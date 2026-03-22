Résultat municipale 2026 à Saint-Seurin-sur-l'Isle (33660) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Seurin-sur-l'Isle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Seurin-sur-l'Isle, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Seurin-sur-l'Isle [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne BERTHOMÉ (19 élus) Saint-Seurin, un nouvel élan
|985
|63,59%
|
|Riad TRIA (4 élus) Agir pour demain
|564
|36,41%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Seurin-sur-l'Isle
|Taux de participation
|63,77%
|Taux d'abstention
|36,23%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Nombre de votants
|1 607
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Seurin-sur-l'Isle - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne BERTHOMÉ (Ballotage) Saint-Seurin, un nouvel élan
|589
|37,40%
|Riad TRIA (Ballotage) Agir pour demain
|446
|28,32%
|Bertrand BESORY (Ballotage) Vision d'Avenir
|304
|19,30%
|Didier BIDOU (Ballotage) Ensemble pour Saint Seurin sur l'Isle
|236
|14,98%
|Participation au scrutin
|Saint-Seurin-sur-l'Isle
|Taux de participation
|63,78%
|Taux d'abstention
|36,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,37%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Nombre de votants
|1 608
Election municipale 2026 à Saint-Seurin-sur-l'Isle [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Seurin-sur-l'Isle sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Seurin-sur-l'Isle.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Seurin-sur-l'Isle
18:38 - Comment a voté Saint-Seurin-sur-l'Isle il y a deux ans ?
Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux de la présidentielle et des législatives de 2022. Les Européennes du printemps 2024 à Saint-Seurin-sur-l'Isle avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (47,83%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 10,06% des voix. Les élections des députés à Saint-Seurin-sur-l'Isle qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Edwige Diaz (Rassemblement National) en pole position avec 55,91% au premier tour, devant Véronique Hammerer (Ensemble !) avec 23,78%. Les citoyens tranchaient d'ailleurs la question d'emblée dans la circonscription, qui n'aura pas de second tour.
15:57 - Eveline Lavaure-Cardona gagnante des dernières municipales à Saint-Seurin-sur-l'Isle
Dans la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle, les jeux de pouvoir politiques locaux sont plus que jamais façonnés par l'issue du dernier scrutin en 2020. Lors de la première manche électorale, Marcel Berthomé a raflé la première place en recueillant 45,62% des soutiens. À sa poursuite, Eveline Lavaure-Cardona a engrangé 41,20% des suffrages. Ce score particulièrement étroit débouchait sur d'incontournables incertitudes pour le second tour. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Eveline Lavaure-Cardona l'a finalement emporté avec 46,83% des suffrages, face à Marcel Berthomé s'adjugeant 44,11% des électeurs inscrits et Jean-Marc Sallaberry avec 110 suffrages (9,05%). La dynamique s'est progressivement inversée, confirmant le basculement que ce score étriqué laissait présager. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Bien que Marcel Berthomé ait puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 70 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. La formation rivale se doit absolument de rebâtir une coalition plus solide ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Les habitants de Saint-Seurin-sur-l'Isle doivent choisir entre 2 listes
D'après la liste des candidats pour le second tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le duel final oppose donc ce dimanche Anne Berthomé, à la tête de "Saint-Seurin, Un Nouvel Élan" (DIV) et la liste "Agir Pour Demain" emmenée par Riad Tria (DIV). Il faut souligner le retrait de Bertrand Besory, qui pouvait pourtant rester dans la course après un score initial qualificatif. Même si le score était suffisant pour se qualifier, Didier Bidou est absent de ce second tour. Les 2 521 électeurs de la ville peuvent se rendre dans l'isoloir jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 2 bureaux de vote de Saint-Seurin-sur-l'Isle, pour voter.
11:59 - Anne Berthomé et Riad Tria aux premières places dimanche dernier
Dans le cadre du premier tour des municipales à Saint-Seurin-sur-l'Isle, c'est Anne Berthomé qui a pris une longueur d'avance en s'adjugeant 37,40 % des bulletins valides. Ensuite, Riad Tria s'est classé deuxième avec 28,32 %. La leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Bertrand Besory a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Didier Bidou a obtenu 14,98 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Pour rappel, lors de ce scrutin à Saint-Seurin-sur-l'Isle, le vote a vu 63,78 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Villes voisines de Saint-Seurin-sur-l'Isle
- Saint-Seurin-sur-l'Isle (33660)
- Ecole primaire à Saint-Seurin-sur-l'Isle
- Maternités à Saint-Seurin-sur-l'Isle
- Crèches et garderies à Saint-Seurin-sur-l'Isle
- Salaires à Saint-Seurin-sur-l'Isle
- Impôts à Saint-Seurin-sur-l'Isle
- Dette et budget de Saint-Seurin-sur-l'Isle
- Climat et historique météo de Saint-Seurin-sur-l'Isle
- Accidents à Saint-Seurin-sur-l'Isle
- Délinquance à Saint-Seurin-sur-l'Isle
- Inondations à Saint-Seurin-sur-l'Isle
- Nombre de médecins à Saint-Seurin-sur-l'Isle
- Pollution à Saint-Seurin-sur-l'Isle
- Entreprises à Saint-Seurin-sur-l'Isle
- Prix immobilier à Saint-Seurin-sur-l'Isle