Résultat municipale 2026 à Saint-Vallier (71230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Vallier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Vallier, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Vallier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain PHILIBERT
Alain PHILIBERT (24 élus) ST VALLIER UNIE POUR L'AVENIR 		2 009 65,42%
  • Alain PHILIBERT
  • Marie-Josèphe MATHY
  • Christophe DUMONT
  • Florence GERARD
  • Pierre-Philippe MICHEL
  • Sylvie BERTHIER
  • Thierry DINOT
  • Christelle RANCIER
  • Tristan BATHIARD
  • Alexandra MEUNIER
  • Stéphan SAVETIER
  • Catherine MATRAT
  • Norbert CHAPON
  • Françoise LUSSIAUD
  • Edmond WOZNIAK
  • Frédérique HUMBERT
  • Guy BERGER
  • Vanessa RODRIGUES
  • David MERCIER
  • Jocelyne MALINOWSKI
  • Patrick LYON
  • Hélène GODILLOT
  • Jean-Paul LECOEUR
  • Mirella BROCARD
Samuel BRANDILY
Samuel BRANDILY (5 élus) Saint-Vallier avec vous 		1 062 34,58%
  • Samuel BRANDILY
  • Valérie BEAUDOT
  • Benjamin ADAM
  • Ghislaine PACAUD
  • Claude VERMOREL
Participation au scrutin Saint-Vallier
Taux de participation 48,20%
Taux d'abstention 51,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,47%
Nombre de votants 3 244

Source : ministère de l’Intérieur

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