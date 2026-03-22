Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Valery-sur-Somme : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Valery-sur-Somme [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Valery-sur-Somme sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Valery-sur-Somme.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Valery-sur-Somme
11:46 - Daniel Chareyron et François Vaillant aux premières places il y a une semaine
Daniel Chareyron a terminé en tête du premier round des municipales à Saint-Valery-sur-Somme il y a une semaine, avec 44,69 % des voix. Derrière, François Vaillant est arrivé en deuxième position avec 35,58 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Emmanuel Delahaye a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Saint-Valery-sur-Somme, le rendez-vous électoral a vu 73,71 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Valery-sur-Somme
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Valery-sur-Somme a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
François Vaillant
Divers
SAINT-VALERY COEUR GAGNANT
|
|
Daniel Chareyron
Divers
Servir Saint-Valery aujourd'hui et demain
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Valery-sur-Somme
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel CHAREYRON (Ballotage) Servir Saint-Valery aujourd'hui et demain
|589
|44,69%
|François VAILLANT (Ballotage) SAINT-VALERY COEUR GAGNANT
|469
|35,58%
|Emmanuel DELAHAYE (Ballotage) REVENONS A NOUS
|260
|19,73%
|Participation au scrutin
|Saint-Valery-sur-Somme
|Taux de participation
|73,71%
|Taux d'abstention
|26,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Nombre de votants
|1 354
Source : ministère de l’Intérieur
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