Résultat municipale 2026 à Saint-Savournin (13119) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Savournin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Savournin, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Savournin [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lionel LENEL (17 élus) Renouveau citoyen
|812
|44,35%
|
|Eric CALDERON (4 élus) UN VILLAGE QUI NOUS RASSEMBLE, UNE EQUIPE QUI VOUS RESSEMBLE
|619
|33,81%
|
|Jeannette RIOU (2 élus) SAINT SAVOURIN AVEC VOUS
|400
|21,85%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Savournin
|Taux de participation
|65,96%
|Taux d'abstention
|34,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Nombre de votants
|1 866
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Savournin - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lionel LENEL (Ballotage) Renouveau citoyen
|467
|25,67%
|Eric CALDERON (Ballotage) UN VILLAGE QUI NOUS RASSEMBLE, UNE EQUIPE QUI VOUS RESSEMBLE
|452
|24,85%
|Jeannette RIOU (Ballotage) SAINT SAVOURIN AVEC VOUS
|373
|20,51%
|Olivia RALLO SIMEONI (Ballotage) SAINT-S'AVENIR
|290
|15,94%
|Crystel FLORENS (Ballotage) DE SAINT SA A LA VALENTINE
|237
|13,03%
|Participation au scrutin
|Saint-Savournin
|Taux de participation
|65,71%
|Taux d'abstention
|34,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,54%
|Nombre de votants
|1 859
Election municipale 2026 à Saint-Savournin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Savournin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Savournin.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Savournin
18:36 - Comment a voté Saint-Savournin l'année de la dissolution ?
L'analyse des scrutins de 2024 révèle que Saint-Savournin s'affirmait alors toujours comme une terre de droite nationaliste, confortant encore un peu plus son orientation historique. Les élections européennes de juin 2024 à Saint-Savournin avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,42%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait récolté 12,35% des votes. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Saint-Savournin soutenaient en priorité José Gonzalez (Rassemblement National) avec 49,14% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, José Gonzalez culminant à 55,07% des votes dans la localité.
15:57 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Saint-Savournin ?
Que doit-on retenir de l'issue des dernières élections municipales à Saint-Savournin ? Au terme du premier tour à l'époque, Rémi Marcengo a creusé l'écart avec 73,05% des soutiens. À sa poursuite, André Lenel a engrangé 360 suffrages en sa faveur (26,94%). Cette victoire sans appel a clôturé le match d'emblée. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Saint-Savournin, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Faire basculer une majorité aussi écrasante sera un défi colossal pour le camp adverse ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
13:58 - Qui sont les candidats à Saint-Savournin pour la finale des municipales ?
La finale se joue donc ce dimanche entre Eric Calderon, à la tête de "Un Village Qui Nous Rassemble, Une Equipe Qui Vous Ressemble" (DIV), Jeannette Riou sous l'étiquette DIV ("Saint Savourin Avec Vous") et Lionel Lenel (DIV) et sa liste "Saint-Savournin - Renouveau Citoyen", comme le précisent les candidatures officielles au second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. En dépit d'un score suffisant, Olivia Rallo Simeoni a opté pour ne pas concourir à cette élection décisive. Accessibles jusqu'à 18 heures, les 3 bureaux de vote de la ville de Saint-Savournin permettent aux 2 829 électeurs de voter.
11:59 - Un premier constat à Saint-Savournin avec les résultats du 1er tour
Dimanche dernier à Saint-Savournin, le scrutin a vu 65,71 % des inscrits se déplacer sur place, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Pour ce premier tour, c'est Lionel Lenel qui a pris l'avantage en s'adjugeant 25,67 % des bulletins valides. Dans son sillage, Eric Calderon a obtenu la seconde place avec 24,85 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jeannette Riou est arrivée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Olivia Rallo Simeoni a obtenu 15,94 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Villes voisines de Saint-Savournin
- Saint-Savournin (13119)
- Ecole primaire à Saint-Savournin
- Maternités à Saint-Savournin
- Crèches et garderies à Saint-Savournin
- Salaires à Saint-Savournin
- Impôts à Saint-Savournin
- Dette et budget de Saint-Savournin
- Climat et historique météo de Saint-Savournin
- Accidents à Saint-Savournin
- Délinquance à Saint-Savournin
- Inondations à Saint-Savournin
- Nombre de médecins à Saint-Savournin
- Pollution à Saint-Savournin
- Entreprises à Saint-Savournin
- Prix immobilier à Saint-Savournin