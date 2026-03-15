Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Witz : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Witz [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Witz sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Witz.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Witz
13:45 - Impôts locaux à Saint-Witz : un sujet sensible avant les municipales 2026 ?
En matière d'impôts locaux à Saint-Witz, le montant moyen payé par foyer fiscal a atteint 3 215 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 1 970 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à environ 37,69 % en 2024 (contre environ 16,99 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'environ 38 200 euros en 2024, loin des 596 400 euros perçus en 2020 pour un taux stable de près de 13,43 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Une victoire sans appel à la dernière élection municipale à Saint-Witz
Lors des élections municipales de 2020 à Saint-Witz, les résultats ont offert un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Frédéric Moizard a pris la première place en récoltant 52,26% des voix. En deuxième position, Jean-Michel Debczak a recueilli 208 bulletins valides (23,52%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Frédéric Moizard a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ces municipales 2026 à Saint-Witz, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant met le camp adverse face à un défi considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Saint-Witz
À l’occasion des municipales de 2026, les citoyens de Saint-Witz devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la commune. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? Ci-dessous, il est possible de parcourir la liste des prétendants à Saint-Witz. Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de la commune sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Saint-Witz. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir gratuitement les résultats du premier tour des élections à Saint-Witz dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Witz
|Tête de listeListe
|
Nadège Ferté
Divers
AVEC VOUS, POUR SAINT-WITZ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Moizard (16 élus) Saint-witz pour vous
|462
|52,26%
|
|Jean-Michel Debczak (2 élus) Saint-witz 2020
|208
|23,52%
|
|Marion Berson-Geant (1 élu) Saint-witz ensemble
|138
|15,61%
|
|Jean Marc Sergent Saint-witz demain
|76
|8,59%
|Participation au scrutin
|Saint-Witz
|Taux de participation
|45,39%
|Taux d'abstention
|54,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|895
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Germain Buchet (18 élus) J'aime saint-witz
|661
|55,45%
|
|Jean-Michel Debczak (3 élus) Saint witz autrement
|318
|26,67%
|
|Alain Lebon (2 élus) Avenir ensemble
|213
|17,86%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Witz
|Taux de participation
|61,52%
|Taux d'abstention
|38,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,24%
|Nombre de votants
|1 207
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Germain Buchet J'aime saint-witz
|613
|49,87%
|Jean-Michel Debczak Saint witz autrement
|276
|22,45%
|Alain Lebon Avenir ensemble
|223
|18,14%
|Jean-Marc Sergent Saint-witz-demain
|117
|9,51%
|Participation au scrutin
|Saint-Witz
|Taux de participation
|64,83%
|Taux d'abstention
|35,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,38%
|Nombre de votants
|1 272
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