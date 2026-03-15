Résultat municipale 2026 à Saint-Zacharie (83640) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Zacharie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Zacharie, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Zacharie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques COULOMB
Jean-Jacques COULOMB (23 élus) UNION POUR SAINT-ZACHARIE 		1 926 53,46%
  • Jean-Jacques COULOMB
  • Eliane COLETTA
  • Claude FABRE
  • Christine DEGEILH-DELLAVALLE
  • Claude INES
  • Carole ROYER
  • Alfred POLLUS
  • Nathalie NAUDIN
  • Gilles MARTIN
  • Karine CRETELLO
  • Raymond MERLO
  • Virginie TRAPANI
  • Jean-Marie DEGIOANNI
  • Monique POZZI
  • Serge PEREZ
  • Laurianne MICHEL
  • Frédéric François Philippe DAMMA
  • Isabelle COULOMB
  • Eric SCHIAPPAPIETRA
  • Stéphanie LEANDRI
  • Christophe DEMOULIN
  • Juliette ROMANOFF
  • Philippe GEORGES
Claude PASSEREL
Claude PASSEREL (6 élus) SAINT ZACH' POUR VOUS ET AVEC VOUS 		1 677 46,54%
  • Claude PASSEREL
  • Charlène MARCHAND
  • Lucien DEHIMI
  • Annie CENTOGAMBE-ROUX
  • Alexis VAN DER DONCKT
  • Valérie BONIS
Participation au scrutin Saint-Zacharie
Taux de participation 70,04%
Taux d'abstention 29,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 3 675

Source : ministère de l’Intérieur

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