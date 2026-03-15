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19:20 - Le poids démographique et économique de Sainte-Anastasie-sur-Issole aux élections municipales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Sainte-Anastasie-sur-Issole mettent en évidence des tendances claires qui pourraient se répercuter sur le résultat des élections municipales. Dans la commune, 16,93% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 32,13% de plus de 60 ans. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (80,05%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1160 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,90%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (10,12%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Sainte-Anastasie-sur-Issole mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 24,31% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Rassemblement national à Sainte-Anastasie-sur-Issole : les chiffres récents Le RN était absent lors de la dernière élection municipale à Sainte-Anastasie-sur-Issole en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 36,35% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 65,86% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 37,34% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 63,40% des voix au niveau local. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 48,31% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 59,01% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Frank Giletti.

16:58 - Sainte-Anastasie-sur-Issole : 44,98 % d'abstention à la dernière élection municipale Pour cette municipale 2026, l'envie d'aller voter à Sainte-Anastasie-sur-Issole sera primordiale dans l'issue du scrutin. En 2020, la participation était montée à 55,02 % à la fin du premier round (un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays) alors qu'en raison de la pandémie du Covid, de nombreux électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Les municipales demeurent en effet, avec l'élection présidentielle, un scrutin où les électeurs se mobilisent le plus massivement. L'élection suprême en 2022 avait à ce titre fortement mobilisé, avec 75,58 % de participation dans la ville (24,42 % d'abstention). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 55,12 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 66,94 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 45,47 % des inscrits. Quand on tente d'établir une tendance, les données semblent constituer une commune civiquement engagée par rapport au reste de la France.

15:59 - Sainte-Anastasie-sur-Issole : retour sur le dernier verdict politique en date Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Sainte-Anastasie-sur-Issole avaient favorisé Frank Giletti (Rassemblement National) avec 59,01% au premier tour, devant Sylvie Vinceneux (Union de la gauche) avec 16,52%. La décision des électeurs était d'ailleurs immédiate sans nécessiter de second tour dans la circonscription. Les élections européennes avant la dissolution à Sainte-Anastasie-sur-Issole avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (48,31%), devant Valérie Hayer qui avait récolté 10,23% des voix. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi révélé que Sainte-Anastasie-sur-Issole restait à l'époque un territoire bleu marine, sans bouleverser l'équilibre de 2022.

14:57 - Sainte-Anastasie-sur-Issole : regard sur les scores clés de la dernière présidentielle La synthèse des votes de 2022 dépeint Sainte-Anastasie-sur-Issole comme un bastion pour le courant national-populiste. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Sainte-Anastasie-sur-Issole accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 36,35%, devant Emmanuel Macron crédité de 18,33%. Le second tour confirmait ensuite ce premier round en livrant 65,86% pour Marine Le Pen, contre 34,14% pour d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Sainte-Anastasie-sur-Issole soutenaient en priorité Frank Giletti (RN) avec 37,34% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,40% des suffrages.

12:58 - Sainte-Anastasie-sur-Issole : la situation fiscale observée avant les municipales Du côté de la fiscalité de Sainte-Anastasie-sur-Issole, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 922 euros en 2024 (dernière année connue) contre 803 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 36,69 % en 2024 (contre environ 21,20 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 85 440 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 427 380 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 11,00 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Sainte-Anastasie-sur-Issole Qui était sorti vainqueur lors des élections municipales il y a 6 ans à Sainte-Anastasie-sur-Issole ? Dès le premier tour de scrutin, Olivier Hoffmann a surclassé la concurrence en recueillant 470 soutiens (51,81%). Derrière, Jean-Claude Pietrosemoli a capté 256 bulletins valides (28,22%). Marcel Lepage suivait, rassemblant 19,95% des suffrages. Cette victoire au premier tour de Olivier Hoffmann a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Sainte-Anastasie-sur-Issole, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Pour le camp adverse, renverser une telle majorité représentera ce dimanche un défi immense, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.