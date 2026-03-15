Résultat municipale 2026 à Saint-Savin (33920) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Savin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Savin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Savin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédérique JOINT
Frédérique JOINT (21 élus) Saint-Savin : Nouveau cap, nouvelle ere 		768 51,37%
  • Frédérique JOINT
  • Lionel PERROTEAU
  • Jennifer PARGADE
  • Frédéric VEUILLE
  • Audrey BODET
  • Théo BERTHAUD
  • Yasmina BARTHELME
  • Gregory PAPIN
  • Laetitia RAVET
  • Sébastien TESSONNEAU
  • Laëtitia CHARLANNE
  • Samuel LEGRAND-PAVOT
  • Isabelle BOYER
  • Lionel DE VÉDRINES
  • Sandra CANTIN-RIMPÔT
  • Laurent DENÉCHAUD
  • Carine REVERS
  • Yohan SOULAIGRE
  • Sophie CHARBONNET
  • Frédéric PETIT
  • Marina GUÉHO
Jean-Luc BESSE
Jean-Luc BESSE (6 élus) Saint-Savin, naturellement 		727 48,63%
  • Jean-Luc BESSE
  • Pascale VALLEAU
  • Daniel LONGO
  • Muriel FRADON
  • Franck PASCAUD
  • Aurélie LEGUY-IMBERT
Participation au scrutin Saint-Savin
Taux de participation 61,35%
Taux d'abstention 38,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 1 532

Source : ministère de l’Intérieur

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