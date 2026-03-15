Résultat municipale 2026 à Saint-Sulpice-de-Faleyrens (33330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Sulpice-de-Faleyrens a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Sulpice-de-Faleyrens, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Sulpice-de-Faleyrens [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Françoise CAMUT
Françoise CAMUT (12 élus) Agir aujourd'hui pour bien vivre demain 		440 59,46%
  • Françoise CAMUT
  • Marc LUCAS
  • Marie-Christine GONZALES
  • Thierry LACROIX
  • Brigitte GIROU
  • David COUREAU
  • Mireille MICHELETTO
  • Mohamed BERDI
  • Angélique FAVEREAU
  • Alain GUILLOT
  • Lucie MAUVIN
  • Stephan BARBIER
Jean-Daniel DEBART
Jean-Daniel DEBART (3 élus) Une équipe à votre écoute 		300 40,54%
  • Jean-Daniel DEBART
  • Florence ROSSIGNOL-XANS
  • Pierre STACHOWICZ
Participation au scrutin Saint-Sulpice-de-Faleyrens
Taux de participation 66,58%
Taux d'abstention 33,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 753

Source : ministère de l’Intérieur

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