurs locaux. En regardant l'ensemble, les chiffres dessinent in fine le profil d'une contrée fortement mobilisée aux urnes face aux moyennes nationales.

15:59 - Saint-Sauves-d'Auvergne : retour sur le dernier verdict politique en date Lors du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Saint-Sauves-d'Auvergne avaient poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 34,47% des bulletins. Les législatives à Saint-Sauves-d'Auvergne quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Nadine Pers (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 35,32% au premier tour, devant Nicolas Bonnet (Union de la gauche) avec 25,39%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Nadine Pers culminant à 39,86% des suffrages exprimés dans la commune. Le contexte politique de Saint-Sauves-d'Auvergne a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Saint-Sauves-d'Auvergne : des verdicts particulièrement significatifs lors des scrutins il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Sauves-d'Auvergne soutenaient en priorité Nicolas Bonnet (Nupes) avec 26,15% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,46% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Sauves-d'Auvergne plaçait Emmanuel Macron devant avec 25,19% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 23,77%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Sauves-d'Auvergne, les électeurs accordaient 55,43% pour Emmanuel Macron, contre 44,57% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Sauves-d'Auvergne comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Saint-Sauves-d'Auvergne À Saint-Sauves-d'Auvergne, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 11,51 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant près de 46 900 euros environ. Un produit qui est loin des 161 440 € enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Saint-Sauves-d'Auvergne s'est établi à 34,97 % en 2024 (contre 14,49 % en 2020). Notons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %, soit une hausse de 1,2 point depuis 2020. Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Sauves-d'Auvergne a représenté environ 763 euros en 2024 (contre 543 € en 2020).

11:59 - Résultats des élections de 2020 : comment David Sauvat s'est imposé à Saint-Sauves-d'Auvergne À Saint-Sauves-d'Auvergne, lors des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont fourni un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Au soir du premier tour, David Sauvat a creusé l'écart en totalisant 56,19% des voix. À sa poursuite, Claude Brut a capté 325 votes (43,80%). Cette victoire écrasante de David Sauvat a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette élection de 2026 à Saint-Sauves-d'Auvergne, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Renverser une majorité si large constituera le principal enjeu pour le camp adverse ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.