Résultat municipale 2026 à Saint-Thibaud-de-Couz (73160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Thibaud-de-Couz a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Thibaud-de-Couz, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Thibaud-de-Couz [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marion FAYARD
Marion FAYARD (12 élus) Saint Thibaud Demain 		294 50,34%
  • Marion FAYARD
  • Arnold CAUTERMAN
  • Laure-Anne COMBE
  • Sylvain BRAT
  • Natacha MARTIN
  • Philippe ALLES
  • Céline VINCENT
  • Arnaud BLANCHARD
  • Lolita EMPTAZ
  • Kiliann PERRILLAT-AMÉDÉE
  • Jennyfer LEROY
  • Thomas VUILLET
Denis BLANQUET
Denis BLANQUET (3 élus) SAINT THIBAUD NATURELLEMENT 		290 49,66%
  • Denis BLANQUET
  • Audrey PEYSSON
  • Olivier RICARD
Participation au scrutin Saint-Thibaud-de-Couz
Taux de participation 66,22%
Taux d'abstention 33,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Nombre de votants 596

Source : ministère de l’Intérieur

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