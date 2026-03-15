Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Anne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sainte-Anne

Tête de listeListe
Marie-Stéphanie Belon
Marie-Stéphanie Belon Liste régionaliste
MARIE-STEPHANIE BELON CABIT
  • Marie-Stéphanie Belon
  • Miguel Croisetu
  • Viviane Antonin
  • Luigi Bulet
  • Catherine Louis-François
  • Romuald Pollux
  • Guylène Hodebourg
  • Michel Sebas
  • Sylviane Simon
  • Steeve Coppet
  • Patricia Zaire
  • Nicolas Guy
  • Nelly Gace
  • Hervé Adjutor
  • Fabienne Jouvin
  • Romule Nijean
  • Marietta Aude Murat
  • Gérard Tiburce Gonzalve
  • Ellia Remisse
  • Mickael Delblond
  • Marie-Louise Pamphile
  • Bertrand Benoit
  • Francine Aza
  • Samuel Sully
  • Gladys Martin
  • Alfred Arsène Zami
  • Francine Zaire
  • René Cabit
  • Karine Marie-Surelly
Gérard Anglio
Gérard Anglio Liste divers gauche
NOUVELLE FORCE POUR SAINT-ANNE
  • Gérard Anglio
  • Suzy Delblond
  • Charles-Denis Coppet
  • Murielle Jaune
  • Patrick Germé
  • Arsène Rosemain
  • Eugène Nijean
  • Arlette Doré
  • Francis Mirande
  • Patricia François-Lubin
  • Christian Mirande
  • Edwige Bernard
  • Christophe Tison
  • Marie-Josèphe Coppet
  • Franck Lacombe
  • Valérie Voiture
  • Rayan Nicole
  • Myriam Limery
  • Dimitri Voiture
  • Yaël Buval
  • Samuel Mirande
  • Cyliane Jaune
  • Steven Gitlemen
  • Violette Chemir
  • Bruno Le Scornec
  • Marie-Claude Sainvil
  • Morel Maximin
Jean-Michel Gemieux
Jean-Michel Gemieux Liste Divers
SAINTE-ANNE À COEUR
  • Jean-Michel Gemieux
  • Karine Sainte-Agathe
  • Valery Adjutor
  • Jeannine Gemieux
  • Yohann Deblond Pascalin
  • Karen Sebas
  • Gregory Germe
  • Marie-George Sauby
  • Daniel Delblond
  • Marie-Thérèse Ho-Sing-Ming Romagne
  • Christophe Saint-Cyr
  • Rebecca Linda Guy
  • Jose Martin Rollier
  • Fabienne Marie-Flore Belfroy
  • Daniel Germe
  • Lydia Pamphile-Moustin
  • Johan Eddy Mirande
  • Nathalie Elisabeth
  • Bruno Bonard
  • Louisiane Delchie-Ponceau
  • Jose Octave
  • Martine Clairvoyant
  • Nicole Agodor
  • Aurelie Cabrera
  • Jules Deric
  • Laurence Jacquens (munier)
  • Pierre Malsa
Jérémie Ferdinand
Jérémie Ferdinand Liste régionaliste
Ansanm Pour Sainte-Anne
  • Jérémie Ferdinand
  • Magali Honoré
  • Raphaël Cleon
  • Annie Hamou
  • Ludony Zongo
  • Yonné Jacquens
  • Stéphane Limeri
  • Patricia Pascalin
  • Marie-Joseph Guy
  • Kuétissia Layeux
  • Gianny Zami
  • Mylène Ega
  • Sylvio Bellemare
  • Joanne Aza
  • Georges Jacquens
  • Sarah Dore
  • Jérôme Caudron-Lefèvre
  • Joyce Brugvin
  • Emmanuel Guy
  • Kloriane Layeux
  • Hubert Ranville
  • Françoise Troudart
  • Anaïa-Djoum Blanchard-Metayer
  • Sylvia Hodebourg
  • Frédéric Ferdinand
  • Marietta Maximin
  • Djoan Duclos

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Gemieux
Jean-Michel Gemieux (23 élus) Sainte-anne a coeur 		1 477 60,43%
  • Jean-Michel Gemieux
  • Karine Sainte-Agathe
  • Valéry Adjutor
  • Jeannine Gemieux
  • Jean-Luc Fauss
  • Lydia Pamphile-Moustin
  • Jules Deric
  • Raymonde Cabit
  • Daniel Delblond
  • Ismaine Trime
  • Christophe Saint-Cyr
  • Martine Clairvoyant
  • Yohann Pascalin
  • Chantal Letchimy
  • Eugène Nijean
  • Nathalie Eloi-Hilaire
  • Grégory Germe
  • Louisiane Ponceau
  • Bruno Bonard
  • Marie-Claude Prudent
  • Grégory Thaly
  • Marie-Thérèse Ho-Sing-Ming
  • Octavius Cabit
Pierre Félix Zaire
Pierre Félix Zaire (2 élus) Agir ensemble pour sainte-anne 		433 17,71%
  • Pierre Félix Zaire
  • Marie-Alice Troudart
Gilles Belmo
Gilles Belmo (2 élus) Un nouvel elan pour sainte-anne, eclairons notre ville 		387 15,83%
  • Gilles Belmo
  • Marie-Georges Sauby
Joël Joseph-Merelix
Joël Joseph-Merelix Alternative saintannaise 		147 6,01%
Participation au scrutin Sainte-Anne
Taux de participation 58,13%
Taux d'abstention 41,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 511

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Gemieux
Jean-Michel Gemieux (21 élus) Sainte-anne a coeur 		1 683 55,76%
  • Jean-Michel Gemieux
  • Karine Sainte-Agathe
  • Rodrigue Germe
  • Sonia Mirande
  • Alain Theodose
  • Aline Dogue Epse Adjado
  • Stephane Mirande
  • Jeanine Gemieux
  • Eugene Nijean
  • Raymonde Cabit
  • Valery Adjutor
  • Marie-Aimee Zami Epse Boulange
  • Jean-Luc Fauss
  • Myrna Diphe
  • Jean-Yves Serbin
  • Edwige Limeri Epse Carotine
  • Christophe Saint-Cyr
  • Simeonie Joachim
  • Jules Deric
  • Christa Soehnlen
  • Octavius Cabit
Garcin Malsa
Garcin Malsa (6 élus) Ensemble et solidaires 		1 335 44,23%
  • Garcin Malsa
  • Marie-Stéphanie Belon
  • Albert Zaire
  • Rosita Trime
  • René Cabit
  • Marie-Claude Beroard
Participation au scrutin Sainte-Anne
Taux de participation 77,69%
Taux d'abstention 22,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,27%
Nombre de votants 3 120

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Garcin Malsa
Garcin Malsa Ensemble et solidaires 		1 103 39,73%
Jean-Michel Gemieux
Jean-Michel Gemieux Sainte-anne a coeur 		569 20,49%
Eric Coppet
Eric Coppet Entreprendre en confiance pour sainte-anne 		473 17,03%
Gilles Belmo
Gilles Belmo Un autre chemin pour sainte-anne "anlot chimen pou sentan" 		368 13,25%
Jacques Guannel
Jacques Guannel Sainte-anne d'abord 		263 9,47%
Participation au scrutin Sainte-Anne
Taux de participation 72,07%
Taux d'abstention 27,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,11%
Nombre de votants 2 895

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