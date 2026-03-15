Résultat municipale 2026 à Sainte-Anne (97180) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Sainte-Anne. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Sainte-Anne, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sainte-Anne [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Francs BAPTISTE
Francs BAPTISTE RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE SAINTANNAIS 		1 285 26,30%
Lydia FARO EPOUSE COURIOL
Lydia FARO EPOUSE COURIOL SAINTE-ANNE AVEC VOUS, POUR VOUS ! 		961 19,67%
Diana PERRAN
Diana PERRAN NOUVELLE ERE SAINTANNAISE 		784 16,05%
Blaise ALDO
Blaise ALDO SAINTE-ANNE EXCELLENCE 		654 13,39%
Earvin Pascal SAINSILY
Earvin Pascal SAINSILY SAINTE-ANNE EN MOUVEMENT 		489 10,01%
Patrick Marcellin GALAS
Patrick Marcellin GALAS Fors Saintannaise 		370 7,57%
Jean-Yves Emmanuel DURO
Jean-Yves Emmanuel DURO S@V 		343 7,02%
Participation au scrutin Sainte-Anne Partiels *
Taux de participation 49,49%
Taux d'abstention 50,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,09%
Nombre de votants 5 142

* Résultats partiels sur 56% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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