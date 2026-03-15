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19:16 - Saint-Trivier-sur-Moignans : démographie, élections et stratégies politiques La composition démographique et le contexte socio-économique de Saint-Trivier-sur-Moignans contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la localité, 34% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 8,27% sont des personnes âgées. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (86,52%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 929 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,14%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (4,83%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Trivier-sur-Moignans mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,66% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Pour les municipales 2026, le RN en position de force à Saint-Trivier-sur-Moignans Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté lors de la dernière bataille municipale à Saint-Trivier-sur-Moignans en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 36,91% des voix lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 54,07% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 32,65% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme sécurisait 70,85% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 50,48% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 55,56% pour le parti à la flamme. Il l'emportera d'ailleurs avec 60,31% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Jérôme Buisson.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Saint-Trivier-sur-Moignans Il y a six ans, le premier round de la municipale à Saint-Trivier-sur-Moignans avait été marqué par une abstention de 53,46 %, un niveau conforme aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 46,54 %) alors que beaucoup d'électeurs avaient choisi de rester chez eux à cause du coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'élever à 19,71 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 51,56 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 27,42 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 42,17 %. En prenant du recul, les chiffres semblent constituer une zone moins abstentionniste que la moyenne. Dans le cadre des élections municipales à Saint-Trivier-sur-Moignans, cette variable jouera en tout cas un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Que retenir pour l'année de la dissolution à Saint-Trivier-sur-Moignans ? Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Jérôme Buisson (Rassemblement National) en tête avec 55,56% au premier tour, devant Christophe Coquelet (Ensemble !) avec 16,83%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jérôme Buisson culminant à 60,31% des voix dans la localité. À l'occasion du match européen une vingtaine de jours plus tôt, les électeurs de Saint-Trivier-sur-Moignans avaient cette fois poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 50,48% des votes. Cette exploration des résultats de 2024 révèle ainsi que Saint-Trivier-sur-Moignans s'affirmait alors toujours comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins de 2022 à Saint-Trivier-sur-Moignans ? La physionomie politique de Saint-Trivier-sur-Moignans laisse apparaître une ville au vote identitaire très marqué. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Trivier-sur-Moignans voyait en effet Marine Le Pen prendre la tête localement avec 36,91% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 24,35%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Trivier-sur-Moignans, les électeurs accordaient 54,07% pour Marine Le Pen, contre 45,93% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Saint-Trivier-sur-Moignans plébiscitaient Jérôme Buisson (RN) avec 32,65% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jérôme Buisson virant de nouveau en tête avec 70,85% des voix.

12:58 - Élections municipales à Saint-Trivier-sur-Moignans : des impôts en hausse au cœur de la campagne Signe d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Saint-Trivier-sur-Moignans, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 10,07 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 11 070 €, contre 217 080 € enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Saint-Trivier-sur-Moignans a évolué pour se fixer à 25,92 % en 2024 (contre 11,69 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Trivier-sur-Moignans a représenté 515 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 453 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Saint-Trivier-sur-Moignans ? Quel avait été le résultat des élections municipales précédentes à Saint-Trivier-sur-Moignans ? Au terme du premier tour, Marcel Lanier a fait la course en tête en recueillant 48,52% des soutiens. Deuxième, Fabien Bourgey a rassemblé 43,30% des votes. Avec une marge aussi maigre, la clôture du deuxième tour soulevait des questions. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Marcel Lanier l'a finalement emporté avec 55,11% des voix, face à Fabien Bourgey rassemblant 44,88% des électeurs. Après un premier tour âprement disputé, le résultat s’est avéré écrasante et sans appel au second tour., engrangeant 48 voix supplémentaires entre les deux tours.