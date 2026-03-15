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19:20 - Analyse démographique des municipales à Saint-Siméon Comment les habitants de Saint-Siméon peuvent-ils impacter les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 7,13% et une densité de population de 73 habitants/km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (83,74%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 456 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,68%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (3,31%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Siméon mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 26,09% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - Quels scores du RN à Saint-Siméon avant les municipales 2026 ? Le mouvement nationaliste n'avait pas concouru au moment de la dernière campagne municipale à Saint-Siméon en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 33,27% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 58,59% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 29,49% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN validait 51,76% des voix au niveau local. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 49,43% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées offriront, lors du premier round, un résultat de 51,12% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 55,13% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Julien Limongi.

16:58 - Saint-Siméon : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Au soir de cette élection municipale, l'état de l'abstention pèsera fatalement sur les résultats de Saint-Siméon. Aux municipales de 2020, l'abstention avait plafonné à 39,88 % au premier tour, une abstention exceptionnellement basse. 404 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le pays était déjà affecté par l'épidémie de Covid. On observe en effet traditionnellement qu'une municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le moment où les Français participent le plus, le choix de leur édile et du chef de l'État leur tenant tout particulièrement à cœur. La présidentielle de 2022 a à ce titre enregistré une abstention de 21,36 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 46,57 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 32,24 %, loin des 52,25 % affichés aux législatives de 2022. Décortiquer ces variations lors des dernières élections permet d'identifier Saint-Siméon comme une contrée globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Comment a voté Saint-Siméon lors de la dernière année électorale ? Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Saint-Siméon avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 49,43% des bulletins. Les élections législatives à Saint-Siméon une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Julien Limongi (Rassemblement National) aux avants-postes avec 51,12% au premier tour, devant Isabelle Perigault (Les Républicains) avec 27,80%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Julien Limongi culminant à 55,13% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Saint-Siméon ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Saint-Siméon choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 33,27% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 22,38%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Siméon, les électeurs accordaient 58,59% pour Marine Le Pen, contre 41,41% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Saint-Siméon accordaient leurs suffrages à Aymeric Durox (RN) avec 29,49% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,76%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Saint-Siméon un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Tendance clé en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Saint-Siméon Si l'on examine la fiscalité de Saint-Siméon, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 9,52 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant 9 620 €, loin des 92 070 € récoltés en 2020. Son abolition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Saint-Siméon est passé à près de 34,83 % en 2024 (contre 15,81 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Saint-Siméon s'est chiffrée à 649 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 471 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Saint-Siméon Les résultats des précédentes municipales à Saint-Siméon ont offert un constat instructif sur l'échiquier politique local. Dans la cité, le vote s'est tenu par candidatures à titre individuel à l'époque, sans liste constituée. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. Renée Chabrillanges a recueilli le plus de bulletins avec 272 soutiens (68,86%), devançant Gérard Sarazin qui a rassemblé 68,10% des voix. Stéphane Géraudel était à la troisième place, avec 67,34% des électeurs. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Lors de cette nouvelle municipale 2026 à Saint-Siméon, ces équilibres propres aux communes rurales vont encore compter. À la suite d' une refonte des règles électorales, il est néanmoins utile de rappeler que la constitution de listes paritaires est imposée, y compris dans les communes de moins de 1 000 habitants, interdisant à présent les candidatures isolées.