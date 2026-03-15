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19:21 - Tendances démographiques et électorales à Sainte-Anne : ce qu'il faut retenir Les facteurs démographiques et socio-économiques de Sainte-Anne mettent en évidence des tendances claires qui pourraient affecter le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 27,09% et une densité de population de 304 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 916 euros/an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Enfin, des indicateurs tels que le nombre familles monoparentales (38,16%) et le nombre de résidences HLM (6,71% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Un taux de résidences secondaires de 25,07%, comme à Sainte-Anne, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Quel est le poids du RN à Sainte-Anne ? Le Rassemblement national récoltait un résultat relativement faible lors des élections locales à Sainte-Anne il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen séduisait 17,75% des voix lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 69,55% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 8,22% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Sainte-Anne comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 28,71% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 12,53% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 23,23% lors du vote final.

16:58 - À Sainte-Anne, 40,74 % de participation aux dernières municipales Pour ces élections municipales, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Sainte-Anne sera primordiale dans l'issue du scrutin. Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 59,26 % des inscrits, un score dans la norme alors que le scrutin était incertain, dans un contexte de pandémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 53,82 % des inscrits. L'abstention aux législatives, mesurée à 70,58 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 64,03 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 86,48 %. Cette photographie des urnes depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité assez abstentionniste par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Les surprises de la dernière année électorale en date à Sainte-Anne Le scrutin des Européennes 2024 à Sainte-Anne avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (28,71%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 16,59% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Sainte-Anne avaient ensuite propulsé aux avants-postes Christian Baptiste (Divers gauche) avec 48,10% au premier tour, devant Blaise Aldo (Divers droite) avec 17,49%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Christian Baptiste culminant à 76,77% des suffrages exprimés dans la commune. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Sainte-Anne présentait un profil politique atypique il y a 4 ans Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Sainte-Anne privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (55,70%), devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 17,75%. Le duel final se soldait finalement par un score de 69,55% pour Marine Le Pen, contre 30,45% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Sainte-Anne soutenaient en priorité Christian Baptiste (DVG) avec 54,80% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 66,92%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Sainte-Anne s'inscrit comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Sainte-Anne Côté fiscalité de Sainte-Anne, la somme moyenne payée par ménage imposable a représenté environ 1 089 euros en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 886 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu plus de 52,49 % en 2024 (contre 27,22 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 3,02742 millions d'euros de recettes en 2024. Un montant loin des quelque 6,82222 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 31,44 %. Cette imposition est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Une majorité Union de la gauche issue du résultat des municipales de 2020 à Sainte-Anne Les résultats des précédentes élections municipales à Sainte-Anne ont offert un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. Au soir du premier tour, Christian Baptiste (Union de la gauche) a dominé les débats avec 48,14% des soutiens. Sur la seconde marche, Jacques, Lucien Kancel (Extrême gauche) a capté 15,95% des suffrages. L'importante avance obtenue au départ livrait des jalons très clairs pour le second round. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Christian Baptiste l'a finalement emporté avec 58,32% des votes, face à Marlène Captant s'adjugeant 22,57% des électeurs inscrits et Jacques, Lucien Kancel obtenant 1 558 électeurs inscrits (19,09%). La logique a été respectée, l'écart se creusant pour aboutir à une victoire sans équivoque. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Union de la gauche a certainement tiré parti du transfert des voix des listes de gauche éjectées au premier tour, sécurisant 1 460 voix supplémentaires entre les deux tours. L'opposition se doit absolument de fédérer plus largement aujourd'hui, dès le premier tour, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.