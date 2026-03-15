Résultat municipale 2026 à Sainte-Anastasie-sur-Issole (83136) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sainte-Anastasie-sur-Issole a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sainte-Anastasie-sur-Issole, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Anastasie-sur-Issole [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric TOUSSAINT
Frédéric TOUSSAINT (15 élus) SAINTE ANASTASIE, ENSEMBLE 		557 51,86%
  • Frédéric TOUSSAINT
  • Martine MORIN
  • Marc RAYNOUARD
  • Audrey RAMPIN
  • Louis PONS
  • Sandrine LURENBAUM
  • Jean-Eric TROUBAT
  • Francine CLERC
  • Aurélien HADJADJ-AUPHAN
  • Gloria CALIGIANA
  • Marc Emile OLIVA
  • Françoise BEZIAT
  • Christophe VILLEMAGNE
  • Séverine VAN DIST
  • Jean-René DOUCHET
Olivier HOFFMANN
Olivier HOFFMANN (4 élus) SAINTE-ANASTASIE 2026 		517 48,14%
  • Olivier HOFFMANN
  • Dominique BONNARD
  • Guillaume DOMEJEAN
  • Patricia RATAGNE
Participation au scrutin Sainte-Anastasie-sur-Issole
Taux de participation 60,01%
Taux d'abstention 39,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 1 103

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Var ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Var. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Sainte-Anastasie-sur-Issole