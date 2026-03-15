En direct

19:20 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Vallier Dans la ville de Saint-Vallier, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 27% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 10,35%. Un salaire moyen mensuel net de 2 260 euros/mois montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 4130 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,31%) met en évidence des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,20%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Vallier mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 23,33% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Où en est le RN à Saint-Vallier aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national restait loin du podium lors des municipales à Saint-Vallier il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 31,38% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 51,43% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 24,10% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, à Saint-Vallier comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 44,94% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 43,63% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 48,79% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Arnaud Sanvert.

16:58 - Dernières municipales : 64,19 % d'abstention à Saint-Vallier L'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à Saint-Vallier constituera un véritable pivot de cette élection municipale 2026. Les archives de 2020 révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention frappait 64,19 % des inscrits (une abstention plutôt forte), de nombreux électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause de la pandémie du Covid. Soulignons que les élections municipales restent pourtant de longue date, avec la présidentielle, celles où les électeurs votent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 28,58 % des inscrits. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 52,89 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 38,53 % au premier tour, contre 56,57 % en 2022. En regardant l'ensemble, les données semblent former une commune marquée par l'abstention par rapport au reste de la France.

15:59 - Qui a gagné les votes il y a deux ans à Saint-Vallier ? Les élections des députés à Saint-Vallier organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Arnaud Sanvert (Rassemblement National) en pole position avec 43,63% au premier tour, devant Louis Margueritte (Ensemble !) avec 21,67%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Arnaud Sanvert culminant à 48,79% des votes dans la commune. À l'occasion du match européen avant qu'une dissolution ne passe par là, les citoyens de Saint-Vallier avaient cette fois poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 44,94% des inscrits.

14:57 - Quel candidat a gagné les élections il y a 4 ans à Saint-Vallier ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Vallier voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 31,38% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 25,27%. Le second tour validait ensuite ce premier round en donnant 51,43% pour Marine Le Pen, contre 48,57% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Saint-Vallier soutenaient en priorité Arnaud Sanvert (RN) avec 24,10% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Eric Riboulet (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 51,78%. Globalement, ce paysage électoral fait de Saint-Vallier un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Comment a évolué la fiscalité locale à Saint-Vallier en vue des municipales ? Reflet d'une pression fiscale inchangée depuis 2020 à Saint-Vallier, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 25,25 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant près de 177 800 euros environ, en net recul par rapport aux quelque 2,12847 millions d'euros (2 128 470 € très exactement) perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Saint-Vallier atteint désormais 51,14 % en 2024 (contre 31,06 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Vallier a atteint environ 877 euros en 2024 contre 875 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Saint-Vallier Les dynamiques politiques locales demeurent encore marquées par le verdict des dernières élections à Saint-Vallier. Au soir du premier tour à l'époque, Alain Philibert (Divers gauche) a creusé l'écart en rassemblant 1 142 bulletins (49,95%). À sa poursuite, Denis Beaudot (Divers) a obtenu 735 suffrages en sa faveur (32,15%). Un large écart. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Alain Philibert l'a finalement emporté avec 1 242 suffrages (57,66%), face à Denis Beaudot avec 42,33% des électeurs inscrits. La supériorité de la liste 'Saint-vallier unie, saint-vallier grandit' s'est intensifiée pour se muer en un triomphe éclatant et sans équivoque. Denis Beaudot a certes su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 177 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Pour cette élection de 2026 à Saint-Vallier, cette géographie électorale pose les bases.