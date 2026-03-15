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19:18 - Les enjeux locaux de Saint-Vincent-de-Paul : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Saint-Vincent-de-Paul, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 3 384 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Avec 225 entreprises, Saint-Vincent-de-Paul permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 15,72% des résidents sont des enfants, et 33,02% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,11% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 975 €/an, la ville vise plus de prospérité. Saint-Vincent-de-Paul incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.

17:57 - Le RN avance à Saint-Vincent-de-Paul Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière élection municipale à Saint-Vincent-de-Paul en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 23,46% des bulletins exprimés lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 46,09% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 17,88% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Saint-Vincent-de-Paul comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 32,77% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 37,73% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 42,92% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Saint-Vincent-de-Paul plutôt mobilisée lors des élections L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Saint-Vincent-de-Paul sera une variable majeure pour ces élections municipales 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des municipales avait été marqué par une abstention de 40,30 %, un taux particulièrement faible (la participation se limitant à 59,70 %), bon nombre d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de la pandémie du Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'établir à 16,29 % au premier tour (26,31 % en France). En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 47,42 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 27,89 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 43,73 %. Prendre du recul sur ce parcours lors des dernières élections permet in fine de classer Saint-Vincent-de-Paul comme une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique en comparaison de la moyenne.

15:59 - Saint-Vincent-de-Paul classée à droite lors des derniers scrutins Ludovic Biesbrouck (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections des députés à Saint-Vincent-de-Paul suite à la dissolution en 2024 avec 37,73%. Lionel Causse (Ensemble !) était à la deuxième place avec 27,55%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Lionel Causse (Ensemble !), avec 57,08%. À l'occasion du scrutin européen une vingtaine de jours plus tôt, les électeurs de Saint-Vincent-de-Paul avaient cette fois placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 32,77% des votes. La physionomie politique de Saint-Vincent-de-Paul a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité de Saint-Vincent-de-Paul apparaissait comme difficile à étiqueter sur l'échiquier politique Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Saint-Vincent-de-Paul plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 25,96% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen avec 23,46%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Vincent-de-Paul, les électeurs accordaient 53,91% pour Emmanuel Macron, contre 46,09% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Vincent-de-Paul soutenaient en priorité Jean-Marc Lespade (Nupes) avec 33,92% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,73% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Constat clé en amont des municipales 2026 : des impôts stables à Saint-Vincent-de-Paul Alors que les impôts locaux ont régressé à Saint-Vincent-de-Paul depuis les dernières élections, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 17,50 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 49 600 euros la même année. Une somme loin des 702 700 euros récoltés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Saint-Vincent-de-Paul a évolué pour se fixer à un peu moins de 38,30 % en 2024 (contre 21,33 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Saint-Vincent-de-Paul s'est établi à 658 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 705 € relevés en 2020.

11:59 - La liste "Ensemble Contruisons Demain" grande gagnante de la dernière municipale à Saint-Vincent-de-Paul Quelles conclusions doit-on tirer des résultats des précédentes élections municipales à Saint-Vincent-de-Paul ? Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Henri Bedat a terminé en tête en rassemblant 946 bulletins (69,76%). À ses trousses, Jean-Jacques Lahontan a recueilli 410 suffrages en sa faveur (30,23%). Cette victoire au premier tour de Henri Bedat a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Saint-Vincent-de-Paul, ce décor pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant place l'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.