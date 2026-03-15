Résultat municipale 2026 à Saint-Thibault-des-Vignes (77400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Thibault-des-Vignes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Thibault-des-Vignes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Thibault-des-Vignes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Florian DUBREUIL
Florian DUBREUIL NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-THIBAULT 		962 38,76%
Claude VERONA
Claude VERONA L'avenir ensemble - Saint Thibault des Vignes 		910 36,66%
Alain BUIS
Alain BUIS NOUS SOMMES SAINT-THIBAULT 		313 12,61%
Martine LEFORT
Martine LEFORT CAP SUR DEMAIN 		297 11,97%
Participation au scrutin Saint-Thibault-des-Vignes
Taux de participation 54,41%
Taux d'abstention 45,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Nombre de votants 2 566

Source : ministère de l’Intérieur

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