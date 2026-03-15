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19:17 - Saint-Sauveur : quand les données démographiques façonnent les urnes Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Sauveur montrent des tendances claires qui pourraient influer sur le résultat des municipales. Avec un pourcentage de 26% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,58%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de familles propriétaires (85,59%) met en exergue le poids des questions de logement et d'urbanisation. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (82,77%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 722 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (6,19%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,40%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Sauveur mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,88% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - À Saint-Sauveur, le RN s'annonce en force aux municipales Le Rassemblement national était absent au moment de la dernière campagne municipale à Saint-Sauveur il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 42,65% des voix lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 65,93% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 47,57% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national validait 70,64% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 52,76% pour les européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 58,99% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 62,09% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Pascale Got.

16:58 - À Saint-Sauveur, la participation s'annonce forte aux municipales Lors des municipales de 2020, la participation à Saint-Sauveur était évaluée à 43,52 % à la fin du premier tour (proche des 44,7 % observés au niveau national). C'étaient 410 votants qui étaient allés voter alors que commençait l'épidémie de Covid-19. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 79,22 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 54,11 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 70,23 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 48,50 % des inscrits. Prendre du recul sur ces variations lors des dernières élections permet in fine de classer Saint-Sauveur comme une zone relativement attachée au vote en comparaison de la moyenne. La mobilisation de l'électorat de Saint-Sauveur sera en conséquence un enjeu majeur pour cette municipale.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Saint-Sauveur Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Saint-Sauveur avaient placé en tête Grégoire de Fournas (Rassemblement National) avec 58,99% au premier tour, devant Pascale Got (Union de la gauche) avec 23,17%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Grégoire de Fournas culminant à 62,09% des votes localement. Les Européennes avant la dissolution à Saint-Sauveur avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (52,76%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 10,85% des voix. Une sorte de répétition des résultats des élections deux années plus tôt en somme.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Saint-Sauveur s'était résolument tournée vers le RN Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Sauveur plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 42,65% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 21,01%. Le duel final se soldait finalement par un score de 65,93% pour Marine Le Pen, contre 34,07% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Saint-Sauveur portaient leur choix sur Grégoire de Fournas (RN) avec 47,57% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Grégoire de Fournas virant de nouveau en tête avec 70,64% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Saint-Sauveur s'affirme comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Les impôts locaux, thème de campagne à Saint-Sauveur ? À Saint-Sauveur, en matière d'impôts locaux, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 527 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 493 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 33,96 % en 2024 (contre 16,50 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 13 700 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 156 790 € récoltés en 2020 avec un taux fixé à près de 12,43 %. Cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Saint-Sauveur Qui avait gagné les municipales il y a 6 ans à Saint-Sauveur ? Sans aucune opposition, la liste menée par Serge Raynaud a naturellement obtenu 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Faute d'opposition, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Sauveur, cette répartition historique des voix sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Cette fois, l'intérêt se concentrera sur la capacité d'une alternative à émerger face au bloc majoritaire. La liste des candidatures (voir ci-dessous) fournit sans aucun doute d'ores et déjà un premier élément de réponse.