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19:20 - Les enjeux locaux de Saint-Victurnien : tour d'horizon démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Victurnien révèlent des tendances claires susceptibles d'influencer les résultats des élections municipales. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 34,02% de plus de 60 ans. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (22,21%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1089 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,43%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,92%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Victurnien mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,31% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Rassemblement national à Saint-Victurnien : les derniers résultats Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste à la dernière municipale à Saint-Victurnien il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 27,17% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 48,45% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 23,24% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le mouvement nationaliste validait 41,63% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 41,34% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 45,37% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 50,15% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Stéphane Delautrette.

16:58 - Dernières municipales : 59,31 % de participation à Saint-Victurnien Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Saint-Victurnien, la désertion des bureaux de vote jouera un rôle déterminant sur les résultats. Lors des municipales de 2020, l'abstention s'était établie à 40,69 % au premier tour, une abstention exceptionnellement basse. 825 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que la pandémie du Covid-19 faisait hésiter le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 19,35 % des habitants en mesure de voter. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 41,39 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 23,90 %, loin des 44,40 % affichés aux législatives de 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Saint-Victurnien a-t-elle voté ? Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Saint-Victurnien, les suffrages s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (41,34%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Saint-Victurnien avaient ensuite favorisé Sabrina Minguet (Rassemblement National) avec 45,37% au premier tour, devant Stéphane Delautrette (Union de la gauche) avec 34,07%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Sabrina Minguet culminant à 50,15% des votes dans la commune. Le contexte politique de Saint-Victurnien a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Saint-Victurnien présentait un paysage particulier il y a 4 ans Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Saint-Victurnien accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 27,17%, devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 24,73%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,55% pour Emmanuel Macron, contre 48,45% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Saint-Victurnien portaient leur choix sur Stéphane Delautrette (Nupes) avec 34,20% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,37% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Saint-Victurnien une commune politiquement très disputée.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Saint-Victurnien À Saint-Victurnien, en matière d'impôts locaux, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 928 euros en 2024 (dernières données en date) contre 746 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 40,82 % en 2024 (contre 21,86 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 25 100 euros en 2024. Une somme loin des 294 410 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 14,08 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales.

11:59 - Municipales 2020 à Saint-Victurnien : une élection pliée dès le premier round À Saint-Victurnien, à l'occasion des élections municipales précédentes, les résultats ont fourni un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Jean Duchambon a devancé l'ensemble de ses concurrents en rassemblant 556 suffrages (69,06%). Juste derrière, Frédéric Brun a capté 249 bulletins valides (30,93%). Ce succès d'emblée de Jean Duchambon a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Victurnien, cet équilibre a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Le camp adverse devra soulever des montagnes ce dimanche afin de renverser cette domination, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.