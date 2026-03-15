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19:16 - Dynamique électorale à Saint-Victoret : une analyse socio-démographique A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Saint-Victoret foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 6 689 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 819 entreprises, Saint-Victoret offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,39% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 165 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, 39,01% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 11,48 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Saint-Victoret, les spécificités locales, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, rejoignent celles de la France.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Saint-Victoret Le Rassemblement national avait recueilli 10,09% des voix comptabilisées lors des municipales à Saint-Victoret il y a 6 ans. Il n'y aura pas de second tour, Claude Piccirillo étant reconduit au premier tour. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen séduisait 45,53% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 70,34% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 49,71% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le parti nationaliste réunissait 64,61% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 61,48% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 66,70% pour le parti nationaliste. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Franck Allisio.

16:58 - Les électeurs de Saint-Victoret peu mobilisés lors des scrutins En ce jour de municipales 2026 à Saint-Victoret, la participation sera particulièrement scrutée. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 40,80 % lors des municipales de 2020, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale, bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre réuni 70,89 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). La mobilisation atteignait de son côté 49,16 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 62,36 %, contre seulement 38,79 % en 2022. L'observation de ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de classer Saint-Victoret comme une ville assez peu mobilisée par rapport au reste de la France.

15:59 - Comment Saint-Victoret a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Franck Allisio (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections législatives à Saint-Victoret après la dissolution de 2024 avec 66,70%. Maryline Czurka (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 17,49%. Les citoyens expédiaient d'ailleurs l'affaire d'emblée dans la circonscription, où l'élection s'est achevée d'entrée avec 54,07% À l'occasion du scrutin européen un peu plus de 20 jours plus tôt, les citoyens de Saint-Victoret avaient cette fois placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 61,48% des bulletins. L'analyse de ces scrutins de 2024 a donc révélé que Saint-Victoret s'affirmait alors toujours comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Qui a gagné les scrutins il y a 4 ans à Saint-Victoret ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Victoret plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 45,53% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 15,05%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 70,34% pour Marine Le Pen, contre 29,66% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Saint-Victoret portaient leur choix sur Franck Allisio (RN) avec 49,71% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Franck Allisio virant de nouveau en tête avec 64,61% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait de Saint-Victoret une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Analyse de l'évolution de la pression fiscale à Saint-Victoret Si l'on examine la fiscalité de Saint-Victoret, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 13,89 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville près de 38 100 euros environ la même année, loin des 1 060 780 € perçus en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, se trouve aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Saint-Victoret est passé à 41,16 % en 2024 (contre 26,11 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Saint-Victoret s'est chiffrée à 908 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 773 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 : la liste "Saint-Victoret Ensemble" majoritaire à Saint-Victoret Les jeux de pouvoir politiques locaux actuels restent, aujourd'hui encore, déterminés par le résultat des dernières élections municipales en date à Saint-Victoret. Dès le dimanche du premier tour, Claude Piccirillo (Les Républicains) a devancé l'ensemble de ses concurrents en totalisant 1 210 suffrages (60,16%). À ses trousses, Pierre Gelsi (Divers droite) a obtenu 598 voix (29,73%). Enfin, on retrouvait Patrick Lamarque (Rassemblement National), réunissant 203 voix (10,09%). Cette victoire écrasante de Claude Piccirillo a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Victoret, ce qui s'est passé à l'époque a forcément orienté les stratégies des différents camps. Le bloc minoritaire devra déplacer des montagnes ce dimanche afin d'ébranler cette suprématie, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.