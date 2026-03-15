Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Anne : les infos en direct

Marie-Stéphanie Belon Liste régionaliste

MARIE-STEPHANIE BELON CABIT Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Marie-Stéphanie Belon Programme de Marie-Stéphanie Belon à Sainte-Anne (MARIE-STEPHANIE BELON CABIT) Accompagnement de la jeunesse La commune prévoit de créer un Conseil d’Initiatives des Jeunes pour favoriser l'engagement des jeunes. Il est essentiel de renforcer la collaboration avec les partenaires institutionnels afin d'améliorer l'accès à la formation et à l'emploi. De plus, des actions en faveur de l'éducation à l'éco-citoyenneté seront encouragées pour un épanouissement des jeunes au sein de leur commune. Quartiers interconnectés Un conseil consultatif inter-quartier sera mis en place pour valoriser les atouts des différents quartiers de Sainte-Anne. L'objectif est de rompre l'isolement des habitants et de mieux accompagner les personnes en situation de précarité. Cette initiative vise à rétablir l'équité entre les quartiers et à assurer une présence municipale active sur le terrain. Gestion communale transparente La commune s'engage à privilégier une gestion rigoureuse des actes administratifs et à rationaliser les dépenses. Un meilleur suivi des dossiers de financement pour les grands projets structurants sera également instauré. Cela vise à instaurer la sérénité et la confiance au sein des agents municipaux, afin de produire des résultats concrets pour les habitants. Soutien à l'économie locale Sainte-Anne possède des atouts uniques qui doivent être valorisés pour soutenir l'économie locale. L'organisation des grands pôles d'activités, tels que Le Bourg et Pointe Marin, est essentielle pour dynamiser le territoire. En favorisant les circuits courts entre producteurs et consommateurs, la commune souhaite que la richesse de Sainte-Anne profite d'abord aux Saintannais tout en améliorant l'accueil des visiteurs.

Marie-Stéphanie Belon

Miguel Croisetu

Viviane Antonin

Luigi Bulet

Catherine Louis-François

Romuald Pollux

Guylène Hodebourg

Michel Sebas

Sylviane Simon

Steeve Coppet

Patricia Zaire

Nicolas Guy

Nelly Gace

Hervé Adjutor

Fabienne Jouvin

Romule Nijean

Marietta Aude Murat

Gérard Tiburce Gonzalve

Ellia Remisse

Mickael Delblond

Marie-Louise Pamphile

Bertrand Benoit

Francine Aza

Samuel Sully

Gladys Martin

Alfred Arsène Zami

Francine Zaire

René Cabit

Karine Marie-Surelly

Gérard Anglio Liste divers gauche

NOUVELLE FORCE POUR SAINT-ANNE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Gérard Anglio Programme de Gérard Anglio à Sainte-Anne (NOUVELLE FORCE POUR SAINT-ANNE) Préserver notre cadre de vie La commune de Sainte-Anne s'engage à maîtriser son développement pour protéger son identité. Des efforts seront déployés pour valoriser l'environnement et le patrimoine local, notamment par la réouverture et l'entretien de sentiers et routes. Un accent particulier sera mis sur l'accessibilité des différents sites historiques et naturels de la région. Soutenir les familles et la jeunesse La création de nouveaux logements sociaux est une priorité pour accompagner les familles de Sainte-Anne. Des initiatives seront mises en place pour soutenir les écoles et développer des activités pour la jeunesse, tout en réhabilitant les espaces sportifs. L'accompagnement des personnes âgées et en situation de handicap sera également renforcé par des services de proximité. Redonner du dynamisme à la commune Pour revitaliser Sainte-Anne, il est essentiel de soutenir les commerçants et artisans par des initiatives locales. Des projets structurants, tels que la création d'un port de pêche et d'un plateau sportif, seront développés pour animer le bourg. Des événements culturels et festifs seront organisés pour renforcer la vie communautaire. Gérer avec rigueur et transparence Une gestion claire et responsable est au cœur des engagements de l'équipe municipale. La recherche de financements extérieurs permettra de soutenir les projets sans alourdir la fiscalité locale. L'objectif est de maîtriser l'augmentation de l'impôt tout en diversifiant les sources de recettes pour Sainte-Anne.

