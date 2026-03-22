Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Anne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sainte-Anne

Le deuxième tour des élections municipales à Sainte-Anne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Lydia Faro Epouse Couriol
Lydia Faro Epouse Couriol Liste divers gauche
SAINTE-ANNE AVEC VOUS, POUR VOUS !
  • Lydia Faro Epouse Couriol
  • Eric Latchoumanin
  • Viviane Mondor
  • Christian Baptiste
  • Stella Janky
  • Miguel Troupe
  • Anne-Marie Elatre
  • Georges Couppe de K Martin
  • Marie-Louise Andre-Lubin
  • Bruno Top
  • Maude Geoffroy
  • Damien Cosaque
  • Liliane Malacquis
  • Joan Bordin
  • Capucine Raphin
  • Lucien Philibert
  • Olivia Malezieu
  • Germain Mondesir
  • Olivia Couriol
  • Bernard Pierrot
  • Catherina Chateauneuf
  • Thierry Mathurin
  • Flaure Lubin
  • Alex Vindex
  • Myriam Malatchoumy Epouse Milleret
  • David Solana
  • Françoise Luissint Razan
  • Maxime Lebon
  • Michele Ako
  • Antoine Mathurin
  • Erika Magne
  • Jacques Prion
  • Célima Mourouvin
  • Romuald Apatout
  • Sylvie Tony
Diana Perran
Diana Perran Liste Divers
LE RENOUVEAU SAINTANNAIS
  • Diana Perran
  • Blaise Aldo
  • Patricia Saha
  • Patrick Solvet
  • Noella Bastareaud
  • Patrick Marcellin Galas
  • Nicole Marie Perran
  • Christophe Catherine
  • Sophie Eschylles
  • Patrice Senneville
  • Veronique Establet
  • Xavier Audemar
  • Catherine Fonds-Viala
  • Jean-Claude Boucaud
  • Catty Heidi Disa
  • Joe Soubarapa
  • Marie Jeanne Quinol
  • Francis Jean-Denis Cotellon
  • Yvelle Thima
  • Blaise Tite
  • Berenice Fabre
  • Toussaint Timbalier
  • Régine Malatchoumy
  • Joel Rajjou
  • Irene Chouro
  • Sandro Sejor
  • Sabrina Ayassami Epouse Gokoul
  • Philippe Datil
  • Mathilde Atayi
  • France-Omer Cognon
  • Severine Eugene
  • Bruno Enoch
  • Manuella Petrus
  • Jean-Michel Gobard'Han
  • Marie-Claude Etienne
  • Jean-Philippe Kacy
  • Marie-Helene Abraham
Francs Baptiste
Francs Baptiste Liste divers gauche
RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE SAINTANNAIS
  • Francs Baptiste
  • Olivia Ramoutar-Badal
  • Lucien Galvani
  • Evelyne Cheral Vacher
  • Earvin Pascal Sainsily
  • Jeannette Couriol
  • Jacques Lucien Kancel
  • Nicole Solvar Sinivassin
  • Sébastien Gauthier
  • Marie-Anièce Manne-Regelan
  • Alain Cuirassier
  • Mariane Grandisson
  • Hugues Chateaubon
  • Dalila Marie-Joseph
  • Marcel Kandassamy
  • Eddie Loïal Epouse Mixtur
  • Bruno Desiree
  • Viviane Kacy
  • Georges Nardin
  • Victoire Betcour
  • Kecy Junior Palie
  • Sylvie Mathurin
  • Michel Janky
  • Aline Malatchoumy
  • Lucien Drymon
  • Mireille Donnat
  • Fabrice Duro
  • Sylvia Chateaubon
  • Philippe Genies
  • Norma Dethelot
  • Patrice Eger
  • Sylvia Riga Jean Philippe
  • Fred Sablon
  • Delphine Escoulan
  • René Palmier
  • Annaëlle Solvet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Anne

Tête de listeListe Voix % des voix
Francs BAPTISTE
Francs BAPTISTE (Ballotage) RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE SAINTANNAIS 		2 501 27,85%
Lydia FARO EPOUSE COURIOL
Lydia FARO EPOUSE COURIOL (Ballotage) SAINTE-ANNE AVEC VOUS, POUR VOUS ! 		1 708 19,02%
Diana PERRAN
Diana PERRAN (Ballotage) NOUVELLE ERE SAINTANNAISE 		1 449 16,14%
Blaise ALDO
Blaise ALDO (Ballotage) SAINTE-ANNE EXCELLENCE 		1 244 13,85%
Earvin Pascal SAINSILY
Earvin Pascal SAINSILY SAINTE-ANNE EN MOUVEMENT 		866 9,64%
Jean-Yves Emmanuel DURO
Jean-Yves Emmanuel DURO S@V 		621 6,92%
Patrick Marcellin GALAS
Patrick Marcellin GALAS Fors Saintannaise 		591 6,58%
Participation au scrutin Sainte-Anne
Taux de participation 49,89%
Taux d'abstention 50,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,27%
Nombre de votants 9 473

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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