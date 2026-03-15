Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Sébastien-sur-Loire : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Sébastien-sur-Loire

Tête de listeListe
Thomas Boucher
Thomas Boucher Liste divers droite
SAINT SEBASTIEN DEMAIN
  • Thomas Boucher
  • Eve Genadinos
  • Pierre Arrouet
  • Claudine Ciglia
  • Cédric Simonneau
  • Chrystel Bodin
  • Philippe Le Gendre
  • Ingrid Vanlemmens
  • Sylvain Gatt
  • Laurence Le Gall-Ribreau
  • Jacques Prono
  • Aya Ait Ouadda
  • Marwan Ibrahim
  • Carole Lavenette
  • Laurent Torquéau
  • Nathalie Autret
  • Damien Perisse
  • Emilie Lebee
  • Matthieu Nicolas
  • Nathalie Grenier
  • Frédéric Chatevaire
  • Corine Raulais
  • Philippe Babonneau
  • Karen Dufour
  • Patrice Jean
  • Ludivine Amilcar
  • Guillaume Ordronneau
  • Marie-Odile Chevalier
  • Loic Anne
  • Catherine Sollet
  • Arnaud Malidin
  • Karine Gauvin
  • Christophe Guigneux
  • Marcelle Damas
  • Valentin Le Roux
  • Véronique Rivet
  • Dominique Lehuede
Hervé Camus
Hervé Camus Liste divers gauche
SAINT SEBASTIEN CITOYENNE
  • Hervé Camus
  • Aurélie Metrard
  • Michel Caillaud
  • Soline Berthereau
  • Paul Bourdoiseau
  • Loraine Durand
  • Jérome Lovadina
  • Héloïse Laffineur
  • Yann Leclercq
  • Christine Le Mentec-Tricaud
  • Pascal Costenoble
  • Gaëlle Monnier
  • Benjamin Baudry
  • Jenny Arleo
  • Laurent Keunebroek
  • Malika Boukili
  • Claude Cano
  • Anne-France Barreteau
  • Jean-Yves Guillet
  • Claudine Berry
  • Ahmed Chaouch
  • Claire Decouture
  • Alain Laplanche
  • Hélène Terrien
  • Pascal Thonnard
  • Océane Bougro
  • Philippe Hamon
  • Christelle Dugast
  • Clovis Voileau
  • Florence Gaudard
  • Pierre Brethé
  • Haude Kervern
  • Julien Baudry
  • Laurence Platel
  • Pascal Pinaud
  • Angélina Pineau
  • Vincent Lagarde

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Turquois
Laurent Turquois (28 élus) Saint-sébastien-sur-loire 		4 044 55,11%
  • Laurent Turquois
  • Camille Nobilet
  • Thomas Boucher
  • Alice Belling
  • Philippe Le Gendre
  • Corine Raulais
  • Sylvain Gatt
  • Claudine Ciglia
  • Philippe Babonneau
  • Marie-Odile Chevalier
  • Laurent Berthomé
  • Christine Guerriau
  • André Salaün
  • Michèle Bonnet
  • Matthieu Nicolas
  • Hélène Thomy
  • Pascal Soullard
  • Marie-Christine Laurent
  • Patrice Jean
  • Marcelle Damas
  • Laurent Torquéau
  • Clémence Remaud
  • Jean -Marc Loilier
  • Valérie Sourisseau
  • Guillaume Ordronneau
  • Laurence Le Gall-Ribreau
  • Pierre-Yves Legrand
  • Karen Dufour
Hervé Camus
Hervé Camus (3 élus) Saint-sébastien ensemble 		1 425 19,41%
  • Hervé Camus
  • Maïwen Blandin
  • Jean-Yves Guillet
Michel Caillaud
Michel Caillaud (3 élus) Saint-sebastien humaine et nature 		1 256 17,11%
  • Michel Caillaud
  • Claudia Pontoizeau
  • David Cheval
Laurent Keunebroek
Laurent Keunebroek (1 élu) Saint-sébastien en commun 		613 8,35%
  • Laurent Keunebroek
Participation au scrutin Saint-Sébastien-sur-Loire
Taux de participation 37,10%
Taux d'abstention 62,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 522

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Guerriau
Joël Guerriau (29 élus) "avec vous, amplifions la dynamique a saint-sebastien-sur-loire" 		7 549 62,64%
  • Joël Guerriau
  • Michèle Bonnet
  • Thomas Boucher
  • Corinne Gaboriau-Gabillaud
  • Yves Aumon
  • Clémence Remaud
  • Jules Quantin
  • Isabelle Merand-Gauthier
  • Philippe Rioux
  • Christine Cauchon
  • Laurent Berthomé
  • Agnès Revol
  • Patrice Jean
  • Sandrine Pubill
  • Gilles-Antoine Baupérin
  • Anne Tervé
  • Laurent Turquois
  • Malika Zenaïdi
  • Yves Rio
  • Marie-Christine Laurent
  • Alain Hardouin
  • Maryse Etienne
  • Stéphane Cousin
  • Audrey Ayme
  • Sylvain Gatt
  • Alice Belling
  • Christophe Poussier
  • Hélène Thomy
  • Philippe Babonneau
Michel Caillaud
Michel Caillaud (6 élus) Saint-sebastien au coeur 		4 501 37,35%
  • Michel Caillaud
  • Anne-Marie Ledebt
  • Hervé Camus
  • Christelle Pottier-Chopin
  • Benjamin Baudry
  • Christine Le Mentec-Tricaud
Participation au scrutin Saint-Sébastien-sur-Loire
Taux de participation 62,50%
Taux d'abstention 37,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,68%
Nombre de votants 12 510

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