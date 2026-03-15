Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Witz : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Witz

Tête de listeListe
Nadège Ferté
Nadège Ferté Divers
AVEC VOUS, POUR SAINT-WITZ
  • Nadège Ferté
  • Christophe Virlogeux
  • Fanny Le Bec
  • Mathieu Lebrun
  • Sybille Daubré
  • Olivier Herbin
  • Julie Deniau
  • Jean Morell
  • Claudine Baron
  • Jean Martin
  • Nathalie Bourdin
  • Jean-Luc Di Meo
  • Sandrine Lhotte
  • Jonathan Raimbault
  • Cristina Jbanca
  • Alexandre Sterlin
  • Hélène Dréville
  • Corentin Weisse
  • Hélène Chatelain
  • Alexandre Chorques
  • Céline Bach
  • Thierry Gillotin
  • Emilie Simony
  • Pierrick Dupont
  • Claire Martelo

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Moizard
Frédéric Moizard (16 élus) Saint-witz pour vous 		462 52,26%
  • Frédéric Moizard
  • Fabienne Gru
  • Gérard Dréville
  • Michèle Caquin
  • Xavier Belair
  • Chantal Delgado
  • Jean-Charles Bocquet
  • Nadège Ferté
  • Frédéric Vançon
  • Nathalie Bourdin
  • Corentin Weisse
  • Fanny Le Bec
  • Emmanuel Petiot
  • Betty Beauroy-Eustache
  • Maxime Bailly
  • Marie-Hélène Hoffer
Jean-Michel Debczak
Jean-Michel Debczak (2 élus) Saint-witz 2020 		208 23,52%
  • Jean-Michel Debczak
  • Marie-Helene Dauptain
Marion Berson-Geant
Marion Berson-Geant (1 élu) Saint-witz ensemble 		138 15,61%
  • Marion Berson-Geant
Jean Marc Sergent
Jean Marc Sergent Saint-witz demain 		76 8,59%
Participation au scrutin Saint-Witz
Taux de participation 45,39%
Taux d'abstention 54,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 895

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Germain Buchet
Germain Buchet (18 élus) J'aime saint-witz 		661 55,45%
  • Germain Buchet
  • Fabienne Gru
  • Stéphane Mouret
  • Michèle Caquin
  • Xavier Belair
  • Dominique Gris
  • Richard Zadros
  • Chantal Delgado
  • Joël Vanderstigel
  • Djamila Lasri
  • Frederic Vançon
  • Marie-Helene Hoffer
  • Xavier Terrade
  • Muriel Hurtis
  • Thibaut Ferte
  • Viviane Bernier
  • Emmanuel Petiot
  • Lucie Le Page
Jean-Michel Debczak
Jean-Michel Debczak (3 élus) Saint witz autrement 		318 26,67%
  • Jean-Michel Debczak
  • Nabila Benzidane
  • Emmanuel Flinois
Alain Lebon
Alain Lebon (2 élus) Avenir ensemble 		213 17,86%
  • Alain Lebon
  • Marion Berson-Geant
Participation au scrutin Saint-Witz
Taux de participation 61,52%
Taux d'abstention 38,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 1 207

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Germain Buchet
Germain Buchet J'aime saint-witz 		613 49,87%
Jean-Michel Debczak
Jean-Michel Debczak Saint witz autrement 		276 22,45%
Alain Lebon
Alain Lebon Avenir ensemble 		223 18,14%
Jean-Marc Sergent
Jean-Marc Sergent Saint-witz-demain 		117 9,51%
Participation au scrutin Saint-Witz
Taux de participation 64,83%
Taux d'abstention 35,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,38%
Nombre de votants 1 272

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