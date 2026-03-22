Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Sauveur-Villages : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Sauveur-Villages [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Sauveur-Villages sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Sauveur-Villages.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Sauveur-Villages
11:42 - Un premier constat à Saint-Sauveur-Villages avec les résultats du 1er tour
Les élections municipales 2026 à Saint-Sauveur-Villages ont vu Pascal Beuve arriver en tête il y a une semaine avec 43,15 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Aurélie Gigan est arrivée en deuxième position avec 38,75 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Hubert Rihouey a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Franck Danlos a terminé avec 6,33 % des suffrages, trop peu pour se qualifier seul. Pour rappel, lors de ce scrutin à Saint-Sauveur-Villages, l'élection a mobilisé 66,69 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Sauveur-Villages
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Sauveur-Villages a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pascal Beuve
Divers
"Nous aimons nos villages"
|
|
Aurélie Gigan
Divers
TOUJOURS ACTEURS POUR NOS VILLAGES
|
|
Hubert Rihouey
Divers
AGIR pour Demain
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Sauveur-Villages
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal BEUVE (Ballotage) "Nous aimons nos villages"
|784
|43,15%
|Aurélie GIGAN (Ballotage) TOUJOURS ACTEURS POUR NOS VILLAGES
|704
|38,75%
|Hubert RIHOUEY (Ballotage) PREPARER DEMAIN
|214
|11,78%
|Franck DANLOS AGIR POUR ANCTEVILLE
|115
|6,33%
|Participation au scrutin
|Saint-Sauveur-Villages
|Taux de participation
|66,69%
|Taux d'abstention
|33,31%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Nombre de votants
|1 860
Source : ministère de l’Intérieur
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