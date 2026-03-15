Résultat municipale 2026 à Saint-Vincent-de-Mercuze (38660) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Vincent-de-Mercuze a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Vincent-de-Mercuze, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Vincent-de-Mercuze [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe BAUDAIN (15 élus) POUR SAINT-VINCENT
|512
|53,95%
|
|Muriel SAVIGNY (4 élus) REUNISSONS LES RUTISSONS
|437
|46,05%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Vincent-de-Mercuze
|Taux de participation
|73,85%
|Taux d'abstention
|26,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,14%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,31%
|Nombre de votants
|963
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Vincent-de-Mercuze [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Vincent-de-Mercuze en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Vincent-de-Mercuze
19:18 - Élections à Saint-Vincent-de-Mercuze : l'impact des caractéristiques démographiques
Comment la population de Saint-Vincent-de-Mercuze peut-elle affecter le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de 26% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,43%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 34,60%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,86%) révèle des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,69%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (56,59%), témoignent d'une population instruite à Saint-Vincent-de-Mercuze, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.
17:57 - Aux dernières élections, quel a été le poids du RN à Saint-Vincent-de-Mercuze ?
Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté à la dernière élection municipale à Saint-Vincent-de-Mercuze il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 15,25% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 32,20% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 13,60% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Saint-Vincent-de-Mercuze comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 23,01% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 27,21% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 39,19% le dimanche suivant.
16:58 - Quels niveaux d'abstention à Saint-Vincent-de-Mercuze aux dernières élections ?
L'envie d'aller voter des électeurs de Saint-Vincent-de-Mercuze constituera, à la fin de la journée, un enjeu majeur pour ces municipales 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des élections municipales avait vu 59,12 % des inscrits aller jusqu'aux urnes dans la commune, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale. 749 votants s'étaient alors mobilisés alors que commençait l'épidémie de Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois réuni 84,39 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). La mobilisation atteignait de son côté 68,32 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 80,16 %, contre seulement 59,69 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité soucieuse de voter.
15:59 - Saint-Vincent-de-Mercuze : retour sur la dernière année électorale en date
Les législatives à Saint-Vincent-de-Mercuze organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Jérémie Iordanoff (Union de la gauche) en tête avec 34,36% au premier tour, devant Frédérique Schreiber (Rassemblement National) avec 27,21%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jérémie Iordanoff culminant à 60,81% des voix dans la localité. Le scrutin des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Saint-Vincent-de-Mercuze avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,01%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 17,84% des voix. La physionomie politique de Saint-Vincent-de-Mercuze a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone de flou électoral.
14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins de 2022 à Saint-Vincent-de-Mercuze ?
La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Vincent-de-Mercuze comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Vincent-de-Mercuze plaçait en effet Emmanuel Macron devant avec 33,05% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 17,90%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,80% pour Emmanuel Macron, contre 32,20% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Vincent-de-Mercuze portaient leur choix sur Florence Jay (Ensemble !) avec 37,07% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,67%.
12:58 - Fiscalité stable à Saint-Vincent-de-Mercuze : une incidence sur les élections municipales
Côté fiscalité de Saint-Vincent-de-Mercuze, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 904 euros en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 858 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais environ 37,07 % en 2024 (contre près de 21,17 % en 2020). Cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 10 350 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 301 900 euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 11,18 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.
11:59 - L'élection de 2020 : la liste "Saint Vincent Demain" majoritaire à Saint-Vincent-de-Mercuze
Les résultats des précédentes municipales à Saint-Vincent-de-Mercuze ont offert un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier scrutin, Philippe Baudain a surclassé la concurrence en totalisant 531 suffrages (72,04%). En deuxième position, Annie Canut a obtenu 27,95% des suffrages. Cette victoire écrasante a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Saint-Vincent-de-Mercuze, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce triomphe écrasant met le camp adverse face à une tâche titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Tenez-vous informé sur les municipales à Saint-Vincent-de-Mercuze
Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de la ville peuvent se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Saint-Vincent-de-Mercuze. A l'occasion des municipales, les nouveaux maires vont être élus lors d'un scrutin de liste à deux tours. Plus précisément, ce 15 mars, les électeurs de Saint-Vincent-de-Mercuze vont devoir choisir parmi les différents candidats de leur ville et cette année, la possibilité de panacher les listes disparaît dans les communes de moins de mille habitants. La liste des candidats en 2026 est en ligne plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
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