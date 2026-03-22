Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Anne : les résultats du 2e tour

Programme de Marie-Stéphanie Belon à Sainte-Anne (MARIE-STEPHANIE BELON CABIT)

Accompagnement de la jeunesse

La commune prévoit de créer un Conseil d’Initiatives des Jeunes pour impliquer les jeunes dans les décisions. Il est essentiel de renforcer la collaboration avec les partenaires institutionnels afin de faciliter l'accès à la formation et à l'emploi. De plus, l'éducation à l'éco-citoyenneté sera encouragée pour favoriser un épanouissement durable des jeunes.

Quartiers interconnectés

Un conseil consultatif inter-quartier sera mis en place pour valoriser les atouts des différents quartiers de Sainte-Anne. L'objectif est de rompre l'isolement des habitants et de mieux accompagner ceux en situation de précarité. Cette initiative vise à rétablir l'équité entre les quartiers et à assurer une présence municipale active sur le terrain.

Gestion communale efficace

La commune s'engage à privilégier une gestion rigoureuse des actes administratifs pour assurer la transparence. Il est prévu de rationaliser les dépenses et d'améliorer le suivi des projets structurants. L'objectif est d'instaurer la confiance au sein des agents municipaux et de produire des résultats concrets pour les habitants.

Soutien à l'économie locale

Sainte-Anne possède des atouts uniques, notamment ses plages et son dynamisme économique, qu'il faut valoriser. La commune organisera ses grands pôles d'activités pour soutenir les commerçants, artisans et agriculteurs. L'accent sera mis sur les circuits courts entre producteurs et consommateurs pour que la richesse locale profite d'abord aux Saintannais.