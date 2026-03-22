Résultat municipale 2026 à Saint-Victoret (13730) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Victoret a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Victoret, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Victoret [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude PICCIRILLO (23 élus) SAINT VICTORET, ENSEMBLE POUR LE MEILLEUR
|1 594
|53,36%
|
|Pierre GELSI (4 élus) UNIS POUR SAINT VICTORET D'ABORD
|967
|32,37%
|
|Sabine ZOULALIAN (2 élus) SAINT-VICTORET C'EST VOUS
|426
|14,26%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Victoret
|Taux de participation
|57,44%
|Taux d'abstention
|42,56%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,67%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Nombre de votants
|3 056
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Victoret - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude PICCIRILLO (Ballotage) SAINT VICTORET, ENSEMBLE POUR LE MEILLEUR
|1 330
|42,01%
|Pierre GELSI (Ballotage) UNIS POUR SAINT VICTORET D'ABORD
|717
|22,65%
|Sabine ZOULALIAN (Ballotage) SAINT-VICTORET C'EST VOUS
|500
|15,79%
|Damien Marc PINELLI (Ballotage) AVEC VOUS, REINVENTONS NOTRE VILLE
|377
|11,91%
|Rémi MARETTE UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-VICTORET
|242
|7,64%
|Participation au scrutin
|Saint-Victoret
|Taux de participation
|60,57%
|Taux d'abstention
|39,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,37%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,40%
|Nombre de votants
|3 223
Election municipale 2026 à Saint-Victoret [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Victoret sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Victoret.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Victoret
18:36 - Saint-Victoret classée à l'extrême droite avant les municipales 2026
Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Franck Allisio (Rassemblement National) en tête avec 66,70% au premier tour, devant Maryline Czurka (Union de la gauche) avec 17,49%. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. À l'occasion du scrutin européen en amont, les électeurs de Saint-Victoret avaient cette fois soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 61,48% des bulletins. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi révélé que Saint-Victoret restait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, dans la droite ligne de la présidentielle 2022.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Saint-Victoret
Les résultats des élections municipales précédentes à Saint-Victoret ont été particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Claude Piccirillo (Les Républicains) a coiffé ses concurrents au poteau en recueillant 60,16% des bulletins. Juste derrière, Pierre Gelsi (Divers droite) a engrangé 598 bulletins valides (29,73%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Patrick Lamarque (Rassemblement National), s'adjugeant 10,09% des bulletins. Ce succès d'emblée a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour cette élection de 2026 à Saint-Victoret, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Devant ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - À Saint-Victoret, Sabine Zoulalian, Pierre Gelsi et Claude Piccirillo s'affrontent ce dimanche
Ce dimanche, les électeurs doivent donc départager la liste menée par Sabine Zoulalian (LDVD), la liste menée par Pierre Gelsi (LDVD) et Claude Piccirillo sous l'étiquette LLR, d'après les listes des candidats au deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Rappelons que Damien Marc Pinelli (Divers droite), qui était en mesure de concourir grâce à son score du premier tour, a préféré se retirer. L'heure de fermeture des 6 bureaux de vote de Saint-Victoret a été arrêtée à 18 heures.
11:59 - Claude Piccirillo, Pierre Gelsi et Sabine Zoulalian forment le trio de tête à Saint-Victoret
Claude Piccirillo (Les Républicains) a remporté le premier round des municipales 2026 à Saint-Victoret la semaine dernière, avec 42,01 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Pierre Gelsi (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 22,65 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une domination claire. Claude Piccirillo a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a subi néanmoins un fort recul de 18 points comparé à 2020. Par ailleurs, avec 15,79 %, Sabine Zoulalian (Divers droite) est arrivée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Damien Marc Pinelli, portant la nuance Divers droite, a récolté 11,91 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. À noter que pour ce premier tour à Saint-Victoret, le vote a vu 60,57 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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