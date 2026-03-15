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19:20 - Saint-Thibault-des-Vignes aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Au cœur de la campagne électorale municipale, Saint-Thibault-des-Vignes est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 6 793 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 645 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 869 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 18,75% des résidents sont des enfants, et 4,15% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. La présence de 366 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,61%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2 923 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Saint-Thibault-des-Vignes, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Vers une montée du RN à Saint-Thibault-des-Vignes aux municipales 2026 ? Le Rassemblement national n'était pas représenté dans les listes qui comptent lors du scrutin municipal à Saint-Thibault-des-Vignes en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 15,11% des suffrages lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 30,60% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 15,75% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti nationaliste sécurisait 42,70% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 23,89% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 25,49% pour le parti nationaliste. Il achèvera sa course avec 39,53% le dimanche suivant.

16:58 - Saint-Thibault-des-Vignes : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Pour rappel, l'abstention se montait à 58,44 % à Saint-Thibault-des-Vignes lors de la dernière élection municipale (dans la moyenne nationale) alors que la pandémie du Covid-19 avait découragé un grand nombre de votants. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est cependant arrêté à 23,77 %. L'abstention aux législatives, mesurée à 57,20 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 35,18 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 53,24 %. Prendre du recul sur cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée d'identifier Saint-Thibault-des-Vignes comme une zone distancée du processus électoral par rapport au reste de la France. Dans le cadre des élections municipales à Saint-Thibault-des-Vignes, cette particularité jouera en tout cas un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - À Saint-Thibault-des-Vignes, les élections de 2024 en faveur de la droite Lors des élections européennes, le podium à Saint-Thibault-des-Vignes s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,89%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,48%) et Manon Aubry (15,33%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Ersilia Soudais (Union de la gauche) à l'avant de la course avec 31,36% au premier tour, devant Christian Robache (Majorité présidentielle) avec 27,16%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Ersilia Soudais culminant à 60,47% des suffrages exprimés sur place. Le contexte politique de Saint-Thibault-des-Vignes a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait un fief macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des scrutins de 2022 à Saint-Thibault-des-Vignes ? Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Saint-Thibault-des-Vignes votaient en priorité pour Emmanuel Macron (31,65%), devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 25,71%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Thibault-des-Vignes, les électeurs accordaient 69,40% pour Emmanuel Macron, contre 30,60% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Thibault-des-Vignes accordaient leurs suffrages à Rodrigue Kokouendo (Ensemble !) avec 30,45% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Ersilia Soudais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait en tête dans la commune avec 57,30% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Saint-Thibault-des-Vignes comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Saint-Thibault-des-Vignes Pour ce qui est de la fiscalité à Saint-Thibault-des-Vignes, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est établi à 1 808 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 1 320 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu plus de 49,95 % en 2024 (contre 26,95 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 21 400 euros en 2024, bien en deçà des quelque 841 600 euros perçus en 2020 avec un taux fixé à près de 9,75 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.

11:59 - Le match de l'élection à Saint-Thibault-des-Vignes n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont encore influencés par le résultat des dernières élections en date à Saint-Thibault-des-Vignes. Au soir du premier scrutin, Sinclair Vouriot (Divers droite) a dominé le scrutin en totalisant 909 suffrages (50,50%). À ses trousses, Claude Verona (Divers droite) a obtenu 49,50% des bulletins valides. Cette victoire écrasante a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Thibault-des-Vignes, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Au vu de cette victoire sans appel, le défi s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.