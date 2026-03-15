Résultat municipale 2026 à Saint-Siméon (77169) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Siméon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Siméon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Siméon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît AUTEREAU
Benoît AUTEREAU (12 élus) SAINT SIMEON EN MOUVEMENT 		264 60,00%
  • Benoît AUTEREAU
  • Claudia LEDUC
  • Gérard SARAZIN
  • Isabelle LECOQ
  • Johann ROUSSELET
  • Amandine BUND
  • Jean COMBAZARD
  • Céline DE MEYER
  • Frédéric MALVAUX
  • Nadège GENISSON
  • Olivier GADEA
  • Carine DUCOTEY
Stéphane GERAUDEL
Stéphane GERAUDEL (3 élus) SAINT-SIMEON ENSEMBLE 		176 40,00%
  • Stéphane GERAUDEL
  • Vanessa LEROY
  • Philippe BOBIN
Participation au scrutin Saint-Siméon
Taux de participation 65,52%
Taux d'abstention 34,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Nombre de votants 458

Source : ministère de l’Intérieur

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