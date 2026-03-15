Résultat municipale 2026 à Saint-Trojan-les-Bains (17370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Trojan-les-Bains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Trojan-les-Bains, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Trojan-les-Bains [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jim ROUMEGOUS
Jim ROUMEGOUS (13 élus) SAINT-TRO 2026 		491 63,77%
  • Jim ROUMEGOUS
  • Michelle SEIGNEURIN
  • Benoît SIMON
  • Emmanuelle ALBERT
  • Anthony COUTURIER
  • Jocelyne THESSIER-SIMON
  • Eric PÉRILLEUX
  • Marion BLEMON
  • Christophe CANDE
  • Sylvie MARECHAL
  • Pascal MARIE DIT ROBIN
  • Christine PELLEN
  • Michel DEROY
Jean-Christophe CHARRIÉ
Jean-Christophe CHARRIÉ (2 élus) PRESERVER ET DEVELOPPER SAINT-TROJAN-LES-BAINS 		279 36,23%
  • Jean-Christophe CHARRIÉ
  • Lucie GEFFRAY
Participation au scrutin Saint-Trojan-les-Bains
Taux de participation 71,52%
Taux d'abstention 28,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 781

Source : ministère de l’Intérieur

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