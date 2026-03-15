Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Anne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Anne

Tête de listeListe
Lydia Faro Epouse Couriol
Lydia Faro Epouse Couriol Liste divers gauche
SAINTE-ANNE AVEC VOUS, POUR VOUS !
  • Lydia Faro Epouse Couriol
  • Eric Latchoumanin
  • Viviane Mondor
  • Christian Baptiste
  • Stella Janky
  • Miguel Troupe
  • Anne-Marie Elatre
  • Georges Couppe de K Martin
  • Marie-Louise Andre-Lubin
  • Bruno Top
  • Maude Geoffroy
  • Damien Cosaque
  • Liliane Malacquis
  • Joan Bordin
  • Capucine Raphin
  • Lucien Philibert
  • Olivia Malezieu
  • Germain Mondesir
  • Olivia Couriol
  • Bernard Pierrot
  • Catherina Chateauneuf
  • Thierry Mathurin
  • Flaure Lubin
  • Alex Vindex
  • Myriam Malatchoumy Epouse Milleret
  • David Solana
  • Françoise Luissint Razan
  • Maxime Lebon
  • Michele Ako
  • Antoine Mathurin
  • Erika Magne
  • Jacques Prion
  • Célima Mourouvin
  • Romuald Apatout
  • Sylvie Tony
Diana Perran
Diana Perran Liste Divers
NOUVELLE ERE SAINTANNAISE
  • Diana Perran
  • Patrick Solvet
  • Patricia Saha
  • Christophe Catherine
  • Severine Eugene
  • Patrice Senneville
  • Noella Bastareaud
  • Toussaint Timbalier
  • France-Lise Baladine
  • Joel Rajjou
  • Veronique Establet
  • Blaise Tite
  • Manuella Petrus
  • Sandro Sejor
  • Sophie Eschylles
  • Bruno Enoch
  • Marie Jeanne Quinol
  • Xavier Audemar
  • Suzy Babel
  • Jean-Claude Boucaud
  • Yvelle Thima
  • Jean-Michel Gobard'Han
  • Marie-Claude Etienne
  • Jean-Michel Luit
  • Mathilde Atayi
  • Philippe Datil
  • Berenice Fabre
  • France-Omer Cognon
  • Yasmina Lollia
  • Jean-Philippe Kacy
  • Nadhia Duhamel
  • Frederic Braud
  • Roberte Duro
  • Serge Samut
  • Maelys Tresor
  • Rosaire Gravelot
  • Marie-Helene Abraham
Patrick Marcellin Galas
Patrick Marcellin Galas Liste divers centre
Fors Saintannaise
  • Patrick Marcellin Galas
  • Emeline Commin
  • Patrice Urbino
  • Irene Chouro
  • Bernard Drymon
  • Rosette Zami
  • Jean-Marc Veritas
  • Aurore Galtier
  • Moliere Despois
  • Keezy Pierre-Justin
  • Claude Baladine
  • Aline Celestin
  • Rosan Grego
  • Catherine Gaillard
  • Alex Sambo
  • Priska Troupe
  • Gill Aurivel
  • Estelle Laptes
  • François Doutau
  • Marine Alessandri
  • Jean-Fritz Franc
  • Sandrine Virolan Epouse Alie
  • Vladimir Monduc
  • Yasmine Vertino
  • Thierry Didon
  • Helene Tite
  • Jacques Palie
  • Gerard-Nita Tresor
  • Claude Petrose
  • Pamela Vancouver
  • Georges-Andre Ismar
  • Annick Terriat
  • Floride Ciprin
  • Madeleine Virolan
  • Yves Pedurand
Jean-Yves Emmanuel Duro
Jean-Yves Emmanuel Duro Liste régionaliste
S@V
  • Jean-Yves Emmanuel Duro
  • Murielle Manchau
  • Nicaise Laurent
  • Sellia Luit
  • Eddy Rodolphe Troupe
  • Emily Talis
  • Mathias Mixtur
  • Ernestine Alix Ourtou
  • Jean-Jacob Bicep
  • Aline Abancourt épouse Gallas
  • Oliver Zamord
  • Corinne Nathalie Makouke
  • David Claude Sejor
  • Severine Jeanne Same
  • Régis Mondor
  • Lina Antoine Grego
  • Laurent André Nacto
  • Jessica Christine Pierre-Justin
  • Olivier Tresor
  • Nelly Theresine
  • Karl Joseph Quentin Pierre-Justin
  • Dahud Papo
  • Thierry Roger Grego
  • Chantal Bénédicte Judith
  • Manuel Jean-Marc Pezeron
  • Ingrid Laballe
  • Frédéric Edouard Manioc
  • Sindy Francita Lemacon
  • Gilles Daniel Talis
  • Laetitia Chateaubon
  • Paul Huyghues-Beaufond
  • France-Lise Rene-Saint-Eloi
  • Michel Athanase Ranguin
  • Gwladys Luissint
  • Daniel Boucher
Earvin Pascal Sainsily
Earvin Pascal Sainsily Liste Divers
SAINTE-ANNE EN MOUVEMENT
  • Earvin Pascal Sainsily
  • Cédrine Célia Jean-François
  • Grégory Georges Fahrasmane
  • Matthithia Jokebed Antonius
  • Kecy Junior Palie
  • Audrey Auréline Lebon
  • Giovani Marc Commin
  • Laurie Elodie Moris
