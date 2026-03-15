Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Anne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Anne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sainte-Anne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sainte-Anne.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Anne
13:46 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Sainte-Anne
Côté fiscalité de Sainte-Anne, la somme moyenne payée par ménage imposable a représenté environ 1 089 euros en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 886 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu plus de 52,49 % en 2024 (contre 27,22 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 3,02742 millions d'euros de recettes en 2024. Un montant loin des quelque 6,82222 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 31,44 %. Cette imposition est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.
11:59 - Une majorité Union de la gauche issue du résultat des municipales de 2020 à Sainte-Anne
Les résultats des précédentes élections municipales à Sainte-Anne ont offert un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. Au soir du premier tour, Christian Baptiste (Union de la gauche) a dominé les débats avec 48,14% des soutiens. Sur la seconde marche, Jacques, Lucien Kancel (Extrême gauche) a capté 15,95% des suffrages. L'importante avance obtenue au départ livrait des jalons très clairs pour le second round. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Christian Baptiste l'a finalement emporté avec 58,32% des votes, face à Marlène Captant s'adjugeant 22,57% des électeurs inscrits et Jacques, Lucien Kancel obtenant 1 558 électeurs inscrits (19,09%). La logique a été respectée, l'écart se creusant pour aboutir à une victoire sans équivoque. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Union de la gauche a certainement tiré parti du transfert des voix des listes de gauche éjectées au premier tour, sécurisant 1 460 voix supplémentaires entre les deux tours. L'opposition se doit absolument de fédérer plus largement aujourd'hui, dès le premier tour, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Sainte-Anne
Le premier tour des élections municipales est organisé ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but d'élire les maires des 35 000 communes françaises. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise du coronavirus. Plus bas dans la page vous pourrez parcourir la liste des candidats à Sainte-Anne. Les 25 bureaux de vote de la ville de Sainte-Anne sont accessibles de 8 h à 18 h pour recevoir les votants. Pour visualiser les résultats à Sainte-Anne, rendez vous sur cette page dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Anne
|Tête de listeListe
|
Lydia Faro Epouse Couriol
Liste divers gauche
SAINTE-ANNE AVEC VOUS, POUR VOUS !
|
|
Diana Perran
Liste Divers
NOUVELLE ERE SAINTANNAISE
|
|
Patrick Marcellin Galas
Liste divers centre
Fors Saintannaise
|
|
Jean-Yves Emmanuel Duro
Liste régionaliste
S@V
|
|
Earvin Pascal Sainsily
Liste Divers
SAINTE-ANNE EN MOUVEMENT
|
|
Blaise Aldo
Liste divers droite
SAINTE-ANNE EXCELLENCE
|
|
Francs Baptiste
Liste divers gauche
RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE SAINTANNAIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Baptiste (28 élus) Sainte-anne, toujours avec vous!
|4 758
|58,32%
|
|Marlène Captant (4 élus) Fors et fierte saintannaise
|1 842
|22,57%
|
|Jacques, Lucien Kancel (3 élus) Ansanm, ansanm 100% sainte-anne
|1 558
|19,09%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Anne
|Taux de participation
|47,97%
|Taux d'abstention
|52,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 627
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Baptiste Sainte-anne, toujours avec vous!
|3 298
|48,14%
|Jacques, Lucien Kancel Ansanm nou pi fo
|1 093
|15,95%
|Patrick, Marcellin Galas Fors saintannaise
|929
|13,56%
|Marlène Captant "pour la fierte saintannaise"
|807
|11,78%
|Sébasthien Gauthier Nouvelle politique
|723
|10,55%
|Participation au scrutin
|Sainte-Anne
|Taux de participation
|40,74%
|Taux d'abstention
|59,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 320
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Baptiste (29 élus) Relancer sainte-anne avec vous
|7 366
|64,09%
|
|Blaise Aldo (6 élus) Sainte-anne unie pour reussir
|4 127
|35,90%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Anne
|Taux de participation
|65,70%
|Taux d'abstention
|34,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,43%
|Nombre de votants
|11 901
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Baptiste Relancer sainte-anne avec vous
|4 823
|47,44%
|Blaise Aldo Sainte-anne unie pour reussir
|3 869
|38,06%
|Jacques Kancel Forum action
|1 234
|12,13%
|Fredy Grego Union ouvriere et populaire de saint-anne
|239
|2,35%
|Participation au scrutin
|Sainte-Anne
|Taux de participation
|57,67%
|Taux d'abstention
|42,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,09%
|Nombre de votants
|10 598
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