Gérard Anglio

Suzy Delblond

Charles-Denis Coppet

Murielle Jaune

Patrick Germé

Arsène Rosemain

Eugène Nijean

Arlette Doré

Francis Mirande

Patricia François-Lubin

Christian Mirande

Edwige Bernard

Christophe Tison

Marie-Josèphe Coppet

Franck Lacombe

Valérie Voiture

Rayan Nicole

Myriam Limery

Dimitri Voiture

Yaël Buval

Samuel Mirande

Cyliane Jaune

Steven Gitlemen

Violette Chemir

Bruno Le Scornec

Marie-Claude Sainvil

Morel Maximin

Jean-Michel Gemieux Liste Divers

SAINTE-ANNE À COEUR Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Michel Gemieux Programme de Jean-Michel Gemieux à Sainte-Anne (SAINTE-ANNE À COEUR) Engagements pour l'avenir Le projet pour Sainte-Anne se concentre sur la stabilité et l'expérience, avec une équipe renouvelée prête à agir pour le bien commun. Les engagements incluent la modernisation des infrastructures, le soutien à l'éducation et la protection de l'environnement. Chaque citoyen est appelé à participer activement au développement de la ville. Chiffres clés de la mandature Les investissements réalisés entre 2020 et 2026 témoignent d'une gestion rigoureuse des finances de la commune. Des fonds significatifs ont été alloués à des projets variés, allant des infrastructures routières aux aides alimentaires pour les plus vulnérables. Ces chiffres illustrent l'engagement de la municipalité envers le bien-être des Saintannais. Projets phares en cours Plusieurs projets importants sont en cours, tels que l'extension du camping et la mise en service du centre nautique. Le Manoir de Beauregard est également en voie de transformation en musée et espace culturel. L'école du Bourg, après des années d'attente, sera enfin opérationnelle, renforçant l'engagement envers l'éducation locale. Thématiques prioritaires Les thématiques prioritaires pour la prochaine mandature incluent la solidarité, l'économie, et la culture. Des initiatives seront mises en place pour soutenir les aînés, développer l'attractivité touristique et promouvoir une politique culturelle dynamique. L'accent sera également mis sur la protection de l'environnement et l'autonomie alimentaire du territoire.

Jean-Michel Gemieux

Karine Sainte-Agathe

Valery Adjutor

Jeannine Gemieux

Yohann Deblond Pascalin

Karen Sebas

Gregory Germe

Marie-George Sauby

Daniel Delblond

Marie-Thérèse Ho-Sing-Ming Romagne

Christophe Saint-Cyr

Rebecca Linda Guy

Jose Martin Rollier

Fabienne Marie-Flore Belfroy

Daniel Germe

Lydia Pamphile-Moustin

Johan Eddy Mirande

Nathalie Elisabeth

Bruno Bonard

Louisiane Delchie-Ponceau

Jose Octave

Martine Clairvoyant

Nicole Agodor

Aurelie Cabrera

Jules Deric

Laurence Jacquens (munier)

Pierre Malsa

Jérémie Ferdinand Liste régionaliste

Ansanm Pour Sainte-Anne Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jérémie Ferdinand Programme de Jérémie Ferdinand à Sainte-Anne (Ansanm Pour Sainte-Anne) Vision pour Sainte-Anne La commune de Sainte-Anne nécessite une approche pragmatique et réaliste pour son développement. Il est essentiel d'impliquer les habitants dans les décisions qui les concernent. L'objectif est de construire une communauté humaine, équilibrée et responsable. Protection des plus fragiles La commune doit veiller sur les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées et celles en situation de handicap. Des événements intergénérationnels sont prévus pour renforcer les liens entre les générations. La mobilité de proximité sera également développée pour relier tous les habitants. Cadre de vie et environnement Un environnement propre et bien entretenu est fondamental pour le bien-être des habitants. La valorisation du patrimoine et la gestion du littoral sont des priorités pour la municipalité. Une planification publique efficace garantira un cadre de vie digne et respecté. Démocratie locale active Une gouvernance participative et transparente est essentielle pour impliquer les citoyens dans la prise de décision. Des comités de quartier et des réunions de proximité seront instaurés pour partager les informations. Les conseils municipaux seront filmés pour assurer une transparence totale des débats.