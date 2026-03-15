Résultat municipale 2026 à Saint-Victor-sur-Rhins (42630) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Victor-sur-Rhins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Victor-sur-Rhins, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Victor-sur-Rhins [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Timothée CRIONAY
Timothée CRIONAY (12 élus) Ensemble, construisons la suite 		358 61,83%
  • Timothée CRIONAY
  • Patricia VEILLARD
  • Philippe CHEVRÉ
  • Christelle TATY
  • Bertrand GONIN
  • Nathalie LAFAURIE
  • Clément BERNARD
  • Floriane GONIN
  • Lionel BUFFIN
  • Estelle BERJAT
  • Bruno PERISSE
  • Marie Claude DEPLANCHE
Denis Georges Claude POULARD
Denis Georges Claude POULARD (3 élus) ensemble pour un nouvel elan 		221 38,17%
  • Denis Georges Claude POULARD
  • Delphine TOURNUS
  • Eric Jean Francisque POULARD
Participation au scrutin Saint-Victor-sur-Rhins
Taux de participation 70,14%
Taux d'abstention 29,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 592

Source : ministère de l’Intérieur

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