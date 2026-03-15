Résultat municipale 2026 à Saint-Vit (25410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Vit a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Vit, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Vit [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal ROUTHIER
Pascal ROUTHIER (25 élus) NOTRE ENGAGEMENT, SAINT-VIT 		1 457 73,33%
  • Pascal ROUTHIER
  • Anne BIHR
  • Dominique NICOLIN
  • Laurence CORNIER
  • Thierry COURTOIS
  • Nathalie MULENET
  • Jean-Louis MONTRICHARD
  • Marie-France BARRAUX
  • Alain OLIEL
  • Viviane GAUDEL
  • Laurent THIRIOT
  • Sophie CHARRIÈRE
  • Jean-Luc RÉMOND
  • Jeannine VIENNET
  • Pascal HERRMANN
  • Édith REBILLET
  • Serge DEMARTHE
  • Marie-Lise LAMIDEY
  • Bruno MARMET
  • Cindy NEFF
  • Guillaume COMTE
  • Patricia BUENO
  • Jean-Pierre LAFORGE
  • Fanny SUGNY
  • Yann MURTIN
Gwenaël MARTIN
Gwenaël MARTIN (4 élus) SAINT-VIT ENSEMBLE 		530 26,67%
  • Gwenaël MARTIN
  • Sophie BEAUSSIER
  • Damien YUZUKI GUIMARAES-GUILBAUDEAU
  • Josiane ROCCO
Participation au scrutin Saint-Vit
Taux de participation 57,64%
Taux d'abstention 42,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Nombre de votants 2 059

Source : ministère de l’Intérieur

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