Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Anne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Anne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sainte-Anne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sainte-Anne.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Anne
13:45 - Une fiscalité en hausse à Sainte-Anne qui aura un impact sur le résultat du vote
Si l'on observe la fiscalité de Sainte-Anne, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 22,00 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 514 680 € la même année. Une recette bien loin des quelque 1,15441 million d'euros (1 154 410 € très exactement) enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Sainte-Anne s'est établi à près de 58,17 % en 2024 (contre 38,68 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Sainte-Anne a représenté 1 342 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 060 € relevés en 2020.
11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Sainte-Anne
Lors des municipales de 2020 à Sainte-Anne, les résultats ont fourni un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Michel Gemieux (Divers) a viré en tête en rassemblant 1 477 bulletins (60,43%). Derrière, Pierre Félix Zaire (Régionaliste) a recueilli 17,71% des bulletins valides. La troisième place est revenue à Gilles Belmo (Divers gauche), glanant 15,83% des bulletins. Cette victoire sans appel de Jean-Michel Gemieux a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Sainte-Anne, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité aussi écrasante constituera ce dimanche un défi herculéen, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Sainte-Anne
Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 6 bureaux de vote de Sainte-Anne. Ce dimanche 15 mars 2026, les votants de Sainte-Anne sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Ci-dessous, il est possible de découvrir la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Sainte-Anne. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Anne
|Tête de listeListe
|
Marie-Stéphanie Belon
Liste régionaliste
MARIE-STEPHANIE BELON CABIT
|
|
Gérard Anglio
Liste divers gauche
NOUVELLE FORCE POUR SAINT-ANNE
|
|
Jean-Michel Gemieux
Liste Divers
SAINTE-ANNE À COEUR
|
|
Jérémie Ferdinand
Liste régionaliste
Ansanm Pour Sainte-Anne
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Gemieux (23 élus) Sainte-anne a coeur
|1 477
|60,43%
|
|Pierre Félix Zaire (2 élus) Agir ensemble pour sainte-anne
|433
|17,71%
|
|Gilles Belmo (2 élus) Un nouvel elan pour sainte-anne, eclairons notre ville
|387
|15,83%
|
|Joël Joseph-Merelix Alternative saintannaise
|147
|6,01%
|Participation au scrutin
|Sainte-Anne
|Taux de participation
|58,13%
|Taux d'abstention
|41,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 511
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Gemieux (21 élus) Sainte-anne a coeur
|1 683
|55,76%
|
|Garcin Malsa (6 élus) Ensemble et solidaires
|1 335
|44,23%
|
|Participation au scrutin
|Sainte-Anne
|Taux de participation
|77,69%
|Taux d'abstention
|22,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,27%
|Nombre de votants
|3 120
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Garcin Malsa Ensemble et solidaires
|1 103
|39,73%
|Jean-Michel Gemieux Sainte-anne a coeur
|569
|20,49%
|Eric Coppet Entreprendre en confiance pour sainte-anne
|473
|17,03%
|Gilles Belmo Un autre chemin pour sainte-anne "anlot chimen pou sentan"
|368
|13,25%
|Jacques Guannel Sainte-anne d'abord
|263
|9,47%
|Participation au scrutin
|Sainte-Anne
|Taux de participation
|72,07%
|Taux d'abstention
|27,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,11%
|Nombre de votants
|2 895
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