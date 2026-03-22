Résultat municipale 2026 à Saint-Urcize (15110) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Urcize a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Urcize, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Urcize [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence DELAS
Florence DELAS (9 élus) POUR UNE COMMUNE UNIE VIVANTE ET SOLIDAIRE 		183 56,48%
  • Florence DELAS
  • Jean-Marie VIGOUROUX
  • Mireille PELISSIER
  • Bruno HERMET
  • Agnès VIDAL
  • Jean-Michel VALADIER
  • Monique CHAYLA
  • Jean-Baptiste GALLISSOT
  • Valérie AUVERGNAS
Thierry HOSTALIER
Thierry HOSTALIER (2 élus) SAINT-URCIZE AU COEUR DE NOTRE ENGAGEMENT 		141 43,52%
  • Thierry HOSTALIER
  • Catherine FOSSE
Participation au scrutin Saint-Urcize
Taux de participation 90,96%
Taux d'abstention 9,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,22%
Nombre de votants 342

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Saint-Urcize - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence DELAS
Florence DELAS (Ballotage) POUR UNE COMMUNE UNIE VIVANTE ET SOLIDAIRE 		129 40,31%
Thierry HOSTALIER
Thierry HOSTALIER (Ballotage) SAINT-URCIZE AU COEUR DE NOTRE ENGAGEMENT 		120 37,50%
Laurence LAPIERRE BERNABÉ
Laurence LAPIERRE BERNABÉ (Ballotage) SAINT-URCIZE UN TERRITOIRE QUI NOUS RASSEMBLE 		71 22,19%
Participation au scrutin Saint-Urcize
Taux de participation 88,30%
Taux d'abstention 11,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 332

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