Résultat municipale 2026 à Saint-Urcize (15110) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Urcize a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Urcize, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Urcize [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florence DELAS (9 élus) POUR UNE COMMUNE UNIE VIVANTE ET SOLIDAIRE
|183
|56,48%
|
|Thierry HOSTALIER (2 élus) SAINT-URCIZE AU COEUR DE NOTRE ENGAGEMENT
|141
|43,52%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Urcize
|Taux de participation
|90,96%
|Taux d'abstention
|9,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,05%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,22%
|Nombre de votants
|342
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Urcize - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florence DELAS (Ballotage) POUR UNE COMMUNE UNIE VIVANTE ET SOLIDAIRE
|129
|40,31%
|Thierry HOSTALIER (Ballotage) SAINT-URCIZE AU COEUR DE NOTRE ENGAGEMENT
|120
|37,50%
|Laurence LAPIERRE BERNABÉ (Ballotage) SAINT-URCIZE UN TERRITOIRE QUI NOUS RASSEMBLE
|71
|22,19%
|Participation au scrutin
|Saint-Urcize
|Taux de participation
|88,30%
|Taux d'abstention
|11,70%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,11%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Nombre de votants
|332
Election municipale 2026 à Saint-Urcize [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Urcize sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Urcize.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Urcize
18:33 - Comment a voté Saint-Urcize lors des dernières élections ?
Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux de la présidentielle et des législatives de 2022. Lors des européennes, le résultat à Saint-Urcize s'était en effet forgé autour de la liste menée par Jordan Bardella (28,50%), en tête de peloton devant Valérie Hayer (18,36%) et Raphaël Glucksmann (13,04%). Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Jean Yves Bony (Divers droite) en tête du peloton avec 33,46% au premier tour, devant Gilles Lacroix (Rassemblement National) avec 31,54%. Le second round n'a pas changé grand chose, Jean Yves Bony culminant à 65,27% des suffrages exprimés dans la commune.
15:57 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Saint-Urcize
Lors des élections municipales de 2020 à Saint-Urcize, les résultats ont fourni un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Pour rappel, ce scrutin se caractérisait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non par des listes. 10 sièges ont été pourvus au premier tour. Lors de la première manche électorale, Paul Raynal a pris la première place avec 195 soutiens (69,39%), devant Baptiste Girbal qui a recueilli 192 votes (68,32%). Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 2 participants. Lors de ce second tour, Catherine Baldran a terminé en tête avec 57,45% des voix, devant Pascale Porte avec 77 votants (42,54%). Les résultats ont acté une différence nette. En ce jour d'élections municipales 2026 à Saint-Urcize, les citoyens doivent à nouveau se prononcer dans ce contexte local très singulier. Il convient néanmoins de préciser que le scrutin individuel n'est plus en vigueur en France.
13:58 - Le 2e tour des élections à Saint-Urcize doit départager 2 listes
Pour le match retour des municipales 2026 à Saint-Urcize ce dimanche, les électeurs ont donc à départager Thierry Hostalier et Florence Delas, d'après les candidatures au second tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Laurence Lapierre Bernabé a pour sa part opté pour le retrait, malgré un résultat suffisant dans les urnes au tour précédent. Le bureau de vote de la commune de Saint-Urcize est ouvert jusqu'à 18 heures pour permettre aux habitants de voter.
11:59 - Quels étaient les résultats de la municipale à Saint-Urcize dimanche dernier ?
Florence Delas a remporté le premier volet de l'élection municipale 2026 à Saint-Urcize il y a une semaine, avec 40,31 % des votes. Ensuite, Thierry Hostalier est arrivé en deuxième position avec 37,50 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Laurence Lapierre Bernabé est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Saint-Urcize, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 11,70 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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