Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Sauveur-Villages : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Sauveur-Villages

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Sauveur-Villages a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pascal Beuve
Pascal Beuve Divers
"Nous aimons nos villages"
  • Pascal Beuve
  • Sophie Anne
  • Dominique Lesigne
  • Katarina Laisney
  • Franck Vilquin
  • Manuela Picot
  • Denis Allix
  • Aurélie Pepin
  • Claude Beuve
  • Edwige Clerot
  • Martial Collette
  • Catherine Furtak
  • Guillaume Avice
  • Fabienne Fauvel
  • Norbert Cron
  • Catherine Courbaron
  • Jacky Danguy
  • Claire Lavolo
  • Régis Lecrosnier
  • Marie-Christine Gislard
  • Maxim Lavolo
  • Nadine Helaine
  • Bertrand Fautrat
  • Florence Maunoury
  • Sébastien Capelle
  • Liliane Lefranc
  • Christian Leprieur
  • Magali Giot
  • Casimir Rutkowski
Aurélie Gigan
Aurélie Gigan Divers
TOUJOURS ACTEURS POUR NOS VILLAGES
  • Aurélie Gigan
  • Ghislain Gérard
  • Sandrine Germain
  • Laurent Huet
  • Agnès Conchaudron
  • Paul Lefranc
  • Peggy Kamla
  • Marc Andersson
  • Sylvie Hausknost
  • François Lagardette
  • Karine Guizien
  • Philippe Clément
  • Maëlle Bezdek
  • Dominique Féricot
  • Marie-Françoise Robert
  • Alexandre Lavolo
  • Catherine Legardinier
  • Michaël Eude
  • Charlène Bodin
  • Frédéric Cortier
  • Valérie Marsiliani-Godefroy
  • Philippe Vilquin
  • Murielle Trincat
  • Regis Sevegrand
  • Martine Rigot
  • Adrien Baloche
  • Caroline Calcoen
  • Christian Girard
  • Sarah Brosset
  • Benoit Harivel
  • Chantal Enée
Hubert Rihouey
Hubert Rihouey Divers
AGIR pour Demain
  • Hubert Rihouey
  • Laetitia Douard
  • Jean Francois Laurent
  • Danièle Breuilly
  • Franck Danlos
  • Vanessa Scelles
  • Grégory Helaine
  • Marie-Hélène Lelong
  • Karl Kreicher
  • Lucie Montroty
  • Pierre Bellee
  • Valérie Lampin
  • Christophe Desaint-Denis
  • Sabrina Sevaux
  • Anthony Jourdan
  • Isabelle Danlos
  • Philippe Meslin
  • Fanny Bossile
  • Gérald Hadjadj
  • Maryline Delisle
  • Yan Loret
  • Mélanie Fauvel
  • Julien Grisel
  • Sandra Hurel
  • Sylvain Bucaille
  • Gwladys Vautier
  • Olivier Berard
  • Nathalie Daniel
  • Steve Gosselin
  • Karine Delauney
  • Gérard Molvaux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Sauveur-Villages

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal BEUVE
Pascal BEUVE (Ballotage) "Nous aimons nos villages" 		784 43,15%
Aurélie GIGAN
Aurélie GIGAN (Ballotage) TOUJOURS ACTEURS POUR NOS VILLAGES 		704 38,75%
Hubert RIHOUEY
Hubert RIHOUEY (Ballotage) PREPARER DEMAIN 		214 11,78%
Franck DANLOS
Franck DANLOS AGIR POUR ANCTEVILLE 		115 6,33%
Participation au scrutin Saint-Sauveur-Villages
Taux de participation 66,69%
Taux d'abstention 33,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 1 860

Source : ministère de l’Intérieur

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