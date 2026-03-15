Résultat municipale 2026 à Saint-Vincent-de-Paul (40990) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Vincent-de-Paul a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Vincent-de-Paul, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Vincent-de-Paul [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal VILATON
Pascal VILATON (19 élus) ENSEMBLE, ASSURONS LE PRÉSENT ET OSONS L'AVENIR 		1 141 64,50%
  • Pascal VILATON
  • Karine BIARNÈS
  • Cyrille FOURNET
  • Sylvie BÉZIAT-RICARD
  • Benoît LABAT
  • Sandrine CAZENAVE
  • Nicolas DARRACQ
  • Nathalie HOURQUET
  • Jean-Gabriel MARIMPOUY
  • Catherine MOMIQUE
  • Jérôme COLY
  • Elisabeth BEUGNOT
  • Julien BEDAT
  • Isabelle FABAS
  • Nicolas HERBERT
  • Amandine TATO
  • Jérôme DESPORT
  • Régine ROLLAND
  • Simon MONLUCQ
Jean-Jacques LAHONTAN
Jean-Jacques LAHONTAN (4 élus) Saint-Vincent-de-Paul, nouvelle équipe, nouvelle dynamique 		628 35,50%
  • Jean-Jacques LAHONTAN
  • Déborah FEYTE
  • Thierry DUCROT
  • Stéphanie LALANNE
Participation au scrutin Saint-Vincent-de-Paul
Taux de participation 67,24%
Taux d'abstention 32,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Nombre de votants 1 827

Source : ministère de l’Intérieur

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