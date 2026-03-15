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19:20 - Saint-Zacharie : démographie, élections et stratégies politiques Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Zacharie mettent en lumière des tendances claires qui pourraient influer sur les résultats des municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,25% et une densité de population de 218 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (79,31%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 3559 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,97%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,40%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (37,79%), témoignent d'une population instruite à Saint-Zacharie, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Saint-Zacharie : des scrutins marqués par la poussée RN Le mouvement lepéniste n'apparaissait pas sur le podium lors des élections municipales à Saint-Zacharie en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 36,14% des suffrages lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 60,38% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 35,75% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national obtenait 56,29% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 47,37% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 55,76% pour le Rassemblement national. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Frank Giletti.

16:58 - Quels niveaux de participation à Saint-Zacharie aux dernières élections ? Pour rappel, l'abstention atteignait 44,27 % à Saint-Zacharie lors des précédentes municipales (en deçà de la moyenne nationale) alors qu'à cause de la pandémie du coronavirus, de nombreux électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est pour sa part stabilisé à 22,08 %. Évidemment, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais il est instructif d'analyser la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. L'abstention aux législatives, mesurée à 52,91 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 29,09 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 42,89 %. Si on suit la trajectoire globale, le territoire apparaît donc résolument comme une zone moins abstentionniste que la moyenne. Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 à Saint-Zacharie, cette particularité jouera en conséquence un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Saint-Zacharie : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Frank Giletti (Rassemblement National) en pole position avec 55,76% au premier tour, devant Fabrice Albert (Union des Démocrates et Indépendants) avec 17,57%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription. Le rendez-vous électoral des Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Saint-Zacharie avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,37%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 11,94% des suffrages. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a ainsi confirmé que Saint-Zacharie s'affirmait alors toujours comme une terre de droite mariniste, solidifiant son orientation historique.

14:57 - Qui a gagné les élections il y a 4 ans à Saint-Zacharie ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Zacharie comme un bastion pour le courant national-populiste. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Zacharie était en effet marquée par la domination de Marine Le Pen avec 36,14% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 20,92%. Le second tour validait ensuite ce premier round en offrant 60,38% pour Marine Le Pen, contre 39,62% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Zacharie plébiscitaient Frank Giletti (RN) avec 35,75% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,29% des suffrages.

12:58 - Élections municipales à Saint-Zacharie : des impôts en baisse au cœur de la campagne électorale Reflet d'une pression fiscale en régression depuis 2020 à Saint-Zacharie, la taxe d'habitation a affiché un taux à 20,00 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville près de 126 500 euros. Un montant loin des 1 990 300 € engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Saint-Zacharie est passé à environ 48,85 % en 2024 (contre 33,36 % en 2020). La moyenne en France, estimée à environ 40 %, permet de contextualiser ce chiffre. Attention toutefois : cette augmentation est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Saint-Zacharie s'est établi à 1 053 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 208 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Saint-Zacharie Les résultats des municipales précédentes à Saint-Zacharie ont livré un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Au terme du premier tour à l'époque, Jean-Jacques Coulomb (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en totalisant 1 839 suffrages (69,55%). Deuxième, Eric Fillat (Divers centre) a recueilli 30,44% des votes. Cette victoire au premier tour du candidat Divers gauche a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 à Saint-Zacharie, ce décor sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Faire basculer une majorité si large représentera un challenge titanesque pour l'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.