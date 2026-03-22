Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Valery-en-Caux : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Valery-en-Caux

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Valery-en-Caux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Benjamin Gorgibus
Benjamin Gorgibus Liste divers droite
CAP SUR DEMAIN
  • Benjamin Gorgibus
  • Lydie Brette
  • Alain Lepreux
  • Elodie Lucas
  • Claude Caltero
  • Ninon Le Dortz
  • Jean-Claude Lebois
  • Nicole Ruhlmann
  • Jean-Gabriel Remy
  • Domitille Arrivet
  • Rémy Lacau
  • Nathalie Saillot
  • Christophe Noël
  • Aurélie Bouteiller
  • Jean-Charles Desert
  • Virginie Torres
  • Jacques Bertrand
  • Sophie Goujon
  • Gérard Poulet
  • Karina Fontaine
  • Corentin Fisset
  • Aurélie Chauffour
  • Christophe Canhan
  • Annick Piednoël
  • Christophe Hinfray
  • Claire Désert
  • Michel Gabriel
  • Nikytha Lasfar
  • Bruno Roquigny
Bertrand Buirette
Bertrand Buirette Liste Divers
SAINT VAL' AUTREMENT
  • Bertrand Buirette
  • Pascale Ducarne
  • Didier Blondel
  • Pierrette Robine
  • Guillaume Fresnais
  • Alice Boissière
  • Hervé Plessis
  • Christiane Pichon
  • Ludovic Gomer Romio
  • Marielle Djila
  • Kévin Kennel
  • Anne-Sophie Maignant
  • Claude Dulong
  • Carine Damois
  • Claude Boulier
  • Chloé Buirette
  • Bruno Plessis
  • Laurence Gainville
  • Thierry Pinessi
  • Céline Boissière
  • Benoît Tijon
  • Nathalie Lazaro
  • Fabien Lemonnier
  • Michèle Bachelet
  • Benoit Boulier
  • Ophélie Huet
  • Dominique Raine
  • Jacqueline Charbonnier
  • François Riou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Valery-en-Caux

Tête de listeListe Voix % des voix
Benjamin GORGIBUS
Benjamin GORGIBUS (Ballotage) CAP SUR DEMAIN 		833 43,21%
Bertrand BUIRETTE
Bertrand BUIRETTE (Ballotage) SAINT VAL' AUTREMENT 		556 28,84%
Raphaël DISTANTE
Raphaël DISTANTE (Ballotage) Tous unis pour Saint-Valery 		539 27,96%
Participation au scrutin Saint-Valery-en-Caux
Taux de participation 65,53%
Taux d'abstention 34,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Nombre de votants 1 992

Source : ministère de l’Intérieur

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