Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Sébastien-sur-Loire : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Saint-Sébastien-sur-Loire [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Saint-Sébastien-sur-Loire
- Résultat municipale 2020 Saint-Sébastien-sur-Loire
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Sébastien-sur-Loire [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Sébastien-sur-Loire sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Sébastien-sur-Loire.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Sébastien-sur-Loire
13:46 - À Saint-Sébastien-sur-Loire, les impôts sont en baisse avant l'élection
Alors que les impôts locaux ont régressé à Saint-Sébastien-sur-Loire depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 23,38 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 331 430 € la même année, marquant une forte baisse face aux 10,34592 millions d'euros perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Saint-Sébastien-sur-Loire atteint désormais 46,81 % en 2024 (contre 31,81 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Saint-Sébastien-sur-Loire s'est établi à 979 € en 2024 contre 1 192 euros en début de mandat.
11:59 - Le bilan des dernières municipales à Saint-Sébastien-sur-Loire
À Saint-Sébastien-sur-Loire, les résultats du scrutin municipal de 2020 ont été riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Au terme du premier tour à l'époque, Laurent Turquois (Divers centre) a raflé la première place en rassemblant 55,11% des bulletins. Derrière, Hervé Camus (Divers gauche) a rassemblé 1 425 voix (19,41%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Michel Caillaud (Divers gauche), obtenant 17,11% des voix. Cette victoire écrasante du candidat Divers centre a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été organisé. Pour cette élection de 2026 à Saint-Sébastien-sur-Loire, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire sans appel met les forces d'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - À quelle heure ferment les 17 bureaux de vote à Saint-Sébastien-sur-Loire ?
Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour connaître qui va diriger leur commune pour les années à venir. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise sanitaire. La liste des candidats en 2026 est en ligne plus bas dans cette page. Les 17 bureaux de vote de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire sont ouverts jusqu'à 18 heures pour recevoir les citoyens. Les résultats du premier tour à Saint-Sébastien-sur-Loire seront en ligne sur cette page dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Sébastien-sur-Loire
|Tête de listeListe
|
Thomas Boucher
Liste divers droite
SAINT SEBASTIEN DEMAIN
|
|
Hervé Camus
Liste divers gauche
SAINT SEBASTIEN CITOYENNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Turquois (28 élus) Saint-sébastien-sur-loire
|4 044
|55,11%
|
|Hervé Camus (3 élus) Saint-sébastien ensemble
|1 425
|19,41%
|
|Michel Caillaud (3 élus) Saint-sebastien humaine et nature
|1 256
|17,11%
|
|Laurent Keunebroek (1 élu) Saint-sébastien en commun
|613
|8,35%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Sébastien-sur-Loire
|Taux de participation
|37,10%
|Taux d'abstention
|62,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 522
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Guerriau (29 élus) "avec vous, amplifions la dynamique a saint-sebastien-sur-loire"
|7 549
|62,64%
|
|Michel Caillaud (6 élus) Saint-sebastien au coeur
|4 501
|37,35%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Sébastien-sur-Loire
|Taux de participation
|62,50%
|Taux d'abstention
|37,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,68%
|Nombre de votants
|12 510
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