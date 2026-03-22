Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Anne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Anne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sainte-Anne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sainte-Anne.
L'actu des élections municipales 2026 à Sainte-Anne
11:48 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Sainte-Anne pour l'élection
Jean-Michel Gemieux a terminé en tête du premier round des élections municipales 2026 à Sainte-Anne dimanche dernier, avec 43,38 % des votes. Derrière, Marie-Stéphanie Belon (Régionaliste) a obtenu la seconde place avec 31,81 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré une domination claire. Comme il y a six ans, Jean-Michel Gemieux est resté au sommet du classement, mais il a chuté lourdement, abandonnant 17 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jérémie Ferdinand, étiqueté Régionaliste, est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Gérard Anglio, portant la nuance Divers gauche, a rassemblé 8,29 % des bulletins, trop peu pour se qualifier seul. Pour rappel, lors de ce scrutin à Sainte-Anne, le vote a vu 60,86 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sainte-Anne
Le deuxième tour des élections municipales à Sainte-Anne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marie-Stéphanie Belon
Liste régionaliste
MARIE-STEPHANIE BELON CABIT
|
|
Jean-Michel Gemieux
Liste Divers
SAINTE-ANNE À COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sainte-Anne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel GEMIEUX (Ballotage) SAINTE-ANNE À COEUR
|1 114
|43,38%
|Marie-Stéphanie BELON (Ballotage) MARIE-STEPHANIE BELON CABIT
|817
|31,81%
|Jérémie FERDINAND (Ballotage) Ansanm Pour Sainte-Anne
|424
|16,51%
|Gérard ANGLIO NOUVELLE FORCE POUR SAINT-ANNE
|213
|8,29%
|Participation au scrutin
|Sainte-Anne
|Taux de participation
|60,86%
|Taux d'abstention
|39,14%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Nombre de votants
|2 645
Source : ministère de l’Intérieur
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