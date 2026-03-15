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19:20 - Les enjeux locaux de Saint-Thibaud-de-Couz : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Saint-Thibaud-de-Couz comme partout en France. Avec une population de 1 097 habitants répartis dans 441 logements, ce bourg présente une densité de 45 hab/km². Ses 83 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (91,61%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 33,90% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 37,84% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 746,57 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Saint-Thibaud-de-Couz montre l'attachement des habitants aux ambitions françaises.

17:57 - Élections de 2026 : vers une montée du RN à Saint-Thibaud-de-Couz ? Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice à la dernière élection municipale à Saint-Thibaud-de-Couz il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 30,03% des votes lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 51,26% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 27,27% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Thibaud-de-Couz comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 39,05% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 44,70% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il achèvera sa course avec 49,91% lors du vote définitif.

16:58 - Rétrospective : la participation à Saint-Thibaud-de-Couz avant 2026 Pour ces municipales 2026, la désertion des urnes à Saint-Thibaud-de-Couz sera primordiale dans le dénouement du scrutin. Lors des municipales de 2020, l'abstention s'était stabilisée à 68,52 % à la fin du premier round (un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux) alors que nombre d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer en raison du coronavirus. Soulignons que les élections municipales sont pourtant traditionnellement, avec la présidentielle, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre élevé à 21,21 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 52,21 % en 2022 à seulement 29,85 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 49,00 % (contre 48,51 % en France). En lissant ces rendez-vous électoraux, les données esquissent in fine une contrée souvent détournée des bureaux de vote par rapport au reste de la France.

15:59 - Qui a remporté les scrutins en 2024 à Saint-Thibaud-de-Couz ? Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections de 2022. Le choc des Européennes de juin 2024 à Saint-Thibaud-de-Couz avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (39,05%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 12,64% des voix. Les législatives à Saint-Thibaud-de-Couz près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Typhanie Degois (Union de l'extrême droite) à l'avant de la course avec 44,70% au premier tour, devant Marina Ferrari (Majorité présidentielle) avec 26,66%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Marina Ferrari (Majorité présidentielle), avec 50,09%.

14:57 - Pour les élections 2026, Saint-Thibaud-de-Couz reste un territoire orienté vers l'extrême droite Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Thibaud-de-Couz tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 30,03% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 22,07%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,26% pour Marine Le Pen, contre 48,74% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Thibaud-de-Couz plébiscitaient Manon Deruem (RN) avec 27,27% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Marina Ferrari (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,80% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Saint-Thibaud-de-Couz une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Analyse de l'évolution de la pression fiscale à Saint-Thibaud-de-Couz Concernant la pression fiscale à Saint-Thibaud-de-Couz, la recette fiscale par foyer s'est établie à 550 € en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 610 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à 30,03 % en 2024 (contre environ 19,00 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 5 600 euros de recettes en 2024, contre quelque 167 300 euros perçus en 2020, alors même que le taux est resté à près de 14,57 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, ce qui explique cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Saint-Thibaud-de-Couz S'intéresser aux scores du dernier scrutin municipal à Saint-Thibaud-de-Couz peut se révéler instructif. Sans aucune opposition, 'Ensemble pour saint thibaud' a logiquement obtenu 218 suffrages (100,00%) dès le premier tour. L'absence d'adversaire rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Saint-Thibaud-de-Couz, ce décor pose les bases. Lors de ces nouvelles élections municipales cette fois, le défi sera de voir si une opposition se manifeste face à cette hégémonie. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse très clair a d'ores et déjà été apporté.