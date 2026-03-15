Résultat municipale 2026 à Saint-Urbain (29800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Urbain a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Urbain, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Urbain [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien POUPON
Julien POUPON (17 élus) AGIR AVEC VOUS A SAINT-URBAIN 		666 75,68%
  • Julien POUPON
  • Stéphanie GORIN
  • Stéphane TROPRÈS
  • Jeannine LE GALL
  • Philippe DANTEC
  • Delphine LONGCHAMP
  • Sébastien LOZAC'H
  • Marie SANQUER
  • Pierre-Yves DANTEC
  • Anne-Laure LE HIR
  • Gwenaël KERNEIS
  • Anne GUILLOU
  • Yvan BRISHOUAL
  • Perrine LE MEHAUTE
  • Gwenhael OMNES
  • Marie STEPHAN
  • Vincent KING
Serge POULIQUEN
Serge POULIQUEN (2 élus) Saint-Urbain, un avenir en commun 		214 24,32%
  • Serge POULIQUEN
  • Anouchka LE ROUX
Participation au scrutin Saint-Urbain
Taux de participation 67,79%
Taux d'abstention 32,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Nombre de votants 905

Source : ministère de l’Intérieur

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