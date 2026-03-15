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19:17 - Analyse démographique des municipales à Saint-Vit Quel impact auront les électeurs de Saint-Vit sur le résultat des élections municipales ? Dans la ville, 18,13% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 10,02% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2 328 euros/mois souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 2612 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (20,50%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,43%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Vit mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,00% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Quelle influence du RN à Saint-Vit aux élections de 2026 ? Le parti d'extrême droite ne pesait que marginalement lors des municipales à Saint-Vit il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 27,41% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 46,99% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 24,71% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Vit comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 39,38% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 40,33% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 41,30% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Laurent Croizier.

16:58 - Résultats électoraux à Saint-Vit : le point sur l'abstention En marge de l'élection municipale de 2026, le niveau d'abstention pèsera irrémédiablement sur les résultats de Saint-Vit. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des municipales avait été marqué par une abstention de 73,89 %, un niveau exceptionnel face aux 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 26,11 %) alors que l'épidémie de coronavirus touchait la population. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est pour sa part fixé à 21,33 %. Certes, ces scrutins ne sont pas de même nature, mais les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent aisément être mis en perspective. L'abstention aux législatives, mesurée à 52,28 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 26,92 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 42,70 %. Avec du recul, le secteur s'affiche comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Saint-Vit L'orientation des électeurs de Saint-Vit a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone pivot, elle s'est affichée dès lors comme une terre de droite mariniste. Lors des élections européennes, le podium à Saint-Vit s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,38%), talonnée par Valérie Hayer (14,19%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,14%). Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Saint-Vit portaient leur choix sur Thomas Lutz (Rassemblement National) avec 40,33% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Thomas Lutz culminant à 41,30% des voix localement.

14:57 - Saint-Vit : coup d'oeil sur les résultats clés de la dernière présidentielle Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Vit soutenaient en priorité Laurent Croizier (Ensemble !) avec 30,09% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,60% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Saint-Vit plaçaient Marine Le Pen en tête avec 27,41% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 26,34%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,01% pour Emmanuel Macron, contre 46,99% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Saint-Vit dessine un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Saint-Vit : les impôts s'invitent dans la campagne À Saint-Vit, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 12,08 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant près de 32 700 euros. Un montant loin des 930 660 € enregistrés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat réduisant considérablement son produit et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Saint-Vit est passé à près de 39,05 % en 2024 (contre 19,83 % en 2020). Notons que la moyenne nationale s'établit à près de 40 %, soit une augmentation de 1,2 point depuis 2020. Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Saint-Vit s'est chiffrée à environ 1 303 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 986 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Saint-Vit Les résultats des municipales précédentes à Saint-Vit ont offert un tableau détaillé des forces politiques en présence. Sans aucune opposition, 'Notre engagement, saint-vit' menée par Pascal Routhier a logiquement engrangé 822 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Pour cette municipale 2026 à Saint-Vit, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. À l'occasion de ces nouvelles élections municipales ce dimanche soir, le défi sera de savoir si une véritable opposition a émergé face à cette domination. Un début de réponse limpide a d'ores et déjà été fourni avec l'annonce des candidatures.