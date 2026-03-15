Résultat municipale 2026 à Saint-Viâtre (41210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Viâtre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Viâtre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Viâtre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis DUPONT
Jean-Louis DUPONT (12 élus) Bien vivre à Saint-Viâtre 		409 59,53%
  • Jean-Louis DUPONT
  • Colette BARATIN
  • Jean-Claude CLEMENT
  • Thipphavanh TORRENT
  • Marc LONCHAMPT
  • Aurélie MENG
  • Johnny CRETINOIR
  • Pauline BOURGEOIS
  • Jean-Marie CUSSAT
  • Amélie MACHARD
  • Octavian GRUBISICI
  • Anne FRANÇOIS
Alain CHAUVET
Alain CHAUVET (3 élus) Saint-Viâtre ensemble 		278 40,47%
  • Alain CHAUVET
  • Jocelyne RACAUD
  • Jérôme DUBOIS
Participation au scrutin Saint-Viâtre
Taux de participation 69,16%
Taux d'abstention 30,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 702

Source : ministère de l’Intérieur

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