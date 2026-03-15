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19:18 - Le poids démographique et économique de Saint-Victor-sur-Rhins aux municipales La composition démographique et le contexte socio-économique de Saint-Victor-sur-Rhins contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Avec un taux de chômage de 5,82% et une densité de population de 102 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (18,38%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 617 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (18,04%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,21%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Victor-sur-Rhins mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 23,13% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Vote RN à Saint-Victor-sur-Rhins : les derniers résultats Le mouvement nationaliste n'était pas officiellement en lice pour la dernière campagne municipale à Saint-Victor-sur-Rhins en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 36,39% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 57,45% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 31,60% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Victor-sur-Rhins comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 46,90% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 50,66% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 52,05% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Antoine Vermorel-Marques.

16:58 - À Saint-Victor-sur-Rhins, la participation s'annonce forte aux municipales Lors des municipales de 2020, la participation à Saint-Victor-sur-Rhins s'était fixée à 64,79 % au premier tour, un chiffre exceptionnellement haut alors que l'épidémie de Covid-19 avait découragé beaucoup d'électeurs. Il est en effet communément admis qu'une municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le moment où les citoyens participent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 694 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 82,52 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 54,78 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 72,00 % au premier tour, contre 49,88 % en 2022. L'observation de ces variations lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée d'identifier Saint-Victor-sur-Rhins comme une commune fortement mobilisée aux urnes en comparaison de la moyenne. Pour cette élection municipale 2026, cette contingence à Saint-Victor-sur-Rhins sera quoi qu'il en soit fondamentale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Saint-Victor-sur-Rhins a-t-elle voté ? En juin 2024, les élections législatives à Saint-Victor-sur-Rhins avaient placé en tête Sandrine Granger (Rassemblement National) avec 50,66% au premier tour, devant Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) avec 30,90%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Sandrine Granger culminant à 52,05% des suffrages exprimés sur place. Le rendez-vous des Européennes quelques semaines plus tôt à Saint-Victor-sur-Rhins avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (46,90%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 11,50% des suffrages.

14:57 - Saint-Victor-sur-Rhins : rappel des résultats clés de la dernière présidentielle La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Victor-sur-Rhins comme un territoire dominé par l'extrême droite. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Saint-Victor-sur-Rhins choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 36,39% des voix, devant Emmanuel Macron avec 23,22%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,45% pour Marine Le Pen, contre 42,55% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Victor-sur-Rhins portaient leur choix sur Sandrine Granger (RN) avec 31,60% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 54,78% des voix.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Saint-Victor-sur-Rhins Dans une dynamique de recul des taxes locales à Saint-Victor-sur-Rhins, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 17,61 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 22 130 €. Un produit qui est loin des quelque 229 600 euros engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Saint-Victor-sur-Rhins s'est établi à 35,32 % en 2024 (contre 20,02 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Saint-Victor-sur-Rhins s'est établi à 711 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 760 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Saint-Victor-sur-Rhins ? À Saint-Victor-sur-Rhins, les résultats du scrutin municipal de 2020 se sont avérés très éclairants sur le paysage politique local. Dès le dimanche du premier tour, Timothée Crionay a viré en tête en obtenant 315 suffrages (62,13%). Juste derrière, Delphine Tournus a engrangé 192 bulletins valides (37,86%). Cette victoire écrasante de Timothée Crionay a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Victor-sur-Rhins, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Afin de renverser cette mainmise ce dimanche, les forces d'opposition devront gagner de nombreux électeurs, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.