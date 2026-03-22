Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Thibault-des-Vignes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Thibault-des-Vignes

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Thibault-des-Vignes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Claude Verona
Claude Verona Liste Divers
L'avenir ensemble - Saint Thibault des Vignes
  • Claude Verona
  • Violette Baudoux
  • Philippe Dere
  • Sandrine Bize
  • Alain Buis
  • Martine Manceaux
  • Françis Clausmann
  • Laurence Loiret
  • Frédéric Pignard
  • Kim Si Hassen
  • Eric Combe
  • Nathalie Cabrinha
  • Kevin Siphon
  • Muriel Mette
  • David Garcia
  • Olivia Nguyen
  • Olivier Antoine
  • Marie-Paule De
  • Jean-Louis Forquignon
  • Amandine Descamps
  • Pascal Pioppi
  • Béatrice Dassie
  • Papa Sadji
  • Marie-Emmanuelle Debuire
  • Ethin Porné Souholy
  • Cindie Monnereaud
  • Alexandre Sauvage
  • Tiffanie Genier
  • Philippe Gabillot
  • Michelle Flis
  • Alexandre Sarfati
Florian Dubreuil
Florian Dubreuil Liste Divers
NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-THIBAULT
  • Florian Dubreuil
  • Alicia Philibin Kayser
  • Yves Born
  • Elodie Henssien
  • Thibault Crucy
  • Alexandra Mellot
  • Maxence Vernet
  • Dorothée Drouin
  • Franck Wilczynski
  • Frédérique Pozzo Di Borgo
  • Grégory Maréchal
  • Typhaine Born
  • Santos Canabady
  • Juliana Jalal
  • Matthieu Miramond
  • Carole Auguin
  • Gaël Bretonneau
  • Marie Hugé
  • Philippe Atlan
  • Michèle Quemet
  • Maxime Voskressensky
  • Jennifer Millerat
  • Hervé Thomas
  • Véronique Garzon
  • Axel Jean-Alphonse
  • Emily Baltase
  • Matthieu Crouet
  • Marianna Palesica
  • Aurélien Justus
  • Sabrina Floret
  • Christian Texeira Lopez

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Thibault-des-Vignes

Tête de listeListe Voix % des voix
Florian DUBREUIL
Florian DUBREUIL (Ballotage) NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-THIBAULT 		962 38,76%
Claude VERONA
Claude VERONA (Ballotage) L'avenir ensemble - Saint Thibault des Vignes 		910 36,66%
Alain BUIS
Alain BUIS (Ballotage) NOUS SOMMES SAINT-THIBAULT 		313 12,61%
Martine LEFORT
Martine LEFORT (Ballotage) CAP SUR DEMAIN 		297 11,97%
Participation au scrutin Saint-Thibault-des-Vignes
Taux de participation 54,41%
Taux d'abstention 45,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Nombre de votants 2 566

Source : ministère de l’Intérieur

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