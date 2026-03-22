Résultat municipale 2026 à Saint-Seurin-sur-l'Isle (33660) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Seurin-sur-l'Isle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Seurin-sur-l'Isle, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Seurin-sur-l'Isle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne BERTHOMÉ
Anne BERTHOMÉ (19 élus) Saint-Seurin, un nouvel élan 		985 63,59%
  • Anne BERTHOMÉ
  • Gilles MAZELET
  • Anne-Lise GUICHARD
  • Didier BION
  • Sandrine MONTAUD
  • Jean-Yves LE VEN
  • Isabelle LORENT
  • Gilles PASCAL
  • Aline BLANCHET
  • Dominique LANXADE
  • Guillemette MAHIEZ
  • Didier LAFAYE
  • Cécile FERNANDEZ
  • Ali BOUFRIZI
  • Carole BERNARD
  • Patrick MARTINON
  • Nadine BILLEAU
  • Cédric BODY
  • Laure CAPDEVILLE
Riad TRIA
Riad TRIA (4 élus) Agir pour demain 		564 36,41%
  • Riad TRIA
  • Fabienne DARRODES
  • Bruno DUBOIS
  • Aïcha KHALDI
Participation au scrutin Saint-Seurin-sur-l'Isle
Taux de participation 63,77%
Taux d'abstention 36,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Nombre de votants 1 607

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Seurin-sur-l'Isle - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne BERTHOMÉ
Anne BERTHOMÉ (Ballotage) Saint-Seurin, un nouvel élan 		589 37,40%
Riad TRIA
Riad TRIA (Ballotage) Agir pour demain 		446 28,32%
Bertrand BESORY
Bertrand BESORY (Ballotage) Vision d'Avenir 		304 19,30%
Didier BIDOU
Didier BIDOU (Ballotage) Ensemble pour Saint Seurin sur l'Isle 		236 14,98%
Participation au scrutin Saint-Seurin-sur-l'Isle
Taux de participation 63,78%
Taux d'abstention 36,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 1 608

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