Résultat municipale 2026 à Saint-Vit (25410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Vit a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Vit, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Vit [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal ROUTHIER (25 élus) NOTRE ENGAGEMENT, SAINT-VIT
|1 457
|73,33%
|
|Gwenaël MARTIN (4 élus) SAINT-VIT ENSEMBLE
|530
|26,67%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Vit
|Taux de participation
|57,64%
|Taux d'abstention
|42,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,65%
|Nombre de votants
|2 059
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Vit [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Vit en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Vit
19:17 - Analyse démographique des municipales à Saint-Vit
Quel impact auront les électeurs de Saint-Vit sur le résultat des élections municipales ? Dans la ville, 18,13% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 10,02% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2 328 euros/mois souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 2612 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (20,50%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,43%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Vit mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,00% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.
17:57 - Quelle influence du RN à Saint-Vit aux élections de 2026 ?
Le parti d'extrême droite ne pesait que marginalement lors des municipales à Saint-Vit il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 27,41% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 46,99% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 24,71% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Vit comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 39,38% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 40,33% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 41,30% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Laurent Croizier.
16:58 - Résultats électoraux à Saint-Vit : le point sur l'abstention
En marge de l'élection municipale de 2026, le niveau d'abstention pèsera irrémédiablement sur les résultats de Saint-Vit. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des municipales avait été marqué par une abstention de 73,89 %, un niveau exceptionnel face aux 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 26,11 %) alors que l'épidémie de coronavirus touchait la population. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est pour sa part fixé à 21,33 %. Certes, ces scrutins ne sont pas de même nature, mais les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent aisément être mis en perspective. L'abstention aux législatives, mesurée à 52,28 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 26,92 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 42,70 %. Avec du recul, le secteur s'affiche comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme.
15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Saint-Vit
L'orientation des électeurs de Saint-Vit a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone pivot, elle s'est affichée dès lors comme une terre de droite mariniste. Lors des élections européennes, le podium à Saint-Vit s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,38%), talonnée par Valérie Hayer (14,19%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,14%). Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Saint-Vit portaient leur choix sur Thomas Lutz (Rassemblement National) avec 40,33% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Thomas Lutz culminant à 41,30% des voix localement.
14:57 - Saint-Vit : coup d'oeil sur les résultats clés de la dernière présidentielle
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Vit soutenaient en priorité Laurent Croizier (Ensemble !) avec 30,09% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,60% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Saint-Vit plaçaient Marine Le Pen en tête avec 27,41% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 26,34%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,01% pour Emmanuel Macron, contre 46,99% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Saint-Vit dessine un territoire aux équilibres politiques nuancés.
12:58 - Saint-Vit : les impôts s'invitent dans la campagne
À Saint-Vit, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 12,08 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant près de 32 700 euros. Un montant loin des 930 660 € enregistrés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat réduisant considérablement son produit et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Saint-Vit est passé à près de 39,05 % en 2024 (contre 19,83 % en 2020). Notons que la moyenne nationale s'établit à près de 40 %, soit une augmentation de 1,2 point depuis 2020. Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Saint-Vit s'est chiffrée à environ 1 303 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 986 € quatre ans auparavant.
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Saint-Vit
Les résultats des municipales précédentes à Saint-Vit ont offert un tableau détaillé des forces politiques en présence. Sans aucune opposition, 'Notre engagement, saint-vit' menée par Pascal Routhier a logiquement engrangé 822 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Pour cette municipale 2026 à Saint-Vit, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. À l'occasion de ces nouvelles élections municipales ce dimanche soir, le défi sera de savoir si une véritable opposition a émergé face à cette domination. Un début de réponse limpide a d'ores et déjà été fourni avec l'annonce des candidatures.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Saint-Vit ?
Le premier tour des municipales 2026 se tient ce dimanche en France. Ce scrutin va permettre de désigner les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Lors des élections municipales précédentes, le second tour avait été repoussé à cause du premier confinement. Ci-dessous, vous pouvez découvrir la liste des candidats aux municipales à Saint-Vit. Pour voter, les habitants de l'agglomération peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 4 bureaux de vote de Saint-Vit. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir gratuitement les résultats des élections municipales à Saint-Vit dès leur publication.
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