Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Valery-sur-Somme : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Valery-sur-Somme

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Valery-sur-Somme a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
François Vaillant
François Vaillant Divers
SAINT-VALERY COEUR GAGNANT
  • François Vaillant
  • Sylvie Noêl
  • Gautier Loger
  • Brigitte Guerlin
  • Alexandre Beldame
  • Béatrice Saurel
  • Christian Delory
  • Audrey Carpentier
  • Michaël Adam
  • Gabrielle Lavoine
  • Florentin Wacogne
  • Thu-Anh Nguyen
  • Thibaut Varret
  • Fiona Stewart
  • Jean-Claude Massuelles
  • Marinette Soulairol
  • Olivier Hellé
  • Marie Courtois
  • Maurice Morenas
Daniel Chareyron
Daniel Chareyron Divers
Servir Saint-Valery aujourd'hui et demain
  • Daniel Chareyron
  • Anne Sauve
  • Jean Boujonnier
  • Alexandra Ponchel
  • Pascal Neuvillers
  • Clémence Froissart-Senlis
  • Sylvain Lamidel
  • Sophie Gravelet-Loetscher
  • Patrick Vue
  • Laurence Léraillé
  • Emmanuel Clavier
  • Esperance Godin
  • Roland Moitrel
  • Josiane Palero
  • Didier Gondois
  • Caroline Watrigant
  • Jean-Claude Martin
  • Marylene Rouèche
  • Pierre Naylor
  • Colette Vanholme
  • Henri Pilniak

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Valery-sur-Somme

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel CHAREYRON
Daniel CHAREYRON (Ballotage) Servir Saint-Valery aujourd'hui et demain 		589 44,69%
François VAILLANT
François VAILLANT (Ballotage) SAINT-VALERY COEUR GAGNANT 		469 35,58%
Emmanuel DELAHAYE
Emmanuel DELAHAYE (Ballotage) REVENONS A NOUS 		260 19,73%
Participation au scrutin Saint-Valery-sur-Somme
Taux de participation 73,71%
Taux d'abstention 26,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 1 354

Source : ministère de l’Intérieur

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