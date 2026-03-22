Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Anne : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sainte-Anne

Le deuxième tour des élections municipales à Sainte-Anne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marie-Stéphanie Belon
Marie-Stéphanie Belon Liste régionaliste
MARIE-STEPHANIE BELON CABIT
  • Marie-Stéphanie Belon
  • Miguel Croisetu
  • Viviane Antonin
  • Luigi Bulet
  • Catherine Louis-François
  • Romuald Pollux
  • Guylène Hodebourg
  • Michel Sebas
  • Sylviane Simon
  • Steeve Coppet
  • Patricia Zaire
  • Nicolas Guy
  • Nelly Gace
  • Hervé Adjutor
  • Fabienne Jouvin
  • Romule Nijean
  • Marietta Aude Murat
  • Gérard Tiburce Gonzalve
  • Ellia Remisse
  • Mickael Delblond
  • Marie-Louise Pamphile
  • Bertrand Benoit
  • Francine Aza
  • Samuel Sully
  • Gladys Martin
  • Alfred Arsène Zami
  • Francine Zaire
  • René Cabit
  • Karine Marie-Surelly
Jean-Michel Gemieux
Jean-Michel Gemieux Liste Divers
SAINTE-ANNE À COEUR
  • Jean-Michel Gemieux
  • Karine Sainte-Agathe
  • Valery Adjutor
  • Jeannine Gemieux
  • Yohann Deblond Pascalin
  • Karen Sebas
  • Gregory Germe
  • Marie-George Sauby
  • Daniel Delblond
  • Marie-Thérèse Ho-Sing-Ming Romagne
  • Christophe Saint-Cyr
  • Rebecca Linda Guy
  • Jose Martin Rollier
  • Fabienne Marie-Flore Belfroy
  • Daniel Germe
  • Lydia Pamphile-Moustin
  • Johan Eddy Mirande
  • Nathalie Elisabeth
  • Bruno Bonard
  • Louisiane Delchie-Ponceau
  • Jose Octave
  • Martine Clairvoyant
  • Nicole Agodor
  • Aurelie Cabrera
  • Jules Deric
  • Laurence Jacquens (munier)
  • Pierre Malsa

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Anne

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel GEMIEUX
Jean-Michel GEMIEUX (Ballotage) SAINTE-ANNE À COEUR 		1 114 43,38%
Marie-Stéphanie BELON
Marie-Stéphanie BELON (Ballotage) MARIE-STEPHANIE BELON CABIT 		817 31,81%
Jérémie FERDINAND
Jérémie FERDINAND (Ballotage) Ansanm Pour Sainte-Anne 		424 16,51%
Gérard ANGLIO
Gérard ANGLIO NOUVELLE FORCE POUR SAINT-ANNE 		213 8,29%
Participation au scrutin Sainte-Anne
Taux de participation 60,86%
Taux d'abstention 39,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 2 645

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Martinique ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Martinique. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Sainte-Anne

En savoir plus sur Sainte-Anne