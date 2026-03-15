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19:17 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Savin Quelle influence les électeurs de Saint-Savin exercent-ils sur les résultats des élections municipales ? La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 18,83% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 6,52% sont des personnes âgées. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (81,05%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1641 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,90%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,03%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Savin mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,75% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Saint-Savin Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste pour la dernière élection municipale à Saint-Savin il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen séduisait 44,00% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 64,25% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 50,66% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme sécurisait 64,68% des voix dans la commune. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 53,75% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 60,49% pour le parti à la flamme. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Edwige Diaz.

16:58 - Les électeurs de Saint-Savin vont-ils se mobiliser aux municipales ? En ce jour d'élection municipale à Saint-Savin, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. En 2020, l'abstention avait grimpé à 42,38 % au premier round (en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux). C'étaient 1 315 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, bon nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est cependant arrêté à 21,94 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 45,32 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 31,85 % au premier tour, contre 49,32 % en 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une zone où l'abstention est contenue par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Saint-Savin : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les élections européennes du printemps 2024 à Saint-Savin avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (53,75%), devant Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 9,84% des voix. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Saint-Savin soutenaient en priorité Edwige Diaz (Rassemblement National) avec 60,49% au premier tour. L'attribution du siège à l'Assemblée était d'ailleurs acquise sans nécessiter de second tour dans la circonscription.

14:57 - En 2022, la commune de Saint-Savin s'était résolument ancrée à la droite radicale Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Savin accordaient leurs suffrages à Edwige Diaz (RN) avec 50,66% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Edwige Diaz virant de nouveau en tête avec 64,68% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Saint-Savin choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 44,00% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 18,59%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 64,25% pour Marine Le Pen, contre 35,75% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Saint-Savin : la situation fiscale observée à l'approche des municipales En matière d'impôts locaux à Saint-Savin, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est élevé à 473 € en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 414 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 36,20 % en 2024 (contre près de 18,74 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 19 740 € en 2024. Une somme bien en-dessous des 341 390 € perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 12,58 %. Cette disparition en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - Municipales 2020 à Saint-Savin : une élection pliée dès le premier round À Saint-Savin, les résultats des élections municipales de 2020 se sont avérés particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Au terme du premier tour à l'époque, Alain Renard a pris la première place en recueillant 56,19% des soutiens. Derrière, Edwige Diaz a capté 43,80% des suffrages. Ce triomphe au premier tour a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Savin, cette dynamique a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition face à ce triomphe écrasant, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.