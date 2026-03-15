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19:17 - L'avenir de la France se dessine aussi à Saint-Vincent-de-Paul Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Vincent-de-Paul révèlent des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des élections municipales. Avec une densité de population de 73 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,68%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (87,25%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 460 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre familles monoparentales (14,95%) et le nombre de résidences HLM (1,95% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Vincent-de-Paul mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 17,99% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Saint-Vincent-de-Paul Le parti d'extrême droite était absent au moment de la dernière campagne municipale à Saint-Vincent-de-Paul il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen recueillait 39,30% des suffrages lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 57,11% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 40,31% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Saint-Vincent-de-Paul comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 45,80% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du premier tour, un résultat de 51,33% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 56,78% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Alain David.

16:58 - Saint-Vincent-de-Paul : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des municipales à Saint-Vincent-de-Paul, l'abstention frappait 49,32 % des inscrits (un taux inférieur aux 55,3 % du pays), nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de la pandémie du Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention s'établir à 26,04 % au premier tour (26,31 % en France). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 57,26 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 39,07 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 52,73 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité distancée du processus électoral en comparaison de l'ensemble du pays. En parallèle de ces élections municipales 2026, ce paramètre pèsera en tout cas lourdement sur les résultats de Saint-Vincent-de-Paul.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Saint-Vincent-de-Paul il y a deux ans Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 révèle que Saint-Vincent-de-Paul restait à l'époque une terre de droite nationaliste. Pour le tour unique des européennes de 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (45,80%). Julie Rechagneux (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à Saint-Vincent-de-Paul une vingtaine de jours plus tard avec 51,33%. Alain David (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 28,00%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Julie Rechagneux culminant à 56,78% des votes localement.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Saint-Vincent-de-Paul ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Vincent-de-Paul portaient leur choix sur Julie Rechagneux (RN) avec 40,31% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Alain David (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 60,25% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Saint-Vincent-de-Paul votaient par ailleurs en priorité pour Marine Le Pen (39,30%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 19,93%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,11% pour Marine Le Pen, contre 42,89% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Saint-Vincent-de-Paul une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Le montant des impôts locaux est en hausse à Saint-Vincent-de-Paul À Saint-Vincent-de-Paul, pour ce qui est des contributions locales, la facture moyenne payée par ménage imposable a représenté 668 € en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 586 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 37,87 % en 2024 (contre 20,41 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 9 570 € en 2024. Un total bien loin des 148 580 € perçus en 2020, alors même que le taux est resté à près de 15,33 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Le résultat de la dernière élection à Saint-Vincent-de-Paul Dans la ville de Saint-Vincent-de-Paul, les rapports de force politiques locaux sont plus que jamais déterminés par le résultat du dernier scrutin en 2020. Lors de la première manche électorale, Max Colès a distancé ses rivaux en obtenant 55,55% des bulletins. À sa poursuite, Gilles Béraud-Sudreau a engrangé 164 bulletins valides (44,44%). Ce triomphe au premier tour de Max Colès a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Saint-Vincent-de-Paul, cette géographie électorale pose les bases. Cette victoire retentissante place l'opposition face à un défi immense ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.