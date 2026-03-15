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19:16 - Saint-Trojan-les-Bains : démographie, élections et stratégies politiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Trojan-les-Bains, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 118 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Avec 170 entreprises, Saint-Trojan-les-Bains offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 23% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 39,34% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 25,79% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 62,08% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2359,22 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Saint-Trojan-les-Bains incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

17:57 - Quel score pour le RN à Saint-Trojan-les-Bains aux municipales 2026 ? Le parti nationaliste n'était pas formellement représenté pour la dernière campagne municipale à Saint-Trojan-les-Bains en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 18,59% des suffrages lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 38,74% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 15,19% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national validait 34,99% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 27,14% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 30,07% pour le Rassemblement national. Il finira avec 33,11% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 55,32 % de participation L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 44,68 % à Saint-Trojan-les-Bains pour le premier tour des élections il y a six ans, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national alors que le pays était bousculé par la pandémie du coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'établir à 24,21 % au premier tour (26,31 % en France). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 44,40 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 26,23 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 41,14 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone moins abstentionniste que la moyenne. À l'occasion de cette élection municipale de 2026, cette réalité pèsera en tout cas sur les résultats de Saint-Trojan-les-Bains.

15:59 - Le vote de Saint-Trojan-les-Bains nettement ancré à droite il y a deux ans Le contexte politique de Saint-Trojan-les-Bains a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une zone pivot. À l'occasion du match européen de juin 2024, les citoyens de Saint-Trojan-les-Bains avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 27,14% des votes. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Saint-Trojan-les-Bains portaient leur choix sur Christophe Plassard (Horizons) avec 39,33% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Christophe Plassard culminant à 66,89% des votes localement.

14:57 - Les électeurs de Saint-Trojan-les-Bains avaient franchement privilégié le centre en 2022 L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Trojan-les-Bains se positionne comme un territoire fidèle au centre-droit libéral. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Trojan-les-Bains plaçait en effet Emmanuel Macron en tête avec 30,62% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 20,05%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,26% pour Emmanuel Macron, contre 38,74% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Trojan-les-Bains soutenaient en priorité Christophe Plassard (Ensemble !) avec 27,95% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christophe Plassard virant de nouveau en tête avec 65,01% des voix.

12:58 - Fiscalité en hausse à Saint-Trojan-les-Bains : quel impact sur les élections municipales Pour ce qui concerne les contributions locales à Saint-Trojan-les-Bains, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 2 678 € en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 1 459 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 50,72 % en 2024 (contre 26,53 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 472 210 € de recettes en 2024. Une somme loin des 384 350 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 8,81 %. Cette disparition en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - L'écart important qui a marqué le résultat de la municipale de 2020 à Saint-Trojan-les-Bains L'étude des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Saint-Trojan-les-Bains s'avère très révélatrice. Dès le dimanche du premier tour, Marie-Josée Villautreix a dominé le scrutin en rassemblant 65,52% des suffrages. Juste derrière, Alain Daniel Pailloux a rassemblé 201 suffrages en sa faveur (34,47%). Ce triomphe au premier tour a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Trojan-les-Bains, cet équilibre a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire écrasante place les forces d'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.