Résultat municipale 2026 à Saint-Sauveur (33250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Sauveur a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Sauveur, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Sauveur [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge RAYNAUD
Serge RAYNAUD (14 élus) SAINT-SAUVEUR EN CONFIANCE 		524 77,86%
  • Serge RAYNAUD
  • Virginie CICERON DANGEARD
  • Gérard BOUGÉS
  • Christine MAYER-MUSTIN
  • Jean-François DEMAISON
  • Sabine JAUNAS
  • Stéphane SKOPINE
  • Geneviève LAFFONT
  • Patrick DURANDET
  • Martine JOURDAIN
  • Serge PLAYA
  • Sylvie FONTAINE
  • Guillaume MARTIN
  • Manuela CERQUEIRA
Richard ZAMMIT
Richard ZAMMIT (1 élu) Un nouvel elan pour Saint-Sauveur 		149 22,14%
  • Richard ZAMMIT
Participation au scrutin Saint-Sauveur
Taux de participation 68,48%
Taux d'abstention 31,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Nombre de votants 706

Source : ministère de l’Intérieur

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