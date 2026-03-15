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19:19 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Venant : ce qu'il faut retenir Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Venant, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour exercer leur droit. Dotée de 1 391 logements pour 3 002 habitants, la densité de la commune est de 211 habitants par km². Ses 131 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 816 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 16,22% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 10,26% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,86% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un taux de chômage de 8,31%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 391 euros par mois. En résumé, Saint-Venant incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Saint-Venant Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière campagne municipale à Saint-Venant en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 38,15% des suffrages lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 60,54% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 34,01% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le parti nationaliste sécurisait 63,20% des voix locales. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 49,75% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 54,53% pour le parti nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 60,99% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Caroline Parmentier.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Saint-Venant ? La participation des électeurs de Saint-Venant sera ce soir un enjeu majeur pour ces municipales 2026. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 1 421 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 64,01 %, un niveau exceptionnel face aux 44,7 % de la moyenne nationale, le Covid ayant fortement impacté la compétition. Avec la présidentielle, les municipales restent en effet le moment où les Français votent le plus souvent pour désigner leur maire et leur président. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre fédéré 77,19 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 56,34 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 71,30 % au premier tour, contre 52,19 % en 2022. Décortiquer ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet d'identifier Saint-Venant comme une commune civiquement engagée en comparaison de la moyenne.

15:59 - Saint-Venant : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Saint-Venant avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (49,75%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 11,80% des suffrages. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Caroline Parmentier (Rassemblement National) en tête du peloton avec 54,53% au premier tour, devant Hadrien Coisne (Ensemble !) avec 16,83%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Caroline Parmentier culminant à 60,99% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Saint-Venant : rappel des résultats de la présidentielle et des législatives 2022 Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Venant était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 38,15% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 23,88%. Le second tour n'a fait que confirmer cette entrée en matière en offrant 60,54% pour Marine Le Pen, contre 39,46% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Venant accordaient leurs suffrages à Caroline Parmentier (RN) avec 34,01% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,20% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Saint-Venant : les impôts s'invitent dans la campagne Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Saint-Venant, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 24,29 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville 29 440 € la même année. Une somme loin des 520 940 € engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Saint-Venant atteint désormais 47,67 % en 2024 (contre 25,41 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Saint-Venant s'est chiffrée à 655 € en 2024, alors que ce montant se situait à 611 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections municipales 2020 à Saint-Venant : des résultats scellés dès le premier tour Qui était sorti vainqueur lors du scrutin municipal il y a six ans à Saint-Venant ? Au soir du premier tour, André Flajolet a surclassé ses rivaux en recueillant 826 voix (59,81%). À ses trousses, Dominique Gallois a rassemblé 555 voix (40,18%). Cette victoire écrasante de André Flajolet a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Venant, ce décor constitue un point de départ particulier. Renverser une majorité aussi écrasante représentera un défi immense pour les forces d'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.