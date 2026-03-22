Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Sauveur : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Sauveur [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Sauveur sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Sauveur.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Sauveur
11:43 - L'élection municipale a déjà livré un résultat instructif
Frederic Gauret a terminé en tête du premier tour de l'élection municipale à Saint-Sauveur dimanche dernier, avec 40,97 % des suffrages exprimés. Etienne Duval s'est classé deuxième avec 33,37 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Emmanuel Danne pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Saint-Sauveur, l'élection a mobilisé 66,98 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Sauveur
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Sauveur a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Etienne Duval
Divers
J'aime mon village, je m'y engage
|
|
Frederic Gauret
Divers
Notre village, notre futur
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Sauveur
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frederic GAURET (Ballotage) Notre village, notre futur
|372
|40,97%
|Etienne DUVAL (Ballotage) J'aime mon village, je m'y engage
|303
|33,37%
|Emmanuel DANNE (Ballotage) Au coeur de Saint-Sauveur
|233
|25,66%
|Participation au scrutin
|Saint-Sauveur
|Taux de participation
|66,98%
|Taux d'abstention
|33,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Nombre de votants
|927
Source : ministère de l’Intérieur
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