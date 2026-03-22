Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Anne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Anne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sainte-Anne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sainte-Anne.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Anne
11:51 - Francs Baptiste et Lydia Faro Epouse Couriol aux premières places la semaine dernière
Les élections municipales 2026 à Sainte-Anne ont vu Francs Baptiste (Divers gauche) terminer en tête dimanche dernier avec 27,85 % des voix. Derrière, Lydia Faro Epouse Couriol (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 19,02 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Diana Perran s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Blaise Aldo, avec la nuance Divers droite, a terminé avec 13,85 % des bulletins, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Du côté de la mobilisation à Sainte-Anne, le vote a enregistré une participation de 49,89 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sainte-Anne
Le deuxième tour des élections municipales à Sainte-Anne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Lydia Faro Epouse Couriol
Liste divers gauche
SAINTE-ANNE AVEC VOUS, POUR VOUS !
|
|
Diana Perran
Liste Divers
LE RENOUVEAU SAINTANNAIS
|
|
Francs Baptiste
Liste divers gauche
RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE SAINTANNAIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Anne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francs BAPTISTE (Ballotage) RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE SAINTANNAIS
|2 501
|27,85%
|Lydia FARO EPOUSE COURIOL (Ballotage) SAINTE-ANNE AVEC VOUS, POUR VOUS !
|1 708
|19,02%
|Diana PERRAN (Ballotage) NOUVELLE ERE SAINTANNAISE
|1 449
|16,14%
|Blaise ALDO (Ballotage) SAINTE-ANNE EXCELLENCE
|1 244
|13,85%
|Earvin Pascal SAINSILY SAINTE-ANNE EN MOUVEMENT
|866
|9,64%
|Jean-Yves Emmanuel DURO S@V
|621
|6,92%
|Patrick Marcellin GALAS Fors Saintannaise
|591
|6,58%
|Participation au scrutin
|Sainte-Anne
|Taux de participation
|49,89%
|Taux d'abstention
|50,11%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,93%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,27%
|Nombre de votants
|9 473
Source : ministère de l’Intérieur
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