Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Sauveur : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Sauveur

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Sauveur a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Etienne Duval
Etienne Duval Divers
J'aime mon village, je m'y engage
  • Etienne Duval
  • Virginie Diz Legallois
  • Emmanuel Danne
  • Mégane Pinel
  • Franck Martin
  • Audrey Gandon
  • Christophe Lepere
  • Valerie Langlois
  • Jessy Ledoux
  • Armelle Galton
  • Kevin Dubois
  • Agnès Tytgat
  • Damien Saintes
  • Monique Vayssade
  • Pascal Descorsiers
  • Sophie Houdet
  • Jean-Luc Danne
  • Sandra Moreira Rodrigues
  • Franck Romano
  • Audrey Zitter
  • Miguel Gandon
Frederic Gauret
Frederic Gauret Divers
Notre village, notre futur
  • Frederic Gauret
  • Erika Mendes Martins
  • Pierre Bienvenu
  • Julie Micheline Colette Cabezas
  • Jean-Yves Levasseur
  • Véronique Anne Brohon
  • Yannick Le Pape
  • Christiane Neudorff
  • Thibaut Brailly
  • Nadia Quillent
  • Bernard Philippe Debray
  • Julie Vajsman
  • Frederic Morel
  • Sophie Colette Ursuline Schutzmann
  • Alexandre Perna
  • Anne Jezequel
  • Dimitri Cyrille
  • Elisabeth Heraude
  • Yves Robert Claude Dambrine
  • Fanny Ingrid Marion Petit
  • Raphael Catrain

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Sauveur

Tête de listeListe Voix % des voix
Frederic GAURET
Frederic GAURET (Ballotage) Notre village, notre futur 		372 40,97%
Etienne DUVAL
Etienne DUVAL (Ballotage) J'aime mon village, je m'y engage 		303 33,37%
Emmanuel DANNE
Emmanuel DANNE (Ballotage) Au coeur de Saint-Sauveur 		233 25,66%
Participation au scrutin Saint-Sauveur
Taux de participation 66,98%
Taux d'abstention 33,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 927

Source : ministère de l’Intérieur

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