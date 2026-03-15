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19:18 - Élections à Saint-Vincent-de-Mercuze : l'impact des caractéristiques démographiques Comment la population de Saint-Vincent-de-Mercuze peut-elle affecter le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de 26% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,43%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 34,60%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,86%) révèle des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,69%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (56,59%), témoignent d'une population instruite à Saint-Vincent-de-Mercuze, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.

17:57 - Aux dernières élections, quel a été le poids du RN à Saint-Vincent-de-Mercuze ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté à la dernière élection municipale à Saint-Vincent-de-Mercuze il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 15,25% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 32,20% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 13,60% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Saint-Vincent-de-Mercuze comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 23,01% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 27,21% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 39,19% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Saint-Vincent-de-Mercuze aux dernières élections ? L'envie d'aller voter des électeurs de Saint-Vincent-de-Mercuze constituera, à la fin de la journée, un enjeu majeur pour ces municipales 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des élections municipales avait vu 59,12 % des inscrits aller jusqu'aux urnes dans la commune, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale. 749 votants s'étaient alors mobilisés alors que commençait l'épidémie de Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois réuni 84,39 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). La mobilisation atteignait de son côté 68,32 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 80,16 %, contre seulement 59,69 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité soucieuse de voter.

15:59 - Saint-Vincent-de-Mercuze : retour sur la dernière année électorale en date Les législatives à Saint-Vincent-de-Mercuze organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Jérémie Iordanoff (Union de la gauche) en tête avec 34,36% au premier tour, devant Frédérique Schreiber (Rassemblement National) avec 27,21%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jérémie Iordanoff culminant à 60,81% des voix dans la localité. Le scrutin des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Saint-Vincent-de-Mercuze avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,01%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 17,84% des voix. La physionomie politique de Saint-Vincent-de-Mercuze a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone de flou électoral.

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins de 2022 à Saint-Vincent-de-Mercuze ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Vincent-de-Mercuze comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Vincent-de-Mercuze plaçait en effet Emmanuel Macron devant avec 33,05% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 17,90%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,80% pour Emmanuel Macron, contre 32,20% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Vincent-de-Mercuze portaient leur choix sur Florence Jay (Ensemble !) avec 37,07% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,67%.

12:58 - Fiscalité stable à Saint-Vincent-de-Mercuze : une incidence sur les élections municipales Côté fiscalité de Saint-Vincent-de-Mercuze, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 904 euros en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 858 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais environ 37,07 % en 2024 (contre près de 21,17 % en 2020). Cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 10 350 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 301 900 euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 11,18 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.

11:59 - L'élection de 2020 : la liste "Saint Vincent Demain" majoritaire à Saint-Vincent-de-Mercuze Les résultats des précédentes municipales à Saint-Vincent-de-Mercuze ont offert un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier scrutin, Philippe Baudain a surclassé la concurrence en totalisant 531 suffrages (72,04%). En deuxième position, Annie Canut a obtenu 27,95% des suffrages. Cette victoire écrasante a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Saint-Vincent-de-Mercuze, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce triomphe écrasant met le camp adverse face à une tâche titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.