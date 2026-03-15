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19:18 - Les défis socio-économiques de Saint-Viâtre et leurs implications électorales Quel portrait faire de Saint-Viâtre, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 1 185 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 61 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (66,67%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 50,66% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 51,39% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 28,45 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour résumer, Saint-Viâtre incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - La commune de Saint-Viâtre se tourne vers le RN Le Rassemblement national n'avait pas concouru pour la dernière bataille municipale à Saint-Viâtre il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 25,40% des voix lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 45,58% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 20,15% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti nationaliste réunissait 43,13% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 33,95% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 43,73% pour le parti nationaliste. Il achèvera sa course avec 47,60% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Saint-Viâtre plutôt mobilisée lors des élections Pour rappel, l'abstention s'élevait à 41,49 % à Saint-Viâtre lors des précédentes élections municipales, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors que le rendez-vous avait été maintenu dans un contexte de pandémie de Covid-19. Le scrutin municipal reste en effet, avec la présidentielle, celui où les citoyens participent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 23,72 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 43,96 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 31,06 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 44,13 % des inscrits. Prendre du recul sur cette évolution lors des dernières élections permet in fine d'identifier Saint-Viâtre comme une zone moins abstentionniste que la moyenne en comparaison de la moyenne. Pour ces municipales, cette contingence à Saint-Viâtre sera quoi qu'il en soit primordiale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Saint-Viâtre : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le contexte politique de Saint-Viâtre a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste. Les élections européennes du printemps 2024 à Saint-Viâtre avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (33,95%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 15,96% des votes. Roger Chudeau (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections législatives à Saint-Viâtre après la dissolution avec 43,73%. Nils Aucante (Divers droite) était à la deuxième place avec 28,75%. Au second tour, c'est en revanche Nils Aucante (Divers droite) qui a doublé son adversaire avec 52,40% des suffrages exprimés.

14:57 - Saint-Viâtre : des suffrages éminemment instructifs dans les urnes il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Viâtre accordaient leurs suffrages à Pascal Bioulac (LR) avec 36,04% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Emmanuelle Chaplault (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 56,87%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Saint-Viâtre choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 34,27% des voix, devant Marine Le Pen avec 25,40%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,42% pour Emmanuel Macron, contre 45,58% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Saint-Viâtre laisse apparaître un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Les premières municipales à Saint-Viâtre depuis la réforme fiscale Tandis que les impôts locaux ont progressé à Saint-Viâtre entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 13,59 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de 113 100 euros environ la même année. Une recette bien loin des 202 300 euros enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Saint-Viâtre a évolué pour se fixer à 45,69 % en 2024 (contre 21,29 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Parallèlement, le foncier non bâti est toujours taxé à 43,30 % en 2024, un taux qui n'a pas bougé depuis 2020, une proportion à mettre en regard des 40 à 50 % en moyenne en France. Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, elle a été prélevée au taux de 13,30 % environ en 2024 (la moyenne nationale s'établissant autour de 9,5 %). Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Viâtre a représenté 1 095 € en 2024 contre 703 euros en début de mandat.

11:59 - Un résultat sans suspense pour les municipales 2020 à Saint-Viâtre Les résultats des municipales de 2020 à Saint-Viâtre ont été particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Christian Léonard a raflé la première place en totalisant 59,44% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Daniel Borysko a rassemblé 232 voix (40,55%). Cette victoire au premier tour de Christian Léonard a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Saint-Viâtre, cet équilibre pose les bases. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition au vu de cette victoire sans appel, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.