Résultat municipale 2026 à Saint-Victurnien (87420) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Victurnien a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Victurnien, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Victurnien [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume SARRE
Guillaume SARRE (15 élus) Unis et engagés pour Saint-Victurnien 		555 57,10%
  • Guillaume SARRE
  • Laurence BEIGE
  • Didier DELAVERGNAS
  • Marie-Cécile SIMONNEAU
  • Emmanuel BAUDET
  • Stéphanie REIJASSE
  • Florian CHENE
  • Élodie RIBOT
  • Nicolas POIVRE
  • Carine JARDINIER
  • Julien MASDIEU
  • Corinne BLAIZEAU
  • Rémy SORATROI
  • Ophélie PEUCH
  • Christophe PIQUEREL
Frédéric BRUN
Frédéric BRUN (4 élus) SAINT-VICTURNIEN, UN HÉRITAGE TOURNÉ VERS L'AVENIR 		417 42,90%
  • Frédéric BRUN
  • Victorine BACCOUNNAUD
  • Hervé LOUIS
  • Rose BONARDET
Participation au scrutin Saint-Victurnien
Taux de participation 71,39%
Taux d'abstention 28,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,37%
Nombre de votants 1 013

Source : ministère de l’Intérieur

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