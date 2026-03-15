Résultat municipale 2026 à Saint-Siffret (30700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Siffret a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Siffret, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Siffret [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie FABIÉ
Nathalie FABIÉ (12 élus) AVANCER ENSEMBLE 		402 51,80%
  • Nathalie FABIÉ
  • Dominique AGUÉRA
  • Sylvie THOLANCE
  • Vincent BONTÉ
  • Béatrice ANDURAND
  • Dominique VINCENT
  • Corinne OWIECZKA
  • David BATIFOL
  • Adeline DEBAILLEUX
  • Vincent SOULIER-REYNAUD
  • Brigitte BLOTTIAU
  • Guy BRIEUX
Nathalie RAYSSIGUIER
Nathalie RAYSSIGUIER (3 élus) NOUVEL ELAN ! 		374 48,20%
  • Nathalie RAYSSIGUIER
  • André SAUTON
  • Fanny JORDA-INIGUEZ
Participation au scrutin Saint-Siffret
Taux de participation 74,16%
Taux d'abstention 25,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51%
Nombre de votants 792

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Gard ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Gard. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Saint-Siffret