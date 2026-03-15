Résultat municipale 2026 à Saint-Senier-sous-Avranches (50300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Senier-sous-Avranches a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Senier-sous-Avranches, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Senier-sous-Avranches [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lyne DELAUNAY
Lyne DELAUNAY (13 élus) saint-senier 2026, poursuivons ensemble 		589 64,44%
  • Lyne DELAUNAY
  • Yannick GERARD
  • Isabelle LOTTIN
  • Thierry RIOT
  • Armelle AMIS
  • Jean-Denis JOSSE
  • Anne OUTIN
  • Jacques GIFFARD
  • Florence MARY
  • Michaël BOILEAU
  • Véronique PETIT
  • Pierre ALVES SALDANHA
  • Virginie PRIME
Adrien LECHARTIER
Adrien LECHARTIER (2 élus) vivre st senier 		325 35,56%
  • Adrien LECHARTIER
  • Laetitia FERREIRA
Participation au scrutin Saint-Senier-sous-Avranches
Taux de participation 71,02%
Taux d'abstention 28,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Nombre de votants 936

Source : ministère de l’Intérieur

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