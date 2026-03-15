Résultat municipale 2026 à Saint-Symphorien-sous-Chomérac (07210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Symphorien-sous-Chomérac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Symphorien-sous-Chomérac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Symphorien-sous-Chomérac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude GIRAUD
Claude GIRAUD (13 élus) Agissons ensemble pour Saint-Symphorien-sous-Chomérac 		351 63,24%
  • Claude GIRAUD
  • Camille BAUDOUIN
  • Olivier FAYETTE
  • Sylvie SERUSCLAT
  • Christophe BRUN
  • Lucile DELINOTTE
  • Christophe GOUNON
  • Chrystelle CLAIR
  • Nicolas GAUTHIER
  • Amandine GERARD
  • Bruno RUIZ
  • Emilie CHAUSSIGNAND
  • Andrea TONIZZO
Dominique PALIX
Dominique PALIX (2 élus) BIEN VIVRE A SAINT-SYMPHORIEN-SOUS-CHOMERAC 		204 36,76%
  • Dominique PALIX
  • Thomas BERTHAUX
Participation au scrutin Saint-Symphorien-sous-Chomérac
Taux de participation 74,87%
Taux d'abstention 25,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 566

Source : ministère de l’Intérieur

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