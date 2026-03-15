Résultat municipale 2026 à Saint-Venant (62350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Venant a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Venant, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Venant [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît DELBECQUE
Benoît DELBECQUE (19 élus) SAINT-VENANT NOTRE VILLE 		933 60,55%
  • Benoît DELBECQUE
  • Sandrine HANNEDOUCHE
  • Jean-Pierre SANNIER
  • Carmen GALFRE
  • Stéphane VANDERBEKE
  • Alice VENET-MILON
  • Laurent DOYELLE
  • Christine TOULOTTE
  • Francis DELPLACE
  • Sandrine BECUE-CORDONNIER
  • Benjamin GONTIER
  • Florence LACOQUELLE
  • André FLAJOLET
  • Julie GEUJON
  • Marc COTTREZ
  • Anne-Claire HOUVENAGHEL
  • Romain CORDONNIER
  • Danièle VERGOTEN
  • Jean BIRGY
Dominique GALLOIS
Dominique GALLOIS (4 élus) ENSEMBLE POUR SAINT-VENANT 		608 39,45%
  • Dominique GALLOIS
  • Annie CALONNE
  • Guy VANBERGUE
  • Céline PLUQUIN
Participation au scrutin Saint-Venant
Taux de participation 70,06%
Taux d'abstention 29,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Nombre de votants 1 610

Source : ministère de l’Intérieur

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