Résultat municipale 2026 à Saint-Trivier-sur-Moignans (01990) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Trivier-sur-Moignans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Trivier-sur-Moignans, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Trivier-sur-Moignans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Chrystèle CUENCA
Chrystèle CUENCA (16 élus) UN NOUVEAU REGARD UTINGEOIS 		523 67,48%
  • Chrystèle CUENCA
  • Bertrand GIRARD
  • Patricia LACOMERE
  • David MARECHAL
  • Agnès ROUX
  • Jean-Luc PHILIPPE
  • Cécile PIRON
  • Patrick VALENTIN
  • Virginie MOUILLET
  • Sébastien MERCIER
  • Claire STREMSDOERFER
  • Romaric SAINT-CYR
  • Ludivine MUZEL
  • Ludovic BLOQUET
  • Isabelle PENIN
  • Pierre GOY
Laurent COUTURIER
Laurent COUTURIER (3 élus) Bien vivre à St Trivier 		252 32,52%
  • Laurent COUTURIER
  • Martine LORIOL
  • Jacques THOMAS
Participation au scrutin Saint-Trivier-sur-Moignans
Taux de participation 60,96%
Taux d'abstention 39,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 790

Source : ministère de l’Intérieur

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