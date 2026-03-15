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19:17 - Saint-Sulpice-de-Faleyrens : municipales et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Saint-Sulpice-de-Faleyrens, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec une population de 1 331 habitants répartis dans 724 logements, ce village présente une densité de 73 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 119 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 859 foyers fiscaux. Dans le village, 26% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 32,60% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 35,59% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 32,85% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 670,21 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Saint-Sulpice-de-Faleyrens, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, rejoignent ceux de la France.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Saint-Sulpice-de-Faleyrens Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale à Saint-Sulpice-de-Faleyrens en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 28,62% des votes lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 48,53% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 30,18% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement lepéniste sécurisait 42,49% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 40,28% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 45,04% pour le mouvement lepéniste. Il achèvera sa course avec 48,91% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Saint-Sulpice-de-Faleyrens très mobilisés lors des scrutins Pour rappel, la participation atteignait 39,80 % à Saint-Sulpice-de-Faleyrens lors des municipales de 2020, dans la moyenne nationale, en pleine pandémie de coronavirus à l'époque. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois réuni 80,40 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mises en perspective. L'affluence pour les législatives, établie quant à elle à 52,00 % en 2022, a fortement évolué pour s'élever à 74,91 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation arrivait à 59,22 %. Décortiquer ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée d'identifier Saint-Sulpice-de-Faleyrens comme une ville civiquement engagée. En marge des élections municipales, le degré de la participation agira quoi qu'il en soit sur les résultats de Saint-Sulpice-de-Faleyrens.

15:59 - Saint-Sulpice-de-Faleyrens classée à droite avant les municipales 2026 Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Saint-Sulpice-de-Faleyrens soutenaient en priorité Sandrine Chadourne (Rassemblement National) avec 45,04% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Florent Boudié (Ensemble !) qui a raflé la mise avec 51,09% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes près d'un mois plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,28%). La préférence des électeurs de Saint-Sulpice-de-Faleyrens a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un paysage politique fragmenté, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Saint-Sulpice-de-Faleyrens : des résultats éminemment instructifs lors des scrutins en 2022 Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Saint-Sulpice-de-Faleyrens plaçaient Marine Le Pen en tête avec 28,62% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui terminait à 27,00%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 51,47%, contre 48,53% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Saint-Sulpice-de-Faleyrens accordaient leurs suffrages à Florent Boudié (Ensemble !) avec 35,27% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Florent Boudié virant de nouveau en tête avec 57,51% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Saint-Sulpice-de-Faleyrens comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Saint-Sulpice-de-Faleyrens frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections Du côté de la fiscalité de Saint-Sulpice-de-Faleyrens, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 114 euros en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 917 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à environ 44,78 % en 2024 (contre environ 26,22 % en 2020). Notons que la moyenne nationale se situe à près de 40 %, soit une hausse de 1,2 point depuis 2020. Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'environ 53 000 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 219 010 € engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 13,30 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et forçant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Le résultat des dernières élections à Saint-Sulpice-de-Faleyrens Les résultats des dernières élections municipales à Saint-Sulpice-de-Faleyrens ont fourni un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Sans aucune opposition, la liste menée par Yvan Dumonteuil a logiquement engrangé 100,00% des suffrages dès le premier tour. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Sulpice-de-Faleyrens, cet équilibre pose les bases. L'émergence ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux centraux à la suite de cette élection sans réelle compétition. La publication des candidatures donne déjà un début de réponse limpide.