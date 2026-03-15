Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Witz : les infos en direct

Programme de Nadège Ferté à Saint-Witz (AVEC VOUS, POUR SAINT-WITZ)

Élections municipales

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars prochain. Cet événement est crucial pour le village de Saint-Witz, car il permet aux habitants de choisir leurs représentants. Une participation active est essentielle pour façonner l'avenir de la communauté.

Identité du village

Saint-Witz est décrit comme un lieu de vie riche en histoire et en liens communautaires. La valorisation de son identité est au cœur des préoccupations des candidats. L'objectif est de préserver l'âme du village tout en l'orientant vers un avenir prometteur.

Engagement communautaire

L'équipe candidate se compose de personnes expérimentées et engagées envers les valeurs démocratiques. La promotion de la solidarité et de l'accueil est primordiale pour créer un village où chacun peut s'exprimer. L'énergie des bénévoles et la sagesse des aînés sont des atouts précieux pour le développement collectif.

Environnement et développement

La préservation de l'environnement et des espaces naturels est une priorité pour les candidats. Ils souhaitent garantir un développement maîtrisé et responsable de Saint-Witz. L'objectif est de créer un village plus sûr et plus vert pour les générations futures.