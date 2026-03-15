Résultat municipale 2026 à Saint-Yrieix-sur-Charente (16710) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Yrieix-sur-Charente a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Yrieix-sur-Charente, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Yrieix-sur-Charente [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît MIEGE-DECLERCQ
Benoît MIEGE-DECLERCQ (22 élus) UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR SAINT-YRIEIX 		1 639 50,02%
  • Benoît MIEGE-DECLERCQ
  • Christine DOS SANTOS
  • Romain BLANCHET
  • Aurélie RUIS
  • Olivier DELACROIX
  • Fadila BOUTAYEB
  • David MERCIER
  • Samantha DAULON
  • Xavier CHOLLET
  • Aurélie DESCHAMPS
  • Alain GARCIA-SANCHO
  • Catherine RAFFIER
  • Christian ROLAND
  • Julie THABAUT
  • Stéphane LERIN
  • Karine MONTRICHARD
  • Philippe SOLAS
  • Marlene AUPETIT
  • Alexandre BRUCHET
  • Pascale PRESSAC
  • Alessio RUSSO
  • Estelle COURQUIN
Jean-Jacques FOURNIÉ
Jean-Jacques FOURNIÉ (7 élus) VIVRE SAINT-YRIEIX 		1 638 49,98%
  • Jean-Jacques FOURNIÉ
  • Séverine CHEMINADE
  • Thibaut SIMONIN
  • Saliha GHARBI
  • Michel VILLESANGE
  • Anita VILLARD
  • Patrick ROUX
Participation au scrutin Saint-Yrieix-sur-Charente
Taux de participation 58,75%
Taux d'abstention 41,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Nombre de votants 3 374

Source : ministère de l’Intérieur

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