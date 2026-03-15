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19:17 - Élections à Saint-Urbain : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de Saint-Urbain, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 1 669 habitants répartis dans 678 logements, cette localité présente une densité de 110 hab/km². L'existence de 69 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 23,37% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 5,09% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 24,77% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 39,47% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 663,12 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Saint-Urbain, les préoccupations locales, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Saint-Urbain Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à Saint-Urbain il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 18,19% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 30,19% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 14,90% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Urbain comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 25,48% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 27,74% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 32,86% lors du vote définitif.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Saint-Urbain aux dernières élections ? Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent que 457 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales à Saint-Urbain, ce qui donnait un taux de participation de 38,18 %, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux, le coronavirus ayant impacté fortement l'événement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a pour sa part été mesuré à 83,13 %. Le nombre de votants aux élections législatives est passé pour sa part de 52,54 % au premier tour en 2022 à 79,08 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 59,25 % (51,49 % en France). Zoomer sur ces variations lors des cinq derniers scrutins permet in fine de classer Saint-Urbain comme une ville soucieuse de voter par rapport au reste de la France. La participation des électeurs de Saint-Urbain constituera en définitive un enjeu majeur pour cette municipale.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quel verdict à Saint-Urbain ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Saint-Urbain. Lors du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Saint-Urbain avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 25,48% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Urbain avaient ensuite favorisé Mélanie Thomin (Union de la gauche) avec 42,55% au premier tour, devant Patrick Le Fur (Rassemblement National) avec 27,74%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Mélanie Thomin culminant à 67,14% des voix dans la localité.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Saint-Urbain apparaît comme un territoire difficile à situer politiquement La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Saint-Urbain votaient en priorité pour Emmanuel Macron (32,16%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 21,11%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 69,81% pour Emmanuel Macron, contre 30,19% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Urbain soutenaient en priorité Mélanie Thomin (Nupes) avec 37,72% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,52% des suffrages.

12:58 - Élections municipales : les impôts vont-ils peser à Saint-Urbain ? À Saint-Urbain, en matière d'impôts locaux, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 702 euros en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 756 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à un peu plus de 42,45 % en 2024 (contre près de 23,70 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 19 280 € en 2024. Un montant loin des 300 900 € perçus en 2020 avec un taux resté à environ 19,07 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Saint-Urbain ? À Saint-Urbain, à l'occasion des élections municipales il y a six ans, les résultats ont livré un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Sans aucune opposition, 'Agir avec vous a saint urbain' menée par Julien Poupon a logiquement recueilli 100,00% des bulletins dès le premier tour. Cette élection à candidature unique ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour cette municipale 2026 à Saint-Urbain, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. À la suite de cette élection sans réelle confrontation, la naissance ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux principaux. Un indice est sans doute donné dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).