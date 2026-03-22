Résultat municipale 2026 à Saint-Savournin (13119) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Savournin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Savournin, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Savournin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel LENEL
Lionel LENEL (17 élus) Renouveau citoyen 		812 44,35%
  • Lionel LENEL
  • Marie DEFRESNE
  • Guillaume GEORGE
  • Jessica DOUKHAN
  • Bruno RAMIS
  • Angeline MAHEUX
  • Pierre-Eric FOUCHIER
  • Mireille FARRENY
  • Stephane GIL
  • Aurore REMY
  • Stephane SCICLUNA
  • Eleonore SORIO
  • Dylan DEMONGIN
  • Audrey BONNET
  • Laurent PONCE
  • Jenny SODERINO
  • Christophe JIMENEZ
Eric CALDERON
Eric CALDERON (4 élus) UN VILLAGE QUI NOUS RASSEMBLE, UNE EQUIPE QUI VOUS RESSEMBLE 		619 33,81%
  • Eric CALDERON
  • Muriel KEHIAYAN
  • Grégory RAFFINI
  • Aurore AUBERT
Jeannette RIOU
Jeannette RIOU (2 élus) SAINT SAVOURIN AVEC VOUS 		400 21,85%
  • Jeannette RIOU
  • Bernard VILLAR
Participation au scrutin Saint-Savournin
Taux de participation 65,96%
Taux d'abstention 34,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 1 866

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Bouches-du-Rhône ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Bouches-du-Rhône. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Savournin - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel LENEL
Lionel LENEL (Ballotage) Renouveau citoyen 		467 25,67%
Eric CALDERON
Eric CALDERON (Ballotage) UN VILLAGE QUI NOUS RASSEMBLE, UNE EQUIPE QUI VOUS RESSEMBLE 		452 24,85%
Jeannette RIOU
Jeannette RIOU (Ballotage) SAINT SAVOURIN AVEC VOUS 		373 20,51%
Olivia RALLO SIMEONI
Olivia RALLO SIMEONI (Ballotage) SAINT-S'AVENIR 		290 15,94%
Crystel FLORENS
Crystel FLORENS (Ballotage) DE SAINT SA A LA VALENTINE 		237 13,03%
Participation au scrutin Saint-Savournin
Taux de participation 65,71%
Taux d'abstention 34,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 1 859

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