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19:16 - Saint-Symphorien-sous-Chomérac : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Symphorien-sous-Chomérac mettent en lumière des tendances claires qui pourraient impacter les résultats des élections municipales. Dans le village, 32% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 4,68% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (13,32%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 540 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,84%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,14%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Symphorien-sous-Chomérac mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,03% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Ce que montrent les résultats sur le vote RN à Saint-Symphorien-sous-Chomérac Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste à la dernière municipale à Saint-Symphorien-sous-Chomérac il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 26,46% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron sur le plan local avec 50,96% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 23,43% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national obtenait 40,79% des voix locales. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 33,76% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 37,16% pour le Rassemblement national. Il terminera avec 44,27% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Saint-Symphorien-sous-Chomérac vont-ils se mobiliser aux municipales ? L'abstention s'élevait à 41,06 % à Saint-Symphorien-sous-Chomérac pour le premier tour des élections il y a six ans, un chiffre assez faible alors qu'à cause de l'épidémie de Covid-19, de nombreux électeurs avaient préféré rester chez eux. Il est en effet communément admis que le scrutin municipal demeure, avec la présidentielle, le rendez-vous où les électeurs se rendent le plus aux urnes, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été définie par une abstention à 16,69 % dans la ville (contre 83,31 % de participation). En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 46,23 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 25,31 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 43,31 %. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la ville se positionne comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Dans le cadre de ces municipales 2026 à Saint-Symphorien-sous-Chomérac, cet élément jouera en définitive un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Saint-Symphorien-sous-Chomérac en 2024 Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Saint-Symphorien-sous-Chomérac, les choix s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,76%). Hervé Saulignac (Union de la gauche) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Saint-Symphorien-sous-Chomérac après la dissolution de l'Assemblée avec 45,59%. Céline Porquet (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 37,16%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Hervé Saulignac culminant à 55,73% des votes dans la localité. Cette exploration des résultats de 2024 a donc confirmé que Saint-Symphorien-sous-Chomérac demeurait à l'époque une zone sans vote prédéterminé, dans la lignée de 2022.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Saint-Symphorien-sous-Chomérac lors de la dernière présidentielle ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Symphorien-sous-Chomérac soutenaient en priorité Hervé Saulignac (DVG) avec 45,50% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,21%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Saint-Symphorien-sous-Chomérac plaçaient Marine Le Pen en tête avec 26,46% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui terminait à 23,10%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,96% pour Marine Le Pen, contre 49,04% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Saint-Symphorien-sous-Chomérac s'affirme comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Et si l'élection à Saint-Symphorien-sous-Chomérac se jouait sur la fiscalité ? Pour ce qui est des contributions locales à Saint-Symphorien-sous-Chomérac, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a représenté 479 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 293 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à environ 33,27 % en 2024 (contre 14,49 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 6 700 euros en 2024. Un produit qui est loin des 57 100 euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 7,25 %. Cette imposition est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Saint-Symphorien-sous-Chomérac À Saint-Symphorien-sous-Chomérac, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont avérés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Rappelons que cette élection se caractérisait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non des listes, laissant aux votants la possibilité de panacher. 15 sièges ont été pourvus au premier tour. Pascale Desbos a récolté le plus de voix avec 344 voix (89,11%), devançant Rémi Bouillot qui a recueilli 342 bulletins valides (88,60%). La troisième place est revenue à Michaël Aurias, s'adjugeant 340 voix (88,08%). Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. En ce jour de municipales 2026 à Saint-Symphorien-sous-Chomérac, ces équilibres individuels très spécifiques aux communes rurales vont encore servir de toile de fond. À noter que la règle des candidatures sans liste n'a en revanche plus cours depuis la réforme du mode de scrutin.