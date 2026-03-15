Résultat municipale 2026 à Saint-Victoret (13730) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Victoret a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Victoret, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Victoret [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude PICCIRILLO
Claude PICCIRILLO SAINT VICTORET, ENSEMBLE POUR LE MEILLEUR 		1 330 42,01%
Pierre GELSI
Pierre GELSI UNIS POUR SAINT VICTORET D'ABORD 		717 22,65%
Sabine ZOULALIAN
Sabine ZOULALIAN SAINT-VICTORET C'EST VOUS 		500 15,79%
Damien Marc PINELLI
Damien Marc PINELLI AVEC VOUS, REINVENTONS NOTRE VILLE 		377 11,91%
Rémi MARETTE
Rémi MARETTE UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-VICTORET 		242 7,64%
Participation au scrutin Saint-Victoret
Taux de participation 60,57%
Taux d'abstention 39,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 3 223

Source : ministère de l’Intérieur

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