Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Thibault-des-Vignes : les résultats du 2e tour
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Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Thibault-des-Vignes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Thibault-des-Vignes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Thibault-des-Vignes.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Thibault-des-Vignes
11:46 - Qui est en tête à Saint-Thibault-des-Vignes avant le 2e tour de cette municipale ?
Lors du premier volet des municipales à Saint-Thibault-des-Vignes, c'est Florian Dubreuil qui est arrivé en tête en rassemblant 38,76 % des bulletins valides. Derrière, Claude Verona a pris la position de dauphin avec 36,66 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, avec 12,61 %, Alain Buis (Divers droite) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Martine Lefort, avec la nuance Divers droite, a terminé avec 11,97 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Du côté de la mobilisation à Saint-Thibault-des-Vignes, le rendez-vous électoral a vu 54,41 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Thibault-des-Vignes
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Thibault-des-Vignes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Claude Verona
Liste Divers
L'avenir ensemble - Saint Thibault des Vignes
|
|
Florian Dubreuil
Liste Divers
NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-THIBAULT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Thibault-des-Vignes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florian DUBREUIL (Ballotage) NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-THIBAULT
|962
|38,76%
|Claude VERONA (Ballotage) L'avenir ensemble - Saint Thibault des Vignes
|910
|36,66%
|Alain BUIS (Ballotage) NOUS SOMMES SAINT-THIBAULT
|313
|12,61%
|Martine LEFORT (Ballotage) CAP SUR DEMAIN
|297
|11,97%
|Participation au scrutin
|Saint-Thibault-des-Vignes
|Taux de participation
|54,41%
|Taux d'abstention
|45,59%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,71%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,56%
|Nombre de votants
|2 566
Source : ministère de l’Intérieur
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