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19:17 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Siffret Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Siffret mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient impacter les résultats des élections municipales. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le village, 11,06% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 10,53% de 75 ans et plus. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (38,33%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 774 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (9,37%) révèle des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,47%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 28,99%, comme à Saint-Siffret, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

17:57 - Le RN à Saint-Siffret : quel score aux municipales ? Le RN était absent pour la dernière bataille municipale à Saint-Siffret en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 20,42% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 43,21% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 18,53% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score insuffisant, à Saint-Siffret comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 32,22% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 40,48% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 51,12% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Sylvie Josserand.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Saint-Siffret ? À l'occasion des élections municipales de 2026, le niveau de la participation pèsera sur les résultats de Saint-Siffret. La participation atteignait 64,65 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un niveau exceptionnel face aux 44,7 % de la moyenne nationale), le coronavirus ayant frappé de plein fouet la compétition. Les municipales sont en effet, avec la présidentielle, un scrutin où les Français se mobilisent le plus souvent. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs réuni 82,89 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 60,42 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 75,59 % au premier tour, contre 53,08 % en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une localité soucieuse de voter.

15:59 - Il y a deux ans, Saint-Siffret s'était tournée vers la droite Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Saint-Siffret portaient leur choix sur Sylvie Josserand (Rassemblement National) avec 40,48% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Sylvie Josserand culminant à 51,12% des voix dans la commune. Le rendez-vous des Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Saint-Siffret avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,22%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 15,79% des suffrages. La préférence des électeurs de Saint-Siffret a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une terre macroniste, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Saint-Siffret s'était fortement dirigée vers le centre-droit L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Siffret s'inscrit comme une ville acquise au bloc central. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Siffret était en effet marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 29,21% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 20,42%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,79% pour Emmanuel Macron, contre 43,21% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Saint-Siffret portaient leur choix sur Philippe Berta (Ensemble !) avec 30,50% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Philippe Berta virant de nouveau en tête avec 63,87% des voix.

12:58 - Saint-Siffret : les impôts s'invitent dans la campagne Si l'on regarde de près la fiscalité de Saint-Siffret, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 10,50 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de près de 162 500 euros la même année, marquant une forte baisse face aux quelque 259 400 euros enregistrés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Saint-Siffret s'est établi à environ 38,83 % en 2024 (contre 14,18 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Saint-Siffret s'est établi à 1 482 euros en 2024 contre 815 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Saint-Siffret L'étude des résultats des municipales il y a 6 ans à Saint-Siffret est riche d'enseignements. Au soir du premier tour, Dominique Vincent a décroché la première place en récoltant 50,94% des bulletins. Deuxième, Nathalie Rayssiguier a rassemblé 311 votes (49,05%). Cette victoire écrasante de Dominique Vincent a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Siffret, ce décor pèsera irrémédiablement. Face à cette victoire retentissante, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.