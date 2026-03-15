Résultat municipale 2026 à Saint-Symphorien-d'Ozon (69360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Symphorien-d'Ozon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Symphorien-d'Ozon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Symphorien-d'Ozon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud DELEU
Arnaud DELEU (22 élus) "Ozon Agir" 		1 256 52,46%
  • Arnaud DELEU
  • Geneviève GLEYNAT
  • Alexis GAILLARDIN
  • Blandine BOST
  • Franck SLAWINSKI
  • Noémie PROST-PICAZO
  • Bruno BARAZZUTTI
  • Pascale LUCARELLI
  • Thomas BOST
  • Nathalie CEDDIA
  • David ARRAÏS
  • Sylvie COLOMBET
  • Loïc JUVIGNY
  • Béatrice CHASTEL
  • Quentin BARBET-VERVLIET
  • Megane ALLÈGRE-DUPONT
  • Thibaut DUEZ
  • Gaëlle ROLLY
  • Fabien CHARRETON
  • Aurélie WICES-MOREAU
  • Philippe TOUZET
  • Marie GELLY
Mathieu DUSSERT-BRESSON
Mathieu DUSSERT-BRESSON (7 élus) CITOYENS D'OZON 		1 138 47,54%
  • Mathieu DUSSERT-BRESSON
  • Sylvie CARRE
  • René MARTINEZ
  • Valérie SPYCKERELLE
  • Anthony COLOVRAY
  • Vanessa REVEL
  • Didier JOUVARD
Participation au scrutin Saint-Symphorien-d'Ozon
Taux de participation 57,87%
Taux d'abstention 42,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 2 445

Source : ministère de l’Intérieur

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