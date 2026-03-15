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19:16 - Saint-Savournin : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Saint-Savournin, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 3 449 habitants répartis dans 1 482 logements, cette commune présente une densité de 586 habitants/km². L'existence de 260 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,78% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 24,69% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 964 euros par mois, la commune désire un avenir prospère. En conclusion, à Saint-Savournin, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Les électeurs de Saint-Savournin séduits par le RN ? Le parti d'extrême droite n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Saint-Savournin en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 30,71% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 55,60% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 24,91% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement nationaliste obtenait 56,67% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 43,42% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin apporteront, lors du premier tour, un résultat de 49,14% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 55,07% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à José Gonzalez.

16:58 - Saint-Savournin : des résultats d'ordinaire marqués par la participation La participation atteignait 53,91 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Saint-Savournin, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays alors que le pays était affecté par l'épidémie de Covid-19. Traditionnellement, les municipales restent en effet, avec les présidentielles, un scrutin où les électeurs se mobilisent en masse, puisqu'il s'agit de désigner leur maire ou leur président. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre réuni 79,66 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 60,01 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 73,83 % au premier tour, contre 51,76 % en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune se positionne comme une zone civiquement engagée. Dans le cadre des municipales 2026 à Saint-Savournin, cette réalité aura en conséquence un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Saint-Savournin il y a deux ans José Gonzalez (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des législatives à Saint-Savournin après la dissolution de 2024 avec 49,14%. Jimmy Bessaih (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 22,40%. Le second tour avait confirmé ce résultat, José Gonzalez culminant à 55,07% des votes sur place. Les élections européennes quelques semaines plus tôt à Saint-Savournin avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (43,42%), devant Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 12,35% des suffrages.

14:57 - Saint-Savournin : retour sur les résultats clés de la dernière présidentielle Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Saint-Savournin privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (30,71%), devant Emmanuel Macron qui obtenait 22,15%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Savournin, les électeurs accordaient 55,60% pour Marine Le Pen, contre 44,40% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Savournin plébiscitaient José Gonzalez (RN) avec 24,91% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,67% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale stable à Saint-Savournin Pour ce qui est de la fiscalité de Saint-Savournin, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 813 € en 2024 (chiffres les plus récents) contre 823 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 41,32 % en 2024 (contre 19,88 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 31 400 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 964 590 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 19,99 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Élections municipales 2020 : la liste "Ensemble Continuons" majoritaire à Saint-Savournin Comment s'était terminé le dernier scrutin municipal à Saint-Savournin ? Dès le premier tour, Rémi Marcengo a dominé le scrutin en totalisant 976 voix (73,05%). Sur la seconde marche, André Lenel a capté 360 bulletins valides (26,94%). Ce succès d'emblée a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Savournin, cette dynamique pose les bases. Pour remettre en cause cette mainmise ce dimanche, le camp adverse devra améliorer grandement le résultat, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.