  • Nathan Jean Virolan
  • Sylvia Chateaubon
  • Marcus Dylein Saha
  • Nara Kenjie Licouri
  • Jérémy Nicolas Querin
  • Bessy Sonia Turlepin
  • Jérémy Bourgeois
  • Manon Maurane Manlius
  • Ludwing Dylan Sainsily
  • Eloise Kelytha Luma
  • Jean-Philippe François Moris
  • Lorenza Kiana Urbino
  • Jean-Sébastien Michal
  • Chantal Barthélémy Raymonde Jacobson
  • Marvin Alexandre Palmier
  • Jessica Simone Dominique Lamalle
  • Ylane Brice Cigare
  • Anna Theresa-Gilberte Turlepin
  • Ludric Samuel Democrite
  • Kettly Mirvil
  • Jordan Jacques Basile Gore
  • Marie-France Anne Bonine
  • Josué Florian Gaspard
  • Nayanka Sepa Banaias
  • Mattéo Cyril Sainsily
  • Maïween Maïna Jacob
  • Maxime José Dominique Traves
Blaise Aldo
Blaise Aldo Liste divers droite
SAINTE-ANNE EXCELLENCE
  • Blaise Aldo
  • Nicole Marie Perran
  • Francis Jean-Denis Cotellon
  • Sabrina Ayassami Epouse Gokoul
  • Stéphhane Same
  • Catty Heidi Disa
  • Manuel Vanoukia
  • Natacha Rosbif
  • Jean Fahrasmane
  • Sandra Edwige
  • Cédrick Plaideur
  • Catherine Fonds-Viala
  • Alix Doutau
  • Laeticia Danabe
  • Jacques Cuirassier
  • Régine Malatchoumy
  • Sébastien Barriere
  • Emmanuella Ajax
  • Joe Soubarapa
  • Claudette Irène Manioc
  • Olivier Malatchoumy
  • Gontran Maggy Geoffroy
  • Jacques Virolan
  • Rosalie Vergeuse Trepy
  • Marvin Bourgeois
  • Gaelle Fahrasmane
  • Franck Léon Palmier
  • Maïté Judith Berteli
  • Yves Pépin Fiston
  • Françoise Luit-Valere
  • Fabrice Mane
  • Nelly Sandrine Jahsi-Mahadeb
  • Eric Mezin
  • Mylène Vincent Maximilien-Francois
  • Gary Patisson-Chalcou
  • Nadia Jasmin
  • Jacques Edouard Chipotel
Francs Baptiste
Francs Baptiste Liste divers gauche
RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE SAINTANNAIS
  • Francs Baptiste
  • Olivia Ramoutar-Badal
  • Lucien Galvani
  • Evelyne Cheral Vacher
  • Jacques Lucien Kancel
  • Jeannette Couriol
  • Sébastien Gauthier
  • Nicole Solvar Sinivassin
  • Alain Cuirassier
  • Marie-Anièce Manne-Regelan
  • Hugues Chateaubon
  • Mariane Grandisson
  • Antony Brocheton
  • Dalila Marie-Joseph
  • Marcel Kandassamy
  • Eddie Loïal Epouse Mixtur
  • Bruno Desiree
  • Viviane Kacy
  • Georges Nardin
  • Victoire Betcour
  • Fabrice Duro
  • Sylvie Mathurin
  • Michel Janky
  • Aline Malatchoumy
  • Lucien Drymon
  • Mireille Donnat
  • Patrice Eger
  • Anaïsa Carboni
  • Philippe Genies
  • Norma Dethelot
  • Fred Sablon
  • Sylvia Riga Jean Philippe
  • Eric Joachim Quidal
  • Delphine Escoulan
  • René Palmier
  • Annaëlle Solvet
  • André Philippe Ogoli-Socin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Baptiste
Christian Baptiste (28 élus) Sainte-anne, toujours avec vous! 		4 758 58,32%
  • Christian Baptiste
  • Lydia Faro Épouse Couriol
  • Yves Quiquerez
  • Sylvia Laptes
  • Lucien Galvani
  • Valérie Hugues
  • Patrick Solvet
  • Olivia Jean Epouse Ramoutar-Badal
  • Eric Latchoumanin
  • Mariane Grandisson
  • Francs Baptiste
  • Mariette Mandret Epouse Passave
  • Hugues Chateaubon
  • Marie-Anièce Manne
  • Georges Nardin
  • Evelyne Cheral Epouse Vacher
  • Marcel Kandassamy
  • Eddie Loial Épse Mixtur
  • Bruno Desiree
  • Nicole Bazzoli
  • Fabrice Duro
  • Liliane Malacquis
  • Joe Soubarapa
  • Dalila Marie-Joseph
  • Miguel Troupe
  • Marie-Louise Andre-Lubin
  • Georges Couppe De K Martin
  • Maude Geoffroy
Marlène Captant
Marlène Captant (4 élus) Fors et fierte saintannaise 		1 842 22,57%
  • Marlène Captant
  • Patrick, Marcellin Galas
  • Nicole, Edouard, Marie, Franze Solvar Epouse Sinivassin
  • Alain Hélène Cuirassier
Jacques, Lucien Kancel
Jacques, Lucien Kancel (3 élus) Ansanm, ansanm 100% sainte-anne 		1 558 19,09%
  • Jacques, Lucien Kancel
  • Ketty Couriol
  • Sébasthien Gauthier
Participation au scrutin Sainte-Anne
Taux de participation 47,97%
Taux d'abstention 52,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 627

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Baptiste
Christian Baptiste Sainte-anne, toujours avec vous! 		3 298 48,14%
Jacques, Lucien Kancel
Jacques, Lucien Kancel Ansanm nou pi fo 		1 093 15,95%
Patrick, Marcellin Galas
Patrick, Marcellin Galas Fors saintannaise 		929 13,56%
Marlène Captant
Marlène Captant "pour la fierte saintannaise" 		807 11,78%
Sébasthien Gauthier
Sébasthien Gauthier Nouvelle politique 		723 10,55%
Participation au scrutin Sainte-Anne
Taux de participation 40,74%
Taux d'abstention 59,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 320

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Baptiste
Christian Baptiste (29 élus) Relancer sainte-anne avec vous 		7 366 64,09%
  • Christian Baptiste
  • Alix Ourtou Huyghues-Beaufond
  • Aurelien Abaille
  • Lydia Faro Épse. Couriol
  • Lucien Galvani
  • Marie-Anièce Manne
  • Max Laurent
  • Olivia Jean Épse. Ramoutar-Badal
  • Marcel Kandassamy
  • Eddie Loial Épse. Mixtur
  • Philippe Troupe
  • Michelle Maxo
  • Francs Baptiste
  • Valérie Hugues
  • Duniere Aglas
  • Mariette Mandret
  • Eric Latchoumanin
  • Sylvia Laptes
  • Hugues Chateaubon
  • Marie-Michelle Grego Épse. Pedurand
  • Georges Nardin
  • Nicole Bazzoli
  • Patrice Pedre
  • Marthe Boucaud
  • Lucien Philibert
  • Ysabelle Bertely
  • Marcelin Lachoua
  • Evelyne Cheral Épse. Vacher
  • Germain Grandisson
Blaise Aldo
Blaise Aldo (6 élus) Sainte-anne unie pour reussir 		4 127 35,90%
  • Blaise Aldo
  • Diana Perran
  • Jean Fahrasmane
  • Sylvie Mathurin Ep. Vanoukia
  • Tony Abraham
  • Anne-Marie Bondot
Participation au scrutin Sainte-Anne
Taux de participation 65,70%
Taux d'abstention 34,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,43%
Nombre de votants 11 901

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Baptiste
Christian Baptiste Relancer sainte-anne avec vous 		4 823 47,44%
Blaise Aldo
Blaise Aldo Sainte-anne unie pour reussir 		3 869 38,06%
Jacques Kancel
Jacques Kancel Forum action 		1 234 12,13%
Fredy Grego
Fredy Grego Union ouvriere et populaire de saint-anne 		239 2,35%
Participation au scrutin Sainte-Anne
Taux de participation 57,67%
Taux d'abstention 42,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,09%
Nombre de votants 10 598

Villes voisines de Sainte-Anne

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