Résultat municipale 2026 à Saint-Sauves-d'Auvergne (63950) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Sauves-d'Auvergne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Sauves-d'Auvergne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Sauves-d'Auvergne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre BLANCHET
Pierre BLANCHET (12 élus) Saint-Sauves, notre nouvelle équipe c'est vous ! 		467 61,85%
  • Pierre BLANCHET
  • Julie MERELLE
  • Franck BURONFOSSE
  • Béatrice LEPINE
  • Jean Marc PROERES-CHAZEAU
  • Aurélie BALLET
  • Mickaël SAUVAT
  • Yannick DERANGEON
  • Julien GUILLAUME
  • Laurence PERRIN
  • Lucas AVEZ
  • Anne LEYMARIE
David SAUVAT
David SAUVAT (3 élus) DE L'EXPERIENCE ET DU REALISME POUR SAINT-SAUVES 		288 38,15%
  • David SAUVAT
  • Jacqueline BUROTTO
  • Michel LONGUET
Participation au scrutin Saint-Sauves-d'Auvergne
Taux de participation 83,10%
Taux d'abstention 16,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 777

Source : ministère de l’Intérieur

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