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19:19 - Élections municipales à Saint-Symphorien-d'Ozon : un éclairage démographique La structure démographique et socio-économique de Saint-Symphorien-d'Ozon détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 454 hab par km² et un taux de chômage de 6,73%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 35 949 €/an souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 2879 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,03%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,76%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,53%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Symphorien-d'Ozon, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Le RN attire de plus en plus les électeurs de Saint-Symphorien-d'Ozon Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Saint-Symphorien-d'Ozon en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 24,79% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 43,68% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 22,07% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Saint-Symphorien-d'Ozon comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 35,76% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 39,86% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il finira avec 45,87% lors du vote définitif.

16:58 - Saint-Symphorien-d'Ozon : des résultats d'ordinaire marqués par la participation La fuite des électeurs se montait à 53,22 % à Saint-Symphorien-d'Ozon pour le premier tour des élections il y a six ans, une proportion assez classique alors que le pays était chamboulé par l'épidémie de coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'élever à 21,48 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 44,39 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 29,45 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 50,48 % des inscrits. Zoomer sur cette évolution lors des dernières élections permet d'identifier Saint-Symphorien-d'Ozon comme une ville où l'abstention est contenue au regard des moyennes nationales. Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Saint-Symphorien-d'Ozon, cet élément jouera en conséquence un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Saint-Symphorien-d'Ozon classée à droite lors des derniers scrutins Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Saint-Symphorien-d'Ozon avaient favorisé Alexandre Humbert Dupalais (Union de l'extrême droite) avec 39,86% au premier tour, devant Jean-Luc Fugit (Majorité présidentielle) avec 26,09%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Jean-Luc Fugit (Ensemble !) jusqu'au sommet avec 54,13%. Lors des élections européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Saint-Symphorien-d'Ozon s'était cette fois figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (35,76%), en tête de peloton devant Valérie Hayer (14,42%) et Raphaël Glucksmann (13,84%). L'orientation des électeurs de Saint-Symphorien-d'Ozon a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un fief macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - À Saint-Symphorien-d'Ozon, l'élection il y a 4 ans fut d'abord en faveur de le centre La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Symphorien-d'Ozon comme un fief de la majorité présidentielle. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Saint-Symphorien-d'Ozon choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 29,15% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen avec 24,79%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,32% pour Emmanuel Macron, contre 43,68% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Symphorien-d'Ozon plébiscitaient Jean-Luc Fugit (Ensemble !) avec 29,58% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 65,09% des suffrages.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Saint-Symphorien-d'Ozon Dans une dynamique de baisse des taxes locales à Saint-Symphorien-d'Ozon, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 11,95 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant près de 24 200 euros la même année. Une somme bien en-dessous des 1 192 180 € engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Saint-Symphorien-d'Ozon atteint désormais 26,79 % en 2024 (contre 15,76 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Symphorien-d'Ozon a atteint environ 765 euros en 2024 contre 793 euros en début de mandat.

11:59 - L'élection municipale de 2020 : la liste "Horizons 2020" majoritaire à Saint-Symphorien-d'Ozon Les résultats des municipales il y a six ans à Saint-Symphorien-d'Ozon ont offert un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Pierre Ballesio (Divers droite) a dominé le scrutin avec 59,36% des voix. En deuxième position, Arnaud Deleu (Divers) a capté 40,63% des suffrages. Ce succès d'emblée a rendu tout second tour superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Symphorien-d'Ozon, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Face à cette victoire sans appel, le défi s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.