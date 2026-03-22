Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Sauveur-Villages : les résultats du 2e tour

Programme de Pascal Beuve à Saint-Sauveur-Villages ("Nous aimons nos villages")

Attractivité de Saint-Sauveur-Villages

Le développement de l'habitat est essentiel pour atteindre une population de 3 500 habitants. Cela permettra de préserver les écoles, services et commerces, garantissant ainsi la vitalité locale. La commune s'engage à construire 350 logements sur une période de 20 ans pour soutenir cet objectif.

Proximité et gouvernance

Une nouvelle gouvernance est mise en place pour renforcer la proximité entre les habitants et les services. Les maires délégués et les conseils de communes assureront la continuité des services. Le Maire de Saint-Sauveur-Villages jouera un rôle clé en tant que trait d'union entre les différentes entités.

Bien-être des habitants

Le bien-être des habitants est une priorité, avec un accent sur la santé et la sécurité. La commune dispose d'une maison médicale, d'une pharmacie et d'une caisse de pompiers pour répondre aux besoins des concitoyens. Des efforts seront faits pour garantir l'accès aux soins et la sécurité des biens et des personnes.

Cadre de vie et loisirs

Un plan pluriannuel d'investissement sera engagé pour améliorer le cadre de vie dans les 7 bourgs. Cela inclut des projets pour les espaces publics, la sécurité et le stationnement. De plus, des initiatives sportives seront développées pour encourager l'activité physique et le bien-être au sein de la communauté.