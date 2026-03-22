Résultat municipale 2026 à Saint-Victoret (13730) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Victoret a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Victoret, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Victoret [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude PICCIRILLO
Claude PICCIRILLO (23 élus) SAINT VICTORET, ENSEMBLE POUR LE MEILLEUR 		1 594 53,36%
  • Claude PICCIRILLO
  • Olga CAMPANELLA
  • Éric LÉOTARD
  • Martine MEUTERLOS
  • Claude MONTALI
  • Claire GAZÉ
  • Thierry CHAPELLIER
  • Josette CERUTTI
  • Joseph RAJOLA
  • Alexandra DOS SANTOS COSTA
  • Patrick DUPUY
  • Dolores DOS SANTOS POETA
  • Jean-Charles VIEMARI
  • Jeanne TORRENTE
  • Jean-François REGAZZI
  • Maryse LEROUX
  • Franck BERTON
  • Florence MORTIER
  • Barthélémy CANO
  • Béatrice DI SANTO
  • Raymond CAYUELA
  • Eliane CASSELI
  • André CADENEL
Pierre GELSI
Pierre GELSI (4 élus) UNIS POUR SAINT VICTORET D'ABORD 		967 32,37%
  • Pierre GELSI
  • Séverine CERVEIRA
  • Patrick LAMARQUE
  • Annette NUSSAC
Sabine ZOULALIAN
Sabine ZOULALIAN (2 élus) SAINT-VICTORET C'EST VOUS 		426 14,26%
  • Sabine ZOULALIAN
  • Hervé DELESPAUL
Participation au scrutin Saint-Victoret
Taux de participation 57,44%
Taux d'abstention 42,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 3 056

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Bouches-du-Rhône ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Victoret - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude PICCIRILLO
Claude PICCIRILLO (Ballotage) SAINT VICTORET, ENSEMBLE POUR LE MEILLEUR 		1 330 42,01%
Pierre GELSI
Pierre GELSI (Ballotage) UNIS POUR SAINT VICTORET D'ABORD 		717 22,65%
Sabine ZOULALIAN
Sabine ZOULALIAN (Ballotage) SAINT-VICTORET C'EST VOUS 		500 15,79%
Damien Marc PINELLI
Damien Marc PINELLI (Ballotage) AVEC VOUS, REINVENTONS NOTRE VILLE 		377 11,91%
Rémi MARETTE
Rémi MARETTE UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-VICTORET 		242 7,64%
Participation au scrutin Saint-Victoret
Taux de participation 60,57%
Taux d'abstention 39,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 3 223

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