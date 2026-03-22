Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Valery-en-Caux : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Valery-en-Caux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Valery-en-Caux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Valery-en-Caux.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Valery-en-Caux
11:45 - Benjamin Gorgibus, Bertrand Buirette et Raphaël Distante forment le trio de tête à Saint-Valery-en-Caux
Les élections municipales 2026 à Saint-Valery-en-Caux ont vu Benjamin Gorgibus (Divers droite) s'imposer il y a une semaine avec 43,21 % des voix. Derrière, Bertrand Buirette s'est classé deuxième avec 28,84 %. Un écart conséquent s'est installé entre les deux candidats. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Raphaël Distante a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Saint-Valery-en-Caux, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 65,53 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Valery-en-Caux
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Valery-en-Caux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Benjamin Gorgibus
Liste divers droite
CAP SUR DEMAIN
|
|
Bertrand Buirette
Liste Divers
SAINT VAL' AUTREMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Valery-en-Caux
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benjamin GORGIBUS (Ballotage) CAP SUR DEMAIN
|833
|43,21%
|Bertrand BUIRETTE (Ballotage) SAINT VAL' AUTREMENT
|556
|28,84%
|Raphaël DISTANTE (Ballotage) Tous unis pour Saint-Valery
|539
|27,96%
|Participation au scrutin
|Saint-Valery-en-Caux
|Taux de participation
|65,53%
|Taux d'abstention
|34,47%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Nombre de votants
|1 992
Source : ministère de l’Intérieur
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