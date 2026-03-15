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19:18 - Saint-Senier-sous-Avranches : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant le bureau de vote de Saint-Senier-sous-Avranches, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec une population de 1 426 habitants répartis dans 674 logements, ce village présente une densité de 165 habitants/km². Ses 73 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (89,17%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 40,12% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 60,13% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 366,24 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Saint-Senier-sous-Avranches, les spécificités locales rejoignent celles de la France.

17:57 - Ce que montrent les données sur le vote RN à Saint-Senier-sous-Avranches Le mouvement nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Saint-Senier-sous-Avranches en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 16,06% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 28,53% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 11,96% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Saint-Senier-sous-Avranches comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,38% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 26,75% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 29,09% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Saint-Senier-sous-Avranches au crible Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent que 715 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Saint-Senier-sous-Avranches, correspondant à un taux de participation de 59,93 %, un niveau plutôt élevé alors que le pays était troublé par le Covid-19. On observe en effet traditionnellement que le scrutin municipal demeure, avec la présidentielle, le moment où les électeurs participent le plus, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 79,90 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 56,89 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation grimper très nettement à 75,14 %. Juste avant, le scrutin européen avait attiré 55,77 % des citoyens locaux. Si on tente de dégager une tendance, la ville apparaît donc résolument comme une contrée soucieuse de voter. En ce jour d'élection municipale 2026 à Saint-Senier-sous-Avranches, cette particularité sera quoi qu'il en soit décortiquée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Saint-Senier-sous-Avranches Lors des dernières européennes, le résultat à Saint-Senier-sous-Avranches s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,38%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (24,96%) et Raphaël Glucksmann (15,89%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Senier-sous-Avranches avaient ensuite favorisé Bertrand Sorre (Ensemble !) avec 48,57% au premier tour, devant Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement National) avec 26,75%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Bertrand Sorre culminant à 70,91% des suffrages exprimés dans la commune. L'orientation des électeurs de Saint-Senier-sous-Avranches a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une terre centriste, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Saint-Senier-sous-Avranches ? Globalement, le paysage électoral fait de Saint-Senier-sous-Avranches une municipalité de tradition centriste. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Senier-sous-Avranches plaçait en effet Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 44,36% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 16,06%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 71,47% pour Emmanuel Macron, contre 28,53% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Saint-Senier-sous-Avranches portaient leur choix sur Bertrand Sorre (Ensemble !) avec 51,11% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 70,03% des suffrages.

12:58 - Impôts à Saint-Senier-sous-Avranches : un enjeu central pour 2026 Pour ce qui est de la fiscalité à Saint-Senier-sous-Avranches, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 836 € en 2024 (dernier pointage en date) contre 655 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 35,28 % en 2024 (contre 13,86 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 9 930 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 206 950 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 11,24 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Saint-Senier-sous-Avranches Les résultats du scrutin municipal il y a six ans à Saint-Senier-sous-Avranches se sont avérés très éclairants sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Franck Boudet a terminé en tête en recueillant 468 voix (66,85%). Derrière, Isabelle Lottin a obtenu 33,14% des voix. Cette victoire sans appel de Franck Boudet a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Senier-sous-Avranches, cet équilibre pose les bases. Face à ce succès éclatant, la tâche s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.