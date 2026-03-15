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19:16 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Yrieix-sur-Charente : ce qu'il faut savoir A mi-chemin des municipales, Saint-Yrieix-sur-Charente foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 7 556 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 451 entreprises, Saint-Yrieix-sur-Charente permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 30% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 9,50% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Saint-Yrieix-sur-Charente accueille une communauté diversifiée, avec ses 166 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,26%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 525 € par mois. À Saint-Yrieix-sur-Charente, les problématiques locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - Les derniers résultats du vote RN à Saint-Yrieix-sur-Charente Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Saint-Yrieix-sur-Charente il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen amassait 21,52% des votes lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 37,18% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 16,95% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Yrieix-sur-Charente comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 31,04% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier round, un résultat de 30,91% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 32,69% lors du vote final.

16:58 - Résultats électoraux à Saint-Yrieix-sur-Charente : le point sur l'abstention Pour rappel, l'abstention s'élevait à 59,50 % à Saint-Yrieix-sur-Charente lors du dernier scrutin local (un score dans la norme), en pleine crise sanitaire à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été marquée par une abstention à 19,65 % dans la ville (participation de 80,35 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 45,38 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 29,52 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 47,44 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les chiffres semblent constituer une ville où l'abstention est contenue par rapport au reste de la France. Dans le cadre de ces municipales de 2026 à Saint-Yrieix-sur-Charente, cet élément jouera en conséquence un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Comment Saint-Yrieix-sur-Charente a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Saint-Yrieix-sur-Charente, les votes s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,04%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Saint-Yrieix-sur-Charente avaient ensuite propulsé aux avants-postes Thomas Mesnier (Horizons) avec 36,85% au premier tour, devant Marion Latus (Rassemblement National) avec 30,91%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Thomas Mesnier culminant à 38,92% des suffrages exprimés localement. Le paysage politique de Saint-Yrieix-sur-Charente a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une terre macroniste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections il y a 4 ans à Saint-Yrieix-sur-Charente ? Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Yrieix-sur-Charente plébiscitaient Thomas Mesnier (Ensemble !) avec 35,43% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,68%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Yrieix-sur-Charente voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 32,44% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 21,52%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Yrieix-sur-Charente, les électeurs accordaient 62,82% pour Emmanuel Macron, contre 37,18% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Saint-Yrieix-sur-Charente révèle donc une ville acquise au bloc central.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Saint-Yrieix-sur-Charente Signe d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Saint-Yrieix-sur-Charente, le taux de la taxe d'habitation est passé à 14,58 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 56 240 € la même année, loin des 1 529 340 € perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Saint-Yrieix-sur-Charente s'est établi à 53,49 % en 2024 (contre 30,60 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Saint-Yrieix-sur-Charente s'est établi à 1 119 € en 2024 (contre 908 € en 2020).

11:59 - Une majorité Divers gauche issue du résultat des municipales de 2020 à Saint-Yrieix-sur-Charente Lors des élections municipales de 2020 à Saint-Yrieix-sur-Charente, les résultats ont livré un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Jacques Fournié (Divers gauche) a décroché la tête du classement en obtenant 1 223 voix (57,01%). À ses trousses, Benoît Miege-Declercq (Divers droite) a obtenu 922 voix (42,98%). Cette victoire au premier tour du candidat Divers gauche a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Yrieix-sur-Charente, cette dynamique offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Afin d'ébranler cette hégémonie ce dimanche, les forces d'opposition devront récolter bien plus de bulletins, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.