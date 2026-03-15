Résultat municipale 2026 à Saint-Vincent-de-Paul (33440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Vincent-de-Paul a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Vincent-de-Paul, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Vincent-de-Paul [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jeremy NICOL
Jeremy NICOL (13 élus) Ambition commune 		342 68,67%
  • Jeremy NICOL
  • Oihana BONNIN
  • Dominique GAYERIE
  • Laurence ESCURIER
  • Remi LAFON
  • Agathe POURCHET
  • Didier JEAN
  • Chloe OLYMPIO
  • Charles GENEST
  • Celine BARAS
  • Jimmy TIGNAN
  • Nathalie DUCOURNEAU
  • Pascal DONAT
Bernard ABDALLAH
Bernard ABDALLAH (1 élu) L'experience et la volonté d'entreprendre 		98 19,68%
  • Bernard ABDALLAH
Josyane PITRAU
Josyane PITRAU (1 élu) VOTRE CONFIANCE, NOTRE TRANSPARENCE 		58 11,65%
  • Josyane PITRAU
Participation au scrutin Saint-Vincent-de-Paul
Taux de participation 65,55%
Taux d'abstention 34,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 508

Source : ministère de l’Intérieur

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