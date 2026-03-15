Résultat municipale 2026 à Saint-Vincent-de-Mercuze (38660) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Vincent-de-Mercuze a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Vincent-de-Mercuze, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Vincent-de-Mercuze [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe BAUDAIN
Philippe BAUDAIN (15 élus) POUR SAINT-VINCENT 		512 53,95%
  • Philippe BAUDAIN
  • Nadine CLOUZEAU
  • Gérard BURDET
  • Claude DANIELI
  • Denis ANTONIAZZI
  • Pauline JANONA
  • Patrick LEMIERE
  • Claire FIEVET
  • Louis BALASTEGUI
  • Laura BERTHET
  • Yves MIGNOT
  • Gaëlle BARBIER
  • Valentin Michel CHABALIER
  • Amandine PRADOURAT
  • Patrick Alain SAUVIGNET
Muriel SAVIGNY
Muriel SAVIGNY (4 élus) REUNISSONS LES RUTISSONS 		437 46,05%
  • Muriel SAVIGNY
  • Thomas FOURNIER
  • Aurélie COCHET
  • Mickaël ROBERT
Participation au scrutin Saint-Vincent-de-Mercuze
Taux de participation 73,85%
Taux d'abstention 26,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,31%
Nombre de votants 963

Source : ministère de l’Intérieur